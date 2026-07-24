动漫迷房间放满模型恐变「毒气室」 一文睇清家居隐形甲醛来源 消委会拆解自行检测注意事项

甲醛危害近年备受市民关注。这种无色、带强烈刺激性气味的化学物质广泛存在于日常生活环境中，若长时间吸入或身处高浓度环境，或会引致眼鼻喉受刺激、咳嗽、皮肤敏感，甚至呼吸困难等问题。近日，内地多处接连爆出市民因家中囤积大量手办及二次元周边，导致甲醛中毒甚至需要就医的事件。其实除了玩具收藏外，家居中还有哪些常见甲醛来源？市民又应否自行测量家中的甲醛水平？《星岛头条》为你详细拆解。

甲醛（Formaldehyde）是一种具挥发性的气体，国际癌症研究机构（IARC）早于 2004年已将其归类为令人类患癌的物质。综合内媒报道，二次元群体对甲醛问题的关注度在社交平台上正快速上升。诸如「痛屋（用大量动漫周边填满的房间）甲醛测试」、「谷子（周边商品）甲醛超标」等话题频频出现，越来越多爱好者开始主动购买检测盒，测试个人收藏空间的空气质素。

小红书网民分享痛屋。

小红书网民分享痛屋的甲醛自行检测结果。

小红书网民分享在痛屋受甲醛影响经历。

早前上海一名少女在约百呎的睡房内，放置了逾50件包括亚加力胶立牌、模型及毛公仔在内的动漫周边。她在心爱动漫藏品包围下睡了3天后，出现头晕及失眠等不适症状，直至移走该批塑胶制品后情况才明显改善。

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报道引述手办潮玩业内人士指出，动漫周边常见的压克力立牌、徽章及 PVC 手办等材料本身一般不是甲醛来源。真正可能释放甲醛或其他挥发性有机物（VOC）的，更多是生产过程中使用的胶黏剂、油墨与涂层等辅料。单件产品未必构成威胁，但若几十件藏品同时挤入狭窄且通风不足的睡房，污染物便极易累积超标。

家居隐藏甲醛来源 香烟气雾属高危

在家居环境中，甲醛的来源多样且常见。消委会指出，香烟气雾是甲醛的重要源头；而新制成的木制产品如地板和家具，以及部分布料（例如以防皱布料制成的窗帘布）都有机会释出较高浓度的甲醛。此外，其所用的胶水、油漆、清漆、地板涂层、地毡、软塑家具套、石膏板、接合化合物、天花瓦及木制壁板等都有机会释放甲醛。

如果室内的温度和湿度较高，甲醛的释出量亦会增加。此外，大量使用含有甲醛的清洁剂或消毒剂亦会影响室内的空气质素。而在装修工程中所用的溶剂、黏合剂和油漆，亦是挥发性有机化合物（VOCs）的源头。

香港理工大学应用生物及化学科技学系副系主任容家富教授指，即使完成了除甲醛程序，甲醛仍然会持续地从家私或油漆释出，并可能在室内积累至有害的浓度，尤其当室内的温度和湿度较高的期间，甲醛的释出量普遍会较高，除此之外，甲醛的浓度也有机会受室内空气流通程度等因素所影响。

自行检测须留意仪器有否校正验证

消委会曾就量度和消除甲醛发表相关资讯，提醒市民单靠嗅觉判断房间是否无味并不可靠。根据环保署的室内空气质素指标，甲醛8小时平均值的「卓越级」为每立方米30微克，世衞亦建议室内甲醛浓度不应超过0.08pm。若进入房间后出现头晕、流眼水或胸闷等症状，离开后又自然纾缓，便应提高警觉。

甲醛8小时平均值的「卓越级」为每立方米30微克，世衞亦建议室内甲醛浓度不应超过0.08pm。

市面上的甲醛试纸及家用检测仪声称可作初步排查，但消委会引述美国毒性物质及疾病登记署（ATSDR）指，一般情况下消费者毋须自行测量家中的甲醛浓度。除非室内有浓烈化学物品气味，或者家中有人逗留期间出现呼吸困难及刺激等症状，否则不建议贸然测试。如有需要，建议聘请合资格的专业人士进行检测，惟费用可能高昂，亦未必能准确找出源头。

消委会续指，尽管坊间有各式各样的测试工具，但空气取样地点及测试时间长短，均会影响结果可信性。如必须自行检测，须注意仪器是否经过校正及验证，否则数据或会出现误差。另一方面，如果仪器采集空气样本作分析的时间太短，测试结果亦未必能充分反映室内空气质素。

选购家私实用贴士

美国环保署指出，含尿素甲醛树脂黏合剂的压合木制品（如中密度纤维板）释放甲醛的风险较高。市民在选购家私时，可参考以下贴士从源头减低风险：

1.预算许可下，优先考虑实木、金属、玻璃或较少使用胶水的家私，以减少大面积使用压合木。

2.装修物料应尽量选用低 VOC 或水剂漆料，订造家私亦可考虑以钉、螺丝或榫接等方式取代黏合剂。

3.购买板式家私时，应主动向销售员查问板材及胶水种类，并要求出示低甲醛释放证明。

日常减甲醛5招

若新居已布置完毕，日常可透过以下方法改善空气质素：

1.加强对流： 打开门窗并配合风扇加强空气对流，以鲜风排走甲醛最为实际；美国 ATSDR 建议最少每隔数天打开窗户数分钟，让新鲜空气进内。

2.先散味后入屋： 新玩具、亚加力胶制品、新家私及窗帘入屋后，应先拆除包装并放在通风处散味，布艺品使用前亦宜先清洗。

3.展示柜留空间： 收藏品切忌完全塞满展示柜，密封式玻璃柜及胶盒应定期打开通风。

4.分散摆放藏品： 避免将所有新藏品集中在睡房或床头，可适当分散至客厅或书房摆放。

5.切勿单靠香薰： 切勿单靠香薰或空气清新机掩盖气味。

若房内异味持续或逗留后感到不适，应立即移走可疑物件并减少使用该房间，情况严重时应安排专业检测及求医。

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