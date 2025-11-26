HONOR Magic8 Pro上手试！2亿AI长焦超清夜摄新境界 S8 Elite Gen 5处理器配7,100mAh电量效能续航飙升

HONOR新一代影拍旗舰Magic8 Pro将于 12月4日 在港开卖，不但率先用上Snapdragon 8 Elite Gen 5处理器及加码7,100mAh大容量电池，双大底广角主镜及2亿像素远摄在全新AiMAGE夜神引擎加持下，长焦远摄轻松拍出明亮夜景，加上AI增强细节清晰度，将手机夜摄推向全新境界，现在预订更可享得最高$3,886礼遇。

HONOR Magic8 Pro上手试！2亿AI长焦超清夜摄新境界

Magic8 Pro：绿洲护眼功能全面

Magic8 Pro外形上未有大改款，但因1.5K OLED萤幕由6.8吋改为6.71吋，令机身变得更窄及更轻，手感有所提升。显示方面，更新率保持1-120Hz，峰值亮度进一步提升至6,000nits，值得留意的是，今代绿洲护眼功能更加全面，不但支援4,320Hz高频PWM调光，还提供护眼监测及个人化显示，前者侦测家中灯具光线闪烁频率，如频率太过会建议减少长时间使用；后者分析用户的对比/色彩敏感度，而调节合适亮度及色彩显示，令视觉体验更个人化，这点值得一赞。

首款Snapdragon 8 Gen 5 Elite旗舰

效能一贯用上新一代旗舰级处理器，Magic8 Pro是市场上首款配备Snapdragon 8 Gen 5 Elite的行货机款，内置最高16GB RAM及1TB ROM，运行最新MagicOS 10（Android 16），《安兔兔v11》测试跑分达3,816,249，成绩是目前为数不多接近4百万分的型号。新作电池容量达到 7,100m Ah，比上代足足多出 1,250m Ah，续航表现更出色。此外，因应eSIM潮流，Magic8 Pro不但支援双实体SIM，用户也可按需要全部转换为eSIM，外游上网更方便。

AI智能体声控设定

近年，HONOR一直重点加强手机AI智能，来到Magic8 Pro不但有齐即时翻译、通话翻译、Magic文字、帮写、换脸侦测、眼球追踪，且首度加入针对设定、修图的AI智能体，现在不用进入设定，就可透过智能体以声控方式开启蓝牙、调低音量、打开个人热点，快速进行设定。用户又可利用智能体AI修图，除了移除路人、画质增强、扩图/构图，还可消除反光，甚至消除裇衫上的皱折。

2亿远摄1/1.4吋大底感光

来到用户最关心的影拍一环，Magic8 Pro同样善用AI提升拍摄体验。先说机背更大环的3镜组合，分别是1/1.3吋 50M P广角主镜、1/1.4吋2亿像素远摄及 50M P超广角，除了主镜焦距改成 23m m，远摄光学变焦亦由上代3倍变成3.7倍，等效焦距为 85m m，远摄能力从基本得到提升。

夜摄轻易拍出星芒

官方以「夜神」来形容Magic8 Pro，实试3个镜头夜拍均有极高水准，画面明亮干净，色彩逼真自然，贴近现场实际所见，就算出动10倍数码变焦，成像依然扎实，值得一提的是，使用远摄拍夜景很容易拍出星芒效果，无论户外街灯，又或从远方拍摄大厦内部灯饰，不用装App开滤镜，光源自动变成星芒。

超稳长焦100倍Zoom

撇开夜摄，Magic8 Pro远摄根本就超班，尤其高倍变焦，大白天用上30倍、50倍Zoom，成像仍然可用，假若同时开启AI超清长焦功能，系统即会利用AI增强景物细节及改善油画化情况，实试100倍Zoom在此功能下，清晰度大幅提高，继人像后，这种高清演算法终于可在超长焦上派上用场。

AI追色随心情转换色彩

另一个完全体验AI拍摄的新功能称作AI追色，无论拍摄前或拍摄后，都可透过「浪漫蓝调」、「金色秋日」与「暖调夕阳」等滤镜，轻易改变相片色彩风格，特别适合套用到风景照上，将天空色调随心情转换，若然预设不合心水，用户可自行打开其他相片，直接从画面中点选喜爱的色调风格。

预订加$300升级1TB

由即日至 12月3日 ，凡预订 12G B+ 512G B版本，可免费获得专属磁吸手机壳套装（价值$399），以及180天只换不修、碎屏及后盖宝服务（首年各1次）、免费贴膜服务（首年2次）（价值$2,088），还可加$300升级至1TB版本或攞走DJI Neo无人机，变相只需$8,199即可入手1TB版本。

售价：$7,899（12GB+512GB）

$9,299（16GB+1TB）

预订日期：即日至12月3日

推出日期：12月4日

查询：按此

HONOR 400 Smart：入门AI新作

为照顾不同用户需要，HONOR早前亦带来定价划算的入门新作HONOR 400 Smart，外形设计跟X系列有点相似，配备6.77吋HD萤幕，机身支援IP65防尘防水及SGS顶级抗摔认证。

HONOR 400 Smart处理器用上Snapdragon 6s Gen 3，内置 8G B RAM及 256G B ROM，电池容量 6,500m Ah，支援35W有线快充。虽然定位入门，HONOR 400 Smart亦具备AI应用，包括实用的帮写及翻译，值得一提的是，机身左侧还新增AI手机总管功能键，连按两下即可打开一些管理功能及应用，好像清理加速记忆体、截图/萤幕录影、开启电筒/计算机等等。影拍方面，此机设有50MP双镜，拍摄后可通过清除路人、智能退地、AI扩图及提升画质。

售价：$1,399

查询：按此

文、图：B1807