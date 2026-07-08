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夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格

家居装修
更新时间：06:00 2026-07-08 HKT
发布时间：06:00 2026-07-08 HKT

内地近年掀起一股「清水房」（又称毛坯房）热潮，年轻业主选择不为单位作奢华精致的装修，转而保留水泥墙身与地面的原始质感，不仅是为节省装修费，更逐渐演变成一种生活态度与个人风格的展现。一名来自重庆的女户主在社交平台分享与丈夫亲自操刀的工业风「毛坯屋」装修成果，全屋不髹油漆、不铺地砖，彻底保留原始水泥质感，仅花费40天及3万元（人民币，下同）。

崇尚随性美式生活 拒绝千篇一律

综合内媒及小红书上分享，女户主Daring年轻时曾于国际货轮任职，随船游历世界各地，见识过各国风土人情与多元化的家居风格。其后，她结识现任美籍丈夫，两人在重庆租楼长达8年，终于在今年3月成功「上车」，购入这个建筑面积99平方米（约1,000平方呎）的单位。

在与丈夫相处期间，她深受美式生活思维启发，向往随性、无拘无束且写意自在的居住氛围。因此在规划新居时，两人决定打破常规，保留原始的「毛坯屋」风格，并巧妙透过家私及复古式灯具等软装布置来点缀空间。她强调，这项决定并非单纯为了悭钱，而是不愿随波逐流，希望借此真实展现专属的个人风格，「高级的装修不一定要花大钱，独特的审美才能体现品味。」

单位受惠于特大窗户与无遮挡视野，充足自然光洒入室内，中和了水泥墙的冷硬感；配合髹上白色的天花板，减低空间压迫感。客厅的视觉焦点落在一张长约3米的二手实木餐枱上。这张仅花费800元购入的餐枱，由Daring亲自打磨并髹上油漆，配搭全不锈钢收纳柜，奠定结合美式复古与粗犷工业风的基调。为平衡水泥墙的冰冷感，她加入原木摆设、啡色皮梳化及豆袋梳化，再辅以金属轨道射灯及暖光吊灯作照明，利用柔和光线对冲墙身质感，注入松弛疗愈的居家氛围。

数百元改造开放式厨房

厨房改造成本更可谓极致低廉，Daring表示仅花费数百元便大功告成。她指，取得装修许可后，即拆除一幅非主力墙，并从建筑废料中拣选完整红砖，重新堆砌成厨房墙身与中岛枱。待凝固后涂上多层固沙漆，一个带有浓厚工业风的开放式厨房便告诞生。收纳方面同样化繁为简，弃用传统厨柜，改于墙身加装三角承重架及实木层板摆放碗碟，简单实用。

 

谷仓门藏衣帽间 水泥浴缸具巧思

至于睡房设计贯彻简约，正中央放置双人悬浮床，灰黑色床品与水泥墙身互相呼应。床尾位置特设一道谷仓门，巧妙隐藏后方衣帽间，悭位之余又能完美契合全屋工业风，配合壁灯与文件柜，营造出和谐视觉效果。

浴室设计亦充满实用巧思，她花费200元从网上购入折门，轻便且不占空间。洗手台及浴缸均由Daring亲手以水泥砌成，表面涂上专用防水漆，防霉防漏之余亦具备极高耐用性。

一家三口入伙至今已有两个月，Daring分享居住体验，透露日常最爱在亲手堆砌的红砖中岛枱上用餐，或于二手实木餐枱上办公；闲暇时则与女儿在客厅梳化阅读，享受简单温馨的亲子时光。她坦言对现时生活感到无比幸福，「入住后才深切体会到，真正的幸福不需要腰缠万贯，亦不必追求住豪宅、开名车；只要能安居在由自己亲手设计、符合个人喜好的专属小家之中，便已是最大的满足。」

相关帖文及影片引起热烈讨论，不少人对这种工业风格表示赞赏，认为不仅能省下十几万元的传统装修费用，更能从根本上避开装修物料带来的甲醛污染问题；有人亦指出水泥材易打理及耐脏，大赞设计美观与实用兼备。。不过，有意见质疑这类装修未必真正悭钱，由于水泥墙身必须涂上专业防尘漆或固化剂，才能保持平整并避免灰尘剥落，若计及这批专用物料及施工成本，整体造价随时较传统装修更高。

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