雪地运动装备｜护目镜/保暖衣/防滑鞋 冬日旅游全天候保护

圣诞是旅游旺季，不少港人都会选择到寒冬地区进行雪地运动，例如滑雪、行山等，不过谨记要在出发前入手合适的装备，提高行程的舒适感和安全性。

雪地运动装备︰护目镜 挡风防撞击

雪地对紫外线的反射率高达80%，在雪道上滑雪时，眼睛要同时面对多重威胁，护目镜可助抵御强光与紫外线，预防雪盲。而护目镜还有其他功能，例如高速滑行时的冷风、飞雪或意外扬起的冰晶，都可能伤害眼睛，护目镜能提供全方位的包覆与保护，另又可提升视野清晰度与对比度，优质镜片能强化雪地细节，可帮助用家更清楚地辨识地形起伏，大幅提升滑行的安全性。

Oakley Line Miner Pro 护目镜 $3,000

在镜框周围巧妙地布置了六块磁铁，并搭配两个机械锁扣，可快速安全地更换镜片，以适应不断变化的天气和光照条件。

Oakley Flow Scape 护目镜 $3,750

采用全新 Vision Rapt 海绵，增强贴合度，最新版本的 Switchlock技术，可快速、安全地更换镜片，产品包含一双镜片套装，可在变化的光线和天气条件下即时灵活切换。

Oakley Line Miner Pro 护目镜 $3,000

采用 Prizm Lens Technolog 专利技术，包含经过防雾处理的单层镜片，可提升对比度，令视野清晰。

雪地运动装备︰雪衣雪裤 耐磨保暖

雪地运动的衣物必须特别注意其质料，例如内层衣物要选择吸汗及排汗功能，避免使用棉质，因为棉质不易干透。中层衣物可选择保暖的刷毛衣或轻薄羽绒外套，帮助保持体温。而外层衣物则可选择专业的雪衣和雪裤，具备防水和防风功能，可以防止雪水和冷风渗入，保持双腿干燥和温暖。雪裤设计强调耐磨和防滑，能够抵御滑雪时可能遇到的地面摩擦或跌倒，保护皮肤免受刮伤，购入前可特别留意。

The North Face Summit AMK 背心$2,598

采用雷射穿孔弹性保暖材料，在运动过程中能提供温度调节功能，其弹性布料，则能提升运动舒适度。

The North Face Summit AMK 羽绒长裤 $11,998

采用创新的错位隔间结构，有助减轻重量并减少冷点，并采用 Spectra纱线制成的超轻梭织防撕裂布料，轻盈耐用，而Nanoreflect技术则具防水性能。

The North Face Summit Futurelight AMK 外套 $7,498

Futurelight 技术提供透气防水性能，并结合 Spectra防撕裂布料，超轻量及耐用均适合雪地运动。

The North Face Summit Futurelight AMK CLIMB 长裤 $6,498

Futurelight技术能为高强度运动提供一流的透气防水性能，并结合 Spectra防撕裂布料，超轻耐用。

雪地运动装备︰防滑鞋履 舒适雪地行

雪地运动如行山、远足，必须要入手抓地力强、防水功能优良的鞋履，确保安全，无论在雪山上或穿梭都市都游刃有余。



HOKA x Halfdays冬季行山鞋 $1,899

配备 Vibram鞋底，提升抓地力，具防水 GORE-TEX薄膜，以及 PrimaLoft保暖物料，确保在雪地。

雪地运动装备︰小配件 加强舒适感

雪地运动不要忽略衣物小配件，如滑雪专用的袜子，能提高舒适度和支撑力，而几乎无缝的脚趾设计则减少摩擦，降低水泡风险。 雪地专用手套不但保暖，而且具弹性又耐磨，为运运动人士带来舒适感。

The North Face 羽绒手套 $2,098

掌心和手套尖端采用透气防水的Futurelight布料，并添加 Spectra防撕裂纤维，增强耐用性。

Black Diamond雪地专用手套 $449/Protrek 有售

温暖而有弹性的羊毛制造，用导电材料覆盖整个手掌，以便戴手套使用触摸屏幕。

Smartwool女装滑雪袜 $259/Protrek

额外的贴身网眼区域可增加透气性，增加舒适度和透气性。

Smartwool雪板袜$269/Protrek

采用先进的 Indestructawool 技术，增强耐用性，几乎无缝的脚趾设计则减少摩擦。

H.A.D. 多用途面罩头套$449/Protrek

带有额外的抓绒衣领的头套，特殊平缝确保无摩擦，可用作全防护面罩。

查询︰

Oakley/hk.oakley.com

The North Face /www.thenorthface.com.hk

HOKA/www.hoka.com

Protrek/protrek.com.hk

文︰Angel 图︰星岛图片库、品牌提供