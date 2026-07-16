拒与有毒建材及甲醛共存 夫妇斥逾120万筑现代化「草泥屋」 天然调节温度免开冷气

近年大众愈来愈注重家居健康与环保装修。远在美国的一对夫妇，更将「无毒生活」的理念推向极致，两人移居德州后，采用古老的「夯土技术」（Cob），以黏土、沙和稻草等纯天然物料，亲手筑起一间面积约500方呎的无毒蜗居。

据《Realtor.com》报道，「草泥屋」 女主人Arielle Crawford曾在纽约时装设计学院教授可持续制造。多年来，她一直追求全方位的健康生活，衣食均以天然有机为本。然而，直至新冠疫情期间长时间留在家中，她才开始反思住宅墙身及装修物料对人体健康的影响。

Arielle忆述，当时望着公寓的墙壁，突然意识到自己对这些每天包围着自己的物料一无所知，于是开始研究天然建筑。其后她迁居德州，并结识了现任丈夫Simon Gonzalez。

Simon原本从事传统建筑行业，但一次工程空档期让他偶然接触到天然建筑，发现不少常见建材如防水透气膜、喷涂泡沫及防潮木方等，在施工切割或暴露于空气时，均会释放有毒微粒与挥发性物质。出于对健康的考量，他决定放弃传统工程，后来更与太太共同创立建筑公司Texas Cob，主打以土砖、石灰批荡及由沙和稻草混合而成的夯土等无毒传统物料建屋。在为客户操刀约10个项目后，两人决定亲自为自己建造专属的安乐窝。

花逾40万清理垃圾

两人建屋的地皮来自Simon祖父的遗产，占地约5英亩。尽管免却了买地开支，但由于该处过去30年一直被用作非法垃圾场，他们需要先花费约6万美元（约46.8万港元）清理满山遍野的废物。幸好地皮位处市界之外，不受严苛的建筑条例掣肘，两人只需采用堆肥式厕所系统，便成功避过化粪池的牌照审批。

由于平日要兼顾公司业务，Arielle及Simon只能利用周末动工，耗时足足一年才将这栋500方呎的平房建成。房屋总建造成本为16万美元（约124.8万港元），当中七成为人工开支，材料费仅占三成。虽然泥沙等原材料价格低廉，但将其运送至工地后，需要再动用重型机械筛选至均匀细致，因此成为最大部份的开销。

圆弧设计 内部配置与一般住宅无异

这栋草泥屋的墙身厚达两呎，具备极佳的隔热与保温效能。在夏季以外的日子，单凭厚实的建筑结构便能自动调节室温，完全毋须依赖冷暖气。不过，屋内仍妥善装配了冷气系统以备不时之需，加上完善的供电与水管网络，令这间外表原始质朴的平房，实际居住体验与现代化住宅无异。

室内设计方面，屋内设有客厅及衣帽间，全屋以流畅柔和的弧线为设计主轴，凹槽天花形成波浪造型，圆形睡房则配上Arielle亲手缝制的半月形床褥，营造温暖舒适的氛围，为居住者带来疗愈身心的感觉。

Arielle坦言，不少人对天然建筑仍存有刻板印象，误以为「草泥屋」必然像电影《魔戒》中的「哈比人」小屋。她强调，这类建筑完全能配合现代生活步伐，内部配置与一般住宅无异，甚至同样可以投保。

她建议，若一般家庭认为全屋重建难度太高，不妨在装修时考虑采用天然石灰批荡（Lime plaster），这种由石灰、沙和水混合而成的饰材不仅透气，更能有效抑压霉菌生长。

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