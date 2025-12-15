台女2000台币入手韩国「鹅绒」外套 好奇拆开内胆竟多为XX？控诉货不对办 网民笑指：穿起可以飞了！

踏入秋冬季节，除了长袖衣裤之外，羽绒亦是常见的御寒保暖衣物。羽绒外套内的最常见的多为鹅绒及鸭绒，亦成决定保暖效果的重要物料。不过单从外观，消费者往往难以判断内里的填充物，只能根据衣物成份标签才能得知资讯。最近一名台女以2,000台币入手一件「韩国鹅绒外套」，当她好奇拆开内胆竟大多为羽毛，控诉商家货不对办，就连网民亦笑称：「穿起可以飞了！」

台女入手「鹅绒」外套变羽毛外套？控诉货不对办

羽绒外套既轻量且保暖，成为不少人的冬日御寒保暖之选。不过，由于市面上羽绒外套已为制成品，消费者大多从衣物成份表得知其绒毛与羽毛的比例份量。最近一名台女以2,000元台币入手一件「韩国鹅绒外套」，她表示羽绒相当厚重，摸起来感受到有一根根羽毛的感觉，「心想说好像现在没有人用比例那么大量的羽毛做填充」。

后来，羽绒缝掉出一根羽毛，女事主更一度以为是鸡毛。女事主于好奇心驱使之下，决定拆开「鹅绒」外套的内胆，竟然发现大多是羽毛而非绒毛，这次经验令她日后只入手品牌出品的羽绒，「这次是第一次也是最后一次」。

网民笑指：穿起可以飞了！

网友从售价分析指出应不是真正羽绒，「韩货成本大概都要落在3-5千（台币），细缝飘出来的绒朵，也都是白色像浦公英很轻很柔软」，穿在身上也完全摸不到羽毛梗；也有网民表示绒毛成份与定价相关，「以前羽绒外套刚流行时，就有人有说过，比例影响价格」。有网民表填充物都是羽毛，此「羽绒」极其量只能被称为「羽毛衣」，「因为都没有见到鸭鹅的朵绒」、「穿起可以飞了！」

有网友表示入手羽绒时要参考「绒梗及FP数值」，登山所用到的到羽绒衣物及睡袋等，FP数值大约是FP850至FP1000，建议事主日后如再次入手羽绒的话，「其实买人造纤维填充已足够，已经能做到FP550以上等级，足够轻暖够日常用」。其实网友提到的「FP数值」为「Fill Power，FP」，代表蓬松系数。含绒量代表羽绒占填充物的比例，一般建议选择80%以上的产品，确保产品的保暖效果。蓬松系数衡量羽绒的蓬松与隔热性能，数值越高，保暖效果较佳。600FP至700FP适合应付10°C左右的天气；800FP以上的高蓬松系数的外套多能应对寒冷地区及户外活动。

消委会建议选购羽绒6大要诀

根据消委会网页显示，羽绒多来自水鸟，羽绒的成分有绒毛（down）和羽毛（feather）。绒毛是指鸭鹅等水鸟的胸腹部分的柔软绒毛或朵绒，羽毛则是来自颈及两侧，绒毛比例愈高，质素愈好，价钱亦会较昂贵。取自成熟白鹅的羽绒，朵绒最大，品质最好，鸭绒次之，其他陆上禽鸟例如鸡或火鸡的毛，会被水沾湿及不保暖，品质较次。消委会建议消费者可从标签所示的含绒量、蓬松度、充绒量等6大要诀和选购保暖的羽绒衣：

参考衣物标签：理想的羽绒衣标签会详细列出面料（shell）和内里（lining）的成分、填充绒毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充绒量）、蓬松度、洗濯及干衣指示，大部分还包括品牌、尺码大小及其他资料。 用手摸拍：选购时，用手触摸羽绒衣，凭手感来判断内藏的物料是羽毛或是绒毛较多，若感觉有硬的羽毛梗，羽毛含量会较高，绒毛含量就相对较低，保暖性较差。 用鼻子「闻」：选购时嗅嗅看有没有异味，因羽绒来自家禽鸟类，若羽绒未彻底清洁和消毒，就容易藏细菌，不衞生之余还可能产生异味。 外层物料：羽绒衣怕潮湿，因湿水后保暖程度会降低，所以羽绒衣的外层多采用高密度编织以防羽绒「走脱」。如要做到车缝位置都防水，技术要求更高，例如在拉链及接缝位置用上防水压胶技术，这些设计再加上剪裁的繁复性等，都会影响衣物的售价。 车缝线的紧密度：选购时要注意缝线是否完整、用线是否细致、有没有脱线等情况。若车缝做工过于粗疏，羽绒会随穿着及洗濯等移动，日久之下，羽绒会集中在衣服下方，衣服可能变得不保暖。 亲身试穿：不同品牌的羽绒衣有不同的袖长、肩膊阔度、腰身及长度等，要亲身试穿，感受羽绒衣的保暖性和产生「暖意」的速度，才能找到适合自己的。

文:RY

资料及图片来源:Threads