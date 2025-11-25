Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台网民批30岁男穿UNIQLO「低价值」？遭一面倒反驳：价值高低在气场！钟培生神回应......

更新时间：15:02 2025-11-25 HKT
发布时间：15:02 2025-11-25 HKT

日本服装品牌UNIQLO一向以简约设计、高机能且价格亲民为定位，且不时与大牌设计师推出联乘系列，提升品牌形象。不过，有台湾网民于网上社交平台表示，如30岁男性仍穿着UNIQLO是「低价值讯号」，认为不在穿搭上花费金钱的男生没有吸引力，而且「通常活得很廉价」，遭广大网民一面倒反驳，指出其价值观问题，就连「香港电竞之父」钟培生亦加入回应。

台网民批30岁男穿UNIQLO「低价值」？指不花钱穿搭「活得廉价」

近年，UNIQLO邀请到奥斯卡影后Cate Blanchett、许光汉林家谦等明星为代言人，特别是许光汉身穿的服饰曾一度掀起话题，甚至引起大众模仿其穿搭。UNIQLO过往以价格亲民且高品质见称，惟近日有台湾网民认为30岁仍穿着UNIQLO的男生「该醒了」，评价太过节省的男人是一种「低价值讯号」。楼主指出，女生在意男生能否带她「上档次」，表示没有钱不是借口，「花几千在游戏课金，却不肯花在形象上」。楼主坦言穿搭不是流行，而是反映其身份象征，有感真正成熟的男人会将外型作为职场以外的武器，更认为说出穿搭不重要之人，「通常活得很廉价」。

网民一面倒反驳 钟培生神回应......

帖文引起网民热议，更一面倒反驳楼主的价值观问题，就连「富四代」钟培生亦笑言：「我34（岁）了还没有醒」。有网民表示穿搭无关品牌与价钱，「会穿搭的人在穿UNIQLO，而你不知道他在穿」；也有网友直言个人价值高低在于气场与修养，「只要干干净净，你就能把它穿成名牌」、「价值高低在一个人气场，给你香奈儿可能也穿起来像地摊货」。

有网友表示比起花钱置装穿搭，大多女生更在意男生如何打理自己，「在意体味管理跟维持干净，没有要管你穿不穿名牌」；有网民则解释，商品价钱高低是厂商对自家品牌定位，并不代表产品本身的价值，「让商品决定你的价值是失败的事情」。

