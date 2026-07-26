家居收纳不够用？装修前做好4大规划 ｜唐耀贤

面对日渐拥挤的家居环境，许多人往往在入住后才苦恼收纳空间不足，认为解决之道在于多买几个现成柜子，或是苦练叠衣服技巧以节省空间。然而，这往往治标不治本。真正的收纳高手明白，最强大的收纳设计并非在入住后叠加，而是在装修规划的初期就已经决定了。透过以下几个收纳的核心策略，能从根本上提升家居的储物潜力，营造长久不复乱的清爽空间。

一、藏八露二原则是视觉清爽的关键

在装修规划柜体时，可参考「藏八露二」的黄金比例。

将大约80%的储物空间做成封闭式门板，用以收纳杂物、衣物及生活备品，将视觉上的「凌乱」彻底藏起来。

在装修规划柜体时，可参考「藏八露二」的黄金比例。所谓藏八，是指将大约80%的储物空间做成封闭式门板，用以收纳杂物、衣物及生活备品，将视觉上的「凌乱」彻底藏起来。而剩余的20%则做成开放式陈列，展示精美的书籍、工艺品或常用的摆设，展现屋主的品味与生活感。全开放式的柜子容易显得杂乱且易积灰尘，全封闭则显得压抑单调，唯有适度的虚实结合，才能平衡实用与美观。

二、 善用楼底空间必备到顶储物柜

在规划衣柜、玄关柜或杂物柜时，到顶设计是必备的装修策略。

在寸金尺土的地板面积限制下，我们必须学会向高发展，善用楼底空间。在规划衣柜、玄关柜或杂物柜时，到顶设计是必备的装修策略。这不仅能放大垂直收纳容量，放置换季被褥、行李箱等不常用的庞大物品，还能创造视觉上的整体感，拉高空间张力。更实用的是，到顶柜设计能避免柜顶积聚难以清理的灰尘，减少日后的清洁负担。

三、开发被遗忘的黄金收纳区：玄关与走廊

在玄关处，即使深度只有极薄的15-20cm，也可以透过规划超薄型鞋柜或大面积的「洞洞板墙」来创造惊人的收纳量。

规划家居装修时，玄关与走廊往往是家中最容易被遗忘的「黄金收纳区」。在玄关处，即使深度只有极薄的15-20cm，也可以透过规划超薄型鞋柜或大面积的「洞洞板墙」来创造惊人的收纳量。除了基本的钥匙与外套挂置，更能条理地收纳雨伞、吸尘器配件，甚至是买菜回来的折叠购物车。若家中的走廊够宽，千万不要浪费，利用墙面厚度客制化整面收纳柜，虽然深度不深，但对于收纳大量的书籍、卫生纸、清洁剂等生活备品来说，容量非常惊人，大大分担了主要生活区的压力。

四、升级地台收纳进化成看不见的「超级仓库」

在卧室中升级设计和室地台或架高床架，整个地板下方就成了看不见的「超级仓库」。

除了墙面与高处，地板下方也隐藏著巨大的收纳潜力。在卧室中升级设计和室地台或架高床架，整个地板下方就成了看不见的「超级仓库」，收纳容量相当于一个超大衣柜。这非常适合存放体积庞大的电风扇、除湿机，或是四季交替的换季衣物。透过地台设计，不仅能优化空间的层次感，更能让平日显得突兀的大型生活物品完美隐形。

别让房屋适应柜子

在您正式动工规划家里的收纳空间之前，请务必先花时间诚实地清点自己的物品总量，并仔细梳理生活习惯。规划装修收纳虽然强大，但也需要根据个人的实际需求量身打造。如果您对于如何准确估算所需的收纳容量，或者如何在众多的装修团队中找到懂生活、善规划的伙伴感到迷惘，利用一些合适的案例参考，或许能让您的装修之路更加精准高效，轻松实现理想中的「超大容量」温馨窝。

唐耀贤

好师傅创办人

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