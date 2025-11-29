Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞礼遇｜梦幻设计人气珍藏 佳节限定美妆礼盒

更新时间：00:05 2025-11-29 HKT
发布时间：00:05 2025-11-29 HKT

随着圣诞节临近，多个美妆品牌都推出珍藏限定礼盒，正是宠爱自己和挚爱亲友的最佳时机。从性价比高到人气收藏，精选最值得入手的圣诞限量彩妆与护理系列，还有玩味十足的倒数日历，令大家闪亮节日每一刻。

玩味十足 倒数日历

倒数日历定必是各大彩妆品牌的节日礼遇重头戏，玩味设计加上独特包装，令人爱不释手，今年Cle de Peau Beaute、PAUL & JOE 、 L’Occitane都以充满诗意的包装设计为卖点，无论送礼或自用，都充满惊喜。

PAUL & JOE 《Midnight Voyage》圣诞日历礼盒 $2,680
PAUL & JOE 《Midnight Voyage》圣诞日历礼盒 $2,680
Cle de Peau Beaute 星璨梦航限量圣诞倒数日历 $3,210
Cle de Peau Beaute 星璨梦航限量圣诞倒数日历 $3,210
L’Occitane 经典节日倒数日历 $690
L’Occitane 经典节日倒数日历 $690

Cle de Peau Beaute 星璨梦航限量圣诞倒数日历 $3,210

与法国著名艺术家 Mr. Stephane Kiehl 携手合作，将充满动物寓言色彩的森境历险，以优雅精致的插画融入包装设计中，倒数日历内含柔亮唇膏、亮肤光映粉、四色眼影组合等。

PAUL & JOE 《Midnight Voyage》圣诞日历礼盒 $2,680

礼盒内包含24件精选产品及精品，当中16件为货装产品，包括有王牌隔离乳、限定彩妆产品，可打造迷人节日眼唇妆容。

L’Occitane 经典节日倒数日历 $690

倒数日历汇聚24份礼品，造型灵感源自法式乡村「mas Provençal」传统农舍，为节庆时光注入诗意与欢愉。

 

王牌精选 性价比高

护肤品牌如AP BEAUTY 推出节日套装，融合品牌王牌产品，并以性价比高作招徕，彩妆品牌如Laura Mercier 及Hourglass Cosmetic，亦以精选单品为套装组合，其中GLYCEL 圣诞钻肌盛礼更以低于二折发售，一于要精明入手。

GLYCEL 瑞士圣诞钻肌盛礼 $888
GLYCEL 瑞士圣诞钻肌盛礼 $888
Laura Mercier Flawless Treats润泽无瑕底妆套装 $330
Laura Mercier Flawless Treats润泽无瑕底妆套装 $330
AP BEAUTY 三阶段基因重塑节日闪烁套装 $950
AP BEAUTY 三阶段基因重塑节日闪烁套装 $950
Hourglass Cosmetic限量版 Ambient Lighting Edit Unlocked 系列彩妆盘 $2,088
Hourglass Cosmetic限量版 Ambient Lighting Edit Unlocked 系列彩妆盘 $2,088

GLYCEL 瑞士圣诞钻肌盛礼 $888

精选多款经典明星产品与热销人气单品，配以充满节日氛围的华丽包装，从基础洁面至高效修护都齐备，性价比相当高。

Laura Mercier Flawless Treats润泽无瑕底妆套装 $330

品牌以水嫩持久底妆为卖点，套装包括有泽养肤底霜及柔焦保湿蜜粉定妆，令派对妆容全天维持丝滑细致，优雅动人。

AP BEAUTY 三阶段基因重塑节日闪烁套装 $950

品牌邀请韩国知名艺术家Jieun Park以The City Lights城市之光为题，而其中更为香港地区独家推出 「维多利亚港夜景」限定节日套装，包括基因重塑精华液及眼部及表情纹乳霜。

Hourglass Cosmetic限量版 Ambient Lighting Edit Unlocked 系列彩妆盘 $2,088

汇聚精选单品，包括眼影、胭脂扫、睫毛液及唇彩，以及仿皮化妆包。

限量香水 雅致氛围

经过精心打造的节日限量香水，既实用也可美化居室，如 Jo Malone London的圣诞限量版姜饼香水，以姜、荳蔻与肉桂作香调，轻轻一洒，已教人感受到节日的氛围。在居室摆放一瓶由艺术家打造的Sisley 香氛，又会否令节日增添一点仪式感？

Jo Malone London圣诞限量版姜饼香水$1,405
Jo Malone London圣诞限量版姜饼香水$1,405
BVLGARI 沐光玫香女士香水套装 $1,715
BVLGARI 沐光玫香女士香水套装 $1,715
Sisley Eau du Soir x Luke Edward Hall 限量版节日香氛 $2,050
Sisley Eau du Soir x Luke Edward Hall 限量版节日香氛 $2,050

Jo Malone London圣诞限量版姜饼香水$1,405

经典香氛是送礼之选，此姜饼香水交织姜、荳蔻与肉桂的辛香气息，令人感受到节庆派对的愉悦时光。

BVLGARI 沐光玫香女士香水套装 $1,715

套装包括有香水及润手霜，香水以明亮的玫瑰、青木瓜及紫罗兰叶为香调，另加入麝香，注入自然和喜悦的气息。

Sisley Eau du Soir x Luke Edward Hall 限量版节日香氛 $2,050

品牌与英国艺术家兼设计师 Luke Edward Hall 携手合作，打造既优雅又充满玩味的圣诞系列，

而其香氛的包装极为吸睛，摆放家居也可作为装饰。

 

 

INFO

Clé de Peau Beauté/www.cledepeau-beaute.com.hk

Sisley/www.sisley-paris.com/zh-HK

L’Occitane/hk.loccitane.com

GLYCEL/www.glycel.com/tc

Jo Malone London / www.jomalone.com.hk

Laura Mercier/www.lauramercier.com.hk

BVLGARI/www.bulgari.com/zh-hk

AP BEAUTY/hk.ap-beauty.com

PAUL & JOE/9527 2382

Hourglass Cosmetic/5408 1496

 

文︰Angel

