港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项

浴室翻新牵涉防水、喉管及用电等繁复工序，动辄数万元的装修费往往令人却步。曾以3,000元DIY改造睡房的前TVB艺人、2016香港先生马俊杰（Linus），近日再度于社交平台分享「平民价」家居大改造。他仅花费约3,500元将浴室彻底翻新，透过网购建材并亲自施工，主打「免拆砖」就能将原本充满年代感、略显杂乱残旧的浴室，升级为简约轻奢风，笑言「大家唔怕辛苦，都一定可以整到出嚟！」《星岛头条》特意向Linus取经，为大家拆解这次低成本翻新的用料选择、施工难位及新手必看注意事项。

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5大步骤DIY翻新浴室

Linus表示，今次改造的核心建材包括液态瓷砖、石晶板、仿云石亚加力遮喉板、感应LED灯带及热水炉遮丑板等。

第一步：铺液态瓷砖

先以液态瓷砖覆盖原有地台，物料具防水、防滑、耐磨及防潮等特性。使用时只需按比例调配，再倒在地面扫平，新手亦较易掌握。不过，完成后至少要等待3日让物料完全干透，期间浴室不能湿水。

第二步：石晶板贴墙

墙身选用防水、易清洁的石晶板。Linus今次以约2,000元购入17块大板，足以覆盖整个浴室，亦预留部分材料应付切割失误或损耗。安装方法相对简单，只需以钉胶将板材直接黏贴上墙。

第三步：度尺开孔避位

施工前须准确量度墙身喉管、挂架及其他固定物件的位置，再于板材开孔避位。Linus坦言，这是整个工程中最花工夫的一环，因为一旦尺寸出错，整块板材便可能无法使用，建议切割前至少再核对一次尺寸。

第四步：遮挡外露喉管

为提升整体观感，他另行订造仿云石亚加力碳晶板，遮盖外露喉管。板材除了营造云石效果外，顶部亦可用作摆放小型卫浴用品，兼具美观及实用性。

第五步：加装灯带及收纳配件

最后，他加装感应LED灯带、真空吸盘架及扶手，提升浴室的便利性和气氛。Linus提醒，如灯带需要分段安装，应预先准备专用接驳线及接头，接驳时要分清红黑电线，并以绝缘胶布妥善包好接口，减低松脱或漏电风险。

材料 用途 价格 液态瓷砖 覆盖原有浴室地台，改善地面观感 250元 石晶板 覆盖浴室墙身，毋须拆墙即可改变观感 2000元 仿云石亚加力遮喉板／亚加力面碳晶板 遮挡外露喉管 310／420元 感应LED灯带 增加浴室氛围及照明效果 100元 热水炉遮丑板 遮挡热水炉及外露位置 250元 真空吸盘架及扶手 增加浴室收纳及使用便利 30/80/23元

完成效果逐张睇：

避免重物直接撞击地面

改造后的浴室以浅色云石纹理为主调，配合LED气氛灯带，瞬间焕发出犹如精品酒店般的奢华感。Linus指出，液态瓷砖及石晶板表面平滑且防水防潮，日常只需以普通毛巾或清洁剂抹拭即可打理。不过他特别提醒，日常使用应避免重物直接撞击地面，石晶板及遮喉板亦忌受硬物敲打，更切勿将遮喉板当作借力踏板。

先查暗喉免「悭咗变倒蚀」

谈及如何将预算控制在3,500元内，Linus向《星岛头条》表示，最值得投资的项目绝对是液态瓷砖及石晶板。他形容：「平民价钱就可以改装到墙身同地板，最重要系唔需要清拆原有建材。」他补充，若浴室本身没有喉管外露的问题，更可省却订造遮喉板及热水炉遮丑板的开支，进一步压低翻新成本。

他强调，新手DIY浴室最忌在喉管及去水位置「出事」。一旦意外凿穿水管或导致渠管淤塞，不但随时要花费高昂维修费请专业师傅「执手尾」，更可能引发漏水至下层的赔偿灾难，令节省下来的装修费得不偿失。为此他特意提醒，若施工涉及钻墙，必须事先确认墙内没有暗喉；而在铺设液态瓷砖前，亦务必妥善封好所有去水位及水喉，慎防物料误入渠管造成严重堵塞。

凭「袁球老师」为人熟悉

现年36岁的Linus于2016年参选《香港先生选举》并晋身10强，及后加入TVB，凭处境剧《爱．回家之开心速递》中「袁球老师」一角为人熟悉。离巢后他曾赴北海道担任滑雪教练，近年活跃于社交平台。本身曾修读室内设计的他，对家居改造极具心得，现与家人同住于自置物业，去年他花约3,000元，将自己睡房改造成极具电竞感的私人空间。

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