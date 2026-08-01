30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
发布时间：06:00 2026-08-01 HKT
浴室使用多年，洗手盆发黄、柜门残旧及收口位变色等问题难免浮现，但其实未必需要大费周章拆除重造。前TVB艺人、2016年香港先生马俊杰（Linus）早前曾以约3,500元DIY翻新浴室，主打「免拆砖」低成本升级。近日他再度分享自行翻新洗手台的实战经验，利用防水墙纸、镜柜及专用陶瓷油漆等材料，仅花费约1,500元，将用了约30年的残旧洗手台「大变身」。Linus向《星岛头条》表示，整个改造工程历时约一星期，当中最花时间的并非落手施工，而是事前的构思与资料搜集，以及逐一向商家确认物料是否适用于自家浴室。
点击即睇洗手台改造前后对比：
6大步骤DIY翻新洗手台
第一步：规划效果及严选物料
动工前，Linus先构思完成效果，再上网搜寻合适材料。他提醒，DIY前不要只看外观，还要问清楚物料是否防水、尺寸是否合用，以及能否用于浴室或洗手台位置。由于贴墙纸、更换柜门、喷油、换水龙头及安装配件都有先后次序，新手动工前最好先列清工序，避免做到一半才发现要重拆。
第二步：贴防水墙纸翻新柜面
施工过程中，最花时间的是贴防水墙纸。他先用填缝胶将旧磁砖之间的缝隙填平，再用防水墙纸改色。由于墙纸是整卷购入，不能一次过撕开背纸直接贴上，因此要先对齐水平线或边位，再逐步撕走背纸，同时慢慢推平，避免起泡或歪斜。
遇上转角位，Linus会用风筒吹热墙纸，令物料变软，方便包角。收口位则要用锋利界刀慢慢处理，若落刀太急或界刀不够利，便容易令边位不齐甚至破损。他坦言曾试过界得太入、露出底色，最后只能撕走重贴，「不停错，再喺错误中学习，呢啲就系DIY嘅乐趣」。
第三步：更换柜门及智能镜柜
贴好柜面后，Linus再更换柜门及LED镜柜，并换上柜门手把，令旧洗手台外观更完整。相比重新订造整个洗手台，局部更换柜门及镜柜，可保留原有结构，同时改善收纳及视觉效果。安装时要留意柜门尺寸、铰位及开合方向，避免装好后门缝不齐、开门受阻或与洗手盆位置相撞。
第四步：洗手盆喷涂陶瓷油漆
最难处理的是洗手盆翻新。原有洗手盆已用了约30年，表面发黄及残旧，Linus选用洗手盆专用翻新陶瓷油漆重新喷涂。喷油前必须封好水龙头位置，再用细砂纸及消毒火酒彻底清洁表面，并用胶纸及保护物料遮盖不需喷油的位置，以免油漆沾到水龙头、墙身或枱面。
他提醒，喷油漆切忌心急，要留意距离、方向及力度。若喷得太近，表面容易形成水珠，一旦出错便难以补救。因此每次应薄喷、慢慢重复，避免因贪快而喷得太厚。若有热风枪，可在喷涂后轻微加热，帮助油漆固化及挥发溶剂，令表面变成较坚硬耐用的涂层。
第五步：更换水龙头及配件
不少新手最担心水龙头及去水位。Linus建议，动手前要先了解拆装程序，水龙头安装亦有先后次序，若次序错误，可能会装不上或需要重新拆开。工具亦要预先准备好，并确认配件尺寸是否合适，否则难以拆除旧配件或锁紧新水龙头。他认为，只要工具齐全，并清楚拆装步骤，更换水龙头未必如想像中复杂。
第六步：加装实用收纳小配件
今次改造亦加入挂墙式拖板，可灵活调整插头位置，避免多个插头挤在同一位置；另加装干手机、风筒吸盘支架、感应灯、储物架及分隔网架，提升洗手间使用方便度及收纳力。Linus亦订造不锈钢洞洞板，用作安装晾衫架及毛巾架。不过，浴室属潮湿环境，电器及插座应远离水源，并按产品说明安装使用。
主要改装材料及价格：
|材料／工具
|用途
|价格
|LED镜柜
|提升收纳及整理浴室门面
|400元
|肤感防水墙纸／仿大理石纹防水墙纸
|翻新洗手台柜面及台面
|80元／60元
|浴室感应灯
|增加照明及浴室氛围感
|100元
|水龙头
|更换洗手台配件
|160元
|订造柜门
|更换旧柜门，改善洗手台外观
|45元一对
|柜门手把
|配合新柜门安装，方便开合
|18元
按个人需要加装配件及价格：
|材料／工具
|用途
|价格
|储物架
|收纳杂物
|共约100元
|不锈钢洞洞板
|安装晾衫架及毛巾架
|450元
|分隔网架
|DIY纸巾笼或分隔收纳
|17元
|挂墙式拖板
|增加插头使用弹性
|97元
|干手机
|提升洗手后使用方便度及卫生程度
|98元
|风筒吸盘支架
|固定风筒，方便收纳及使用
|49元
完成效果逐张睇：
防水物料一抹即净
完成翻新后，防水墙纸及镜柜等物料本身具备防水特性，日常只需用布轻抹即可清洁，让细小浴室在视觉上更显整齐企理。不过防水并不代表可以长期积水，Linus强调，洗手盆边缘、柜面接口及墙纸收口位仍需定期抹干，以免水气长时间渗入导致发霉或影响黏贴效果。对于防水墙纸会否轻易剥落，他表示目前已使用逾4个月，只要事前做好清洁并将边位压实，暂时未见任何问题。
抽湿防霉保持50%湿度
针对浴室湿气及发霉问题，Linus分享了自己的日常防潮秘诀。他每次沐浴后都会先用水刮清走积水，关上窗户及开启抽气扇，最后才将抽湿机放入浴室。他提醒切勿在沐浴时使用抽湿机以免发生短路，并建议将浴室湿度维持在50%或以下以抑制霉菌。此外，使用抽湿机时应盖好厕板，日间则可开窗保持空气流通，确保毛巾及用品保持干爽。
低成本DIY改造吸引网民关注
马俊杰（Linus）于2016年参选《香港先生选举》并晋身10强，其后加入TVB，曾在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演「袁球老师」，因而为观众熟悉。他曾修读室内设计，近年转向社交平台分享家居DIY及平价改造心得。此前他曾以约3,000元改造睡房，打造带电竞氛围的私人角落；其后又以约3,500元翻新旧浴室，将其升级为现代轻奢风。今次则集中处理洗手台及浴室细节，示范旧家居亦可透过局部翻新逐步升级。
图片来源：linus_ma
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