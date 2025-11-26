HONOR Magic8 Pro上手试！2亿AI长焦超清夜摄新境界 S8 Elite Gen 5处理器配7,100mAh电量效能续航飙升
发布时间：19:25 2025-11-26 HKT
Magic8 Pro：绿洲护眼功能全面
Magic8 Pro外形上未有大改款，但因1.5K OLED萤幕由6.8吋改为6.71吋，令机身变得更窄及更轻，手感有所提升。显示方面，更新率保持1-120Hz，峰值亮度进一步提升至6,000nits，值得留意的是，今代绿洲护眼功能更加全面，不但支援4,320Hz高频PWM调光，还提供护眼监测及个人化显示，前者侦测家中灯具光线闪烁频率，如频率太过会建议减少长时间使用；后者分析用户的对比/色彩敏感度，而调节合适亮度及色彩显示，令视觉体验更个人化，这点值得一赞。
首款Snapdragon 8 Gen 5 Elite旗舰
效能一贯用上新一代旗舰级处理器，Magic8 Pro是市场上首款配备Snapdragon 8 Gen 5 Elite的行货机款，内置最高16GB RAM及1TB ROM，运行最新MagicOS 10（Android 16），《安兔兔v11》测试跑分达3,816,249，成绩是目前为数不多接近4百万分的型号。新作电池容量达到
AI智能体声控设定
近年，HONOR一直重点加强手机AI智能，来到Magic8 Pro不但有齐即时翻译、通话翻译、Magic文字、帮写、换脸侦测、眼球追踪，且首度加入针对设定、修图的AI智能体，现在不用进入设定，就可透过智能体以声控方式开启蓝牙、调低音量、打开个人热点，快速进行设定。用户又可利用智能体AI修图，除了移除路人、画质增强、扩图/构图，还可消除反光，甚至消除裇衫上的皱折。
2亿远摄1/1.4吋大底感光
来到用户最关心的影拍一环，Magic8 Pro同样善用AI提升拍摄体验。先说机背更大环的3镜组合，分别是1/1.3吋
夜摄轻易拍出星芒
官方以「夜神」来形容Magic8 Pro，实试3个镜头夜拍均有极高水准，画面明亮干净，色彩逼真自然，贴近现场实际所见，就算出动10倍数码变焦，成像依然扎实，值得一提的是，使用远摄拍夜景很容易拍出星芒效果，无论户外街灯，又或从远方拍摄大厦内部灯饰，不用装App开滤镜，光源自动变成星芒。
超稳长焦100倍Zoom
撇开夜摄，Magic8 Pro远摄根本就超班，尤其高倍变焦，大白天用上30倍、50倍Zoom，成像仍然可用，假若同时开启AI超清长焦功能，系统即会利用AI增强景物细节及改善油画化情况，实试100倍Zoom在此功能下，清晰度大幅提高，继人像后，这种高清演算法终于可在超长焦上派上用场。
AI追色随心情转换色彩
另一个完全体验AI拍摄的新功能称作AI追色，无论拍摄前或拍摄后，都可透过「浪漫蓝调」、「金色秋日」与「暖调夕阳」等滤镜，轻易改变相片色彩风格，特别适合套用到风景照上，将天空色调随心情转换，若然预设不合心水，用户可自行打开其他相片，直接从画面中点选喜爱的色调风格。
预订加$300升级1TB
由即日至
售价：$7,899（12GB+512GB）
$9,299（16GB+1TB）
预订日期：即日至12月3日
推出日期：12月4日
查询：按此
HONOR 400 Smart：入门AI新作
为照顾不同用户需要，HONOR早前亦带来定价划算的入门新作HONOR 400 Smart，外形设计跟X系列有点相似，配备6.77吋HD萤幕，机身支援IP65防尘防水及SGS顶级抗摔认证。
HONOR 400 Smart处理器用上Snapdragon 6s Gen 3，内置
售价：$1,399
查询：按此
文、图：B1807