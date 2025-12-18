Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HUAWEI FreeClip 2耳夹耳机上手试！轻盈进化双振膜更靓声 AI感知音量自适应 JBL/Buttons开放式新作推介

更新时间：11:00 2025-12-18 HKT
发布时间：11:00 2025-12-18 HKT

自两年前HUAWEI推出FreeClip，让乐迷意识到开放式无线耳机，除了传统挂耳，还可舒适夹耳，且造型时尚，音色及通话表现更是不俗，难怪赢得口碑。厂方下月将带来第2代FreeClip 2，耳机及充电盒进一步轻量盈化，在双振膜单元加持下音色更靓声，另一突破是AI实时感知环境声浪，自动调节音量，若想由入耳式转会开放式耳机，新作一定要试试！

HUAWEI FreeClip 2耳夹耳机轻盈进化双振膜靓声AI音量自适应

HUAWEI FreeClip 2：方形充电盒瘦身易携

以为第1代已经够轻巧？殊不知原来还有瘦身减磅的空间，今代FreeClip 2每边耳机重量由5.9g减至5.1g，夹到耳仔更无负担，长时间佩戴绝不成问题。至于充电盒更由上代鹅蛋形改成方形，体积大幅缩小17%，整体重量轻了14%，方便随身携带，加上外壳表面防滑纹理，不似上代容量跣手，而颜色选择有主打的丹宁蓝、羽沙白及黑3色。

续航延长更襟听

尽管耳机及充电盒双双轻盈化，FreeClip 2播歌时间反而有所增加，单次充次可享乐较上代多出1个钟至9小时，连同充电盒总续航力由36小时增至38小时，可见体积变细反而越襟听，这点值得一赞。一如上代，FreeClip 2继续无分左、右，耳机佩戴后会自动侦测，听完放回充电盒同样随意。此外，耳机防水规格提升至IP57级别，无惧雨水、汗水。

10.8mm三频均匀音色讨好

FreeClip 2的声学球体内置全新10.8mm双击单元，实试音色比上代进步不少，三频相当均匀，再没偏重高、中音，低频更有力，无论乐器或人声均有清晰细节，以开放式耳机来说，音色相当讨好，若听流行曲想突出人声，直接在《HUAWEI Audio Connect》App开启「清晰人声」EQ即可，若运动时想要更澎湃音效，又可切换至「运动增效」EQ，低频动态即时充沛起来，效果非常明显。

音量倍增人声自适应

今回双击单元另一特点是通过双振膜带来双倍音量强度及低频动力，其中音量增强对开放式耳机尤其重要，如身处嘈杂街道，音乐其实很容易被环境声盖过，现在FreeClip 2改善这个问题，还借由整合NPU AI处理器的第三代音频晶片，透过较上代提升10倍的运算力，可实时感知环境及音量自适应，因应身处环境自动调节音量，确保传送的音乐依然清晰透彻，配合多通道DNN降噪算法，对话时人声同样自动优化，不管听歌还是讲电话，均有亮眼表现。

售价：$1,388
推出日期：2026年1月8日
查询：按此

 

JBL Sense Pro：Hi-Res进化

近年开放式耳由佩戴舒适度到音色进步神速，而且逐步进化至支援Hi-Res串流，JBL Sense Pro正是市场上鲜有支援LDAC编码的开放式耳机，配合16.2mm大型DLC振膜单元，能清晰呈现无损音讯的宽阔频响及细致度，加上自家OpenSound定向传音讯技术，大幅减少同类耳机常见的漏音问题。除了Hi-Res串流，新作追加大热Spatial Sound音效，尤其睇片打机，可以感受包围感更强的临场感。续航方面，耳机满电可连续使用8小时，配合充电盒则延长至38小时。
售价：$1,199
查询：按此

Buttons Clip：追加白色迎圣诞

在AI热潮下，Buttons Clip率先将耳机连上大模型，透过虚拟AI助理Hali，可以语音指令搜寻资讯，计划外游行程，甚至进行翻译及写作，而且对话过程流畅，更支援广东话，可谓买耳机送AI。为迎接圣诞佳节，品牌早前为耳机追加白色，卖相更有节日气氛。Clip采用12mm钛复合双磁单元，支援蓝牙5.4传输，同样不分左、右，佩戴后会自动调整声道。跟其他开放式耳机相比，Clip音色相当到位，人声饱满，声音细节分明，低频可透过《Buttons Lab》App的EQ来增强，音量输出充沛。
售价：$1,274
查询：按此

文：B1807
图：B1807、Buttons、JBL

 

延伸阅读：HUAWEI MatePad 12 X轻薄柔光屏平板对应M-Pencil Pro绘图创作

