Sony A7 V全片幅无反升级部分层叠式感光！BIONZ XR2处理器提速30fps连拍7K超取样4K/60p拍片 Leica黑白专机登场
发布时间：16:41 2025-12-03 HKT
让Sony拍友苦等多时，今年首款Alpha系列全片幅无反A7 V终于赶及圣诞前登场，不但换上全新
Sony A7 V全片幅无反升级部分层叠式感光！BIONZ XR2提速30fps连拍7K超取样4K/60p拍片
Sony A7 V：双USB-C传输充电
机身造型看似未有大改，实际A7 V机身比上代更厚实一点，拿上手更有份量，重量略略增加了
33MP部分层叠式Exmor RS CMOS
当然，A7 V主要升级并非来自这些小改动，而是核心部分——感光元件及影像处理器，前者像素虽维持
AI主体识别更全面
由于A7 V首度用上整合AI处理单元的BIONZ XR2处理器，实时识别自动对焦提升30%，除了人、动物及鸟，现在还能识别昆虫、汽车、火车、飞机等主体，并可设为Auto模式自动辨识无需切换。新作的AI即时追踪亦加入「人体姿态估计」，透过建构骨架模型，即使拍摄对象背对镜头，又或脸部被头发遮盖，甚至不停人群中穿插，相机仍能锁定头部躯干，抓实主体追焦。值得一提的是，A7 V引入AI自动白平衡功能，利用场景分析及深度学习技术，自动识别拍摄环境的光源，并调整至合适色调，重现真实自然色彩，从而减少后制工夫。
无裁切4K/60p拍片
拍片亦没有令粉丝失望，A7 V做到无裁切、7K超取样拍摄4K/60p拍片，另支援APS-C/Super 35裁切的4K/120p慢动作，而原有S-Log3/Cinetone色域以外，拍友亦可自行汇入LUT。由于新作5轴机身防震亦由上代5.5级提升至中央7.5级及周边6.5级补偿，加上动态主动模式影像防震，即使手持拍片亦有清晰稳定的表现。此外，今代追加了Vlog相机常见的自动取景功能，透过AI主体识别，在录影过程中自动调整构图以保持主角在最佳位置。
售价：$20,490（净机身）
预售日期：即日至
推出日期：
查询：按此
Leica Q3 Monochrome：纯黑白全片幅
自2012年起，Leica一直为黑白摄影爱好者带来专用「Monochrome」机款，而最新Q
售价：$58,000
查询：按此
文：B1807
图：B1807、Sony、Leica