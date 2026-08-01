30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士

浴室使用多年，洗手盆发黄、柜门残旧及收口位变色等问题难免浮现，但其实未必需要大费周章拆除重造。前TVB艺人、2016年香港先生马俊杰（Linus）早前曾以约3,500元DIY翻新浴室，主打「免拆砖」低成本升级。近日他再度分享自行翻新洗手台的实战经验，利用防水墙纸、镜柜及专用陶瓷油漆等材料，仅花费约1,500元，将用了约30年的残旧洗手台「大变身」。Linus向《星岛头条》表示，整个改造工程历时约一星期，当中最花时间的并非落手施工，而是事前的构思与资料搜集，以及逐一向商家确认物料是否适用于自家浴室。

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6大步骤DIY翻新洗手台

第一步：规划效果及严选物料

动工前，Linus先构思完成效果，再上网搜寻合适材料。他提醒，DIY前不要只看外观，还要问清楚物料是否防水、尺寸是否合用，以及能否用于浴室或洗手台位置。由于贴墙纸、更换柜门、喷油、换水龙头及安装配件都有先后次序，新手动工前最好先列清工序，避免做到一半才发现要重拆。

第二步：贴防水墙纸翻新柜面

施工过程中，最花时间的是贴防水墙纸。他先用填缝胶将旧磁砖之间的缝隙填平，再用防水墙纸改色。由于墙纸是整卷购入，不能一次过撕开背纸直接贴上，因此要先对齐水平线或边位，再逐步撕走背纸，同时慢慢推平，避免起泡或歪斜。

遇上转角位，Linus会用风筒吹热墙纸，令物料变软，方便包角。收口位则要用锋利界刀慢慢处理，若落刀太急或界刀不够利，便容易令边位不齐甚至破损。他坦言曾试过界得太入、露出底色，最后只能撕走重贴，「不停错，再喺错误中学习，呢啲就系DIY嘅乐趣」。

第三步：更换柜门及智能镜柜

贴好柜面后，Linus再更换柜门及LED镜柜，并换上柜门手把，令旧洗手台外观更完整。相比重新订造整个洗手台，局部更换柜门及镜柜，可保留原有结构，同时改善收纳及视觉效果。安装时要留意柜门尺寸、铰位及开合方向，避免装好后门缝不齐、开门受阻或与洗手盆位置相撞。

第四步：洗手盆喷涂陶瓷油漆

最难处理的是洗手盆翻新。原有洗手盆已用了约30年，表面发黄及残旧，Linus选用洗手盆专用翻新陶瓷油漆重新喷涂。喷油前必须封好水龙头位置，再用细砂纸及消毒火酒彻底清洁表面，并用胶纸及保护物料遮盖不需喷油的位置，以免油漆沾到水龙头、墙身或枱面。

他提醒，喷油漆切忌心急，要留意距离、方向及力度。若喷得太近，表面容易形成水珠，一旦出错便难以补救。因此每次应薄喷、慢慢重复，避免因贪快而喷得太厚。若有热风枪，可在喷涂后轻微加热，帮助油漆固化及挥发溶剂，令表面变成较坚硬耐用的涂层。

第五步：更换水龙头及配件

不少新手最担心水龙头及去水位。Linus建议，动手前要先了解拆装程序，水龙头安装亦有先后次序，若次序错误，可能会装不上或需要重新拆开。工具亦要预先准备好，并确认配件尺寸是否合适，否则难以拆除旧配件或锁紧新水龙头。他认为，只要工具齐全，并清楚拆装步骤，更换水龙头未必如想像中复杂。

第六步：加装实用收纳小配件

今次改造亦加入挂墙式拖板，可灵活调整插头位置，避免多个插头挤在同一位置；另加装干手机、风筒吸盘支架、感应灯、储物架及分隔网架，提升洗手间使用方便度及收纳力。Linus亦订造不锈钢洞洞板，用作安装晾衫架及毛巾架。不过，浴室属潮湿环境，电器及插座应远离水源，并按产品说明安装使用。

主要改装材料及价格：

材料／工具 用途 价格 LED镜柜 提升收纳及整理浴室门面 400元 肤感防水墙纸／仿大理石纹防水墙纸 翻新洗手台柜面及台面 80元／60元 浴室感应灯 增加照明及浴室氛围感 100元 水龙头 更换洗手台配件 160元 订造柜门 更换旧柜门，改善洗手台外观 45元一对 柜门手把 配合新柜门安装，方便开合 18元

按个人需要加装配件及价格：

材料／工具 用途 价格 储物架 收纳杂物 共约100元 不锈钢洞洞板 安装晾衫架及毛巾架 450元 分隔网架 DIY纸巾笼或分隔收纳 17元 挂墙式拖板 增加插头使用弹性 97元 干手机 提升洗手后使用方便度及卫生程度 98元 风筒吸盘支架 固定风筒，方便收纳及使用 49元

完成效果逐张睇：

防水物料一抹即净

完成翻新后，防水墙纸及镜柜等物料本身具备防水特性，日常只需用布轻抹即可清洁，让细小浴室在视觉上更显整齐企理。不过防水并不代表可以长期积水，Linus强调，洗手盆边缘、柜面接口及墙纸收口位仍需定期抹干，以免水气长时间渗入导致发霉或影响黏贴效果。对于防水墙纸会否轻易剥落，他表示目前已使用逾4个月，只要事前做好清洁并将边位压实，暂时未见任何问题。

抽湿防霉保持50%湿度

针对浴室湿气及发霉问题，Linus分享了自己的日常防潮秘诀。他每次沐浴后都会先用水刮清走积水，关上窗户及开启抽气扇，最后才将抽湿机放入浴室。他提醒切勿在沐浴时使用抽湿机以免发生短路，并建议将浴室湿度维持在50%或以下以抑制霉菌。此外，使用抽湿机时应盖好厕板，日间则可开窗保持空气流通，确保毛巾及用品保持干爽。

低成本DIY改造吸引网民关注

马俊杰（Linus）于2016年参选《香港先生选举》并晋身10强，其后加入TVB，曾在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演「袁球老师」，因而为观众熟悉。他曾修读室内设计，近年转向社交平台分享家居DIY及平价改造心得。此前他曾以约3,000元改造睡房，打造带电竞氛围的私人角落；其后又以约3,500元翻新旧浴室，将其升级为现代轻奢风。今次则集中处理洗手台及浴室细节，示范旧家居亦可透过局部翻新逐步升级。

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