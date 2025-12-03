Sony A7 V全片幅无反升级部分层叠式感光！BIONZ XR2处理器提速30fps连拍7K超取样4K/60p拍片 Leica黑白专机登场

让Sony拍友苦等多时，今年首款Alpha系列全片幅无反A7 V终于赶及圣诞前登场，不但换上全新 33M P部分层叠式感光元件及AI运算更强的BIONZ XR2处理器，连拍提速至每秒30张，4K/60p拍片终于做到7K超取样无裁切，加上双USB-C扩充连接，对比4年前的A7 IV，这台全能型中阶后继可谓迈向半专业进化。

Sony A7 V全片幅无反升级部分层叠式感光！BIONZ XR2提速30fps连拍7K超取样4K/60p拍片

Sony A7 V：双USB-C传输充电

机身造型看似未有大改，实际A7 V机身比上代更厚实一点，拿上手更有份量，重量略略增加了 37g ，然而，先是换来是画面更大的3.2吋LCD芒，且今代用上跟A1 II相同的4轴多角度调校设计，几乎任可角度构图、横直取景或自拍，都可透过萤幕轻松取景。连接传输亦更方便，事关机侧设有2组USB-C，除了用于与PC高速传相的USB 3.2（ 10G bps），另有一组USB 2.0（ 480M bps）可同时用于其他通讯或充电。

33MP部分层叠式Exmor RS CMOS

当然，A7 V主要升级并非来自这些小改动，而是核心部分——感光元件及影像处理器，前者像素虽维持 33M P，但换上全新部分层叠式Exmor RS CMOS，读取速度较上代快4.5倍，动态范围达到16级，电子快门连拍速度提升至 30f ps（机械快门 10f ps），且支援每秒60次AF/AE对焦运算，以EVF取景时亦再无黑屏，配合连拍增强功能，更可瞬间爆升每秒120张，配合新增预先拍摄功能，更可同时记录按下快门前最长1秒影像，确保能捕捉最精彩一刻。

AI主体识别更全面

由于A7 V首度用上整合AI处理单元的BIONZ XR2处理器，实时识别自动对焦提升30%，除了人、动物及鸟，现在还能识别昆虫、汽车、火车、飞机等主体，并可设为Auto模式自动辨识无需切换。新作的AI即时追踪亦加入「人体姿态估计」，透过建构骨架模型，即使拍摄对象背对镜头，又或脸部被头发遮盖，甚至不停人群中穿插，相机仍能锁定头部躯干，抓实主体追焦。值得一提的是，A7 V引入AI自动白平衡功能，利用场景分析及深度学习技术，自动识别拍摄环境的光源，并调整至合适色调，重现真实自然色彩，从而减少后制工夫。

无裁切4K/60p拍片

拍片亦没有令粉丝失望，A7 V做到无裁切、7K超取样拍摄4K/60p拍片，另支援APS-C/Super 35裁切的4K/120p慢动作，而原有S-Log3/Cinetone色域以外，拍友亦可自行汇入LUT。由于新作5轴机身防震亦由上代5.5级提升至中央7.5级及周边6.5级补偿，加上动态主动模式影像防震，即使手持拍片亦有清晰稳定的表现。此外，今代追加了Vlog相机常见的自动取景功能，透过AI主体识别，在录影过程中自动调整构图以保持主角在最佳位置。

售价：$20,490（净机身）

预售日期：即日至 12月9日

推出日期： 12月12日

Leica Q3 Monochrome：纯黑白全片幅

Leica带来Q系列第2款黑白专用相机Q3 Monochrome。

Q3 Monochrome沿用5.76MP EVF及翻转式触控萤幕，机身支援IP52防尘防水。

60MP全片幅感元件无Bayer滤色镜及低通滤镜，直接捕捉光线，锐利度大增。

自2012年起，Leica一直为黑白摄影爱好者带来专用「Monochrome」机款，而最新Q 3 M onochrome完全舍弃色彩， 60M P全片幅感元件既无Bayer滤色镜，亦无低通滤镜，直接捕捉光线，锐利度及动态范围随之提高，最高感光度更达到ISO 200,000。镜头部分用上Summilux 28m m f/1.7 ASPH，另设 5.76M P OLED EVF及翻转式触控萤幕，不同于Q3的是自动对焦仅有对比检测，没有相位检测，以及雾黑金属机身的刻字改为灰色，并移除了经典红色圆点，外观更低调。

售价：$58,000

文：B1807

图：B1807、Sony、Leica