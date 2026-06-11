调景岭情侣筑无印风爱巢 舍弃传统饭厅 斥60万造多功能运动音乐空间

年轻一代对居住空间有独特追求，传统的客饭厅布局已非必然。今次介绍的单位位于调景岭维景湾畔，实用面积约500方呎。户主为一对热爱夹公仔、弹琴和在家做运动的上班族情侣，他们委托Page Interior Design的设计师Kay，以60万元预算将两房单位改造成一个集收纳、娱乐及休憩于一身的简约柔和安乐窝。

舍弃餐枱 预留空间予兴趣

设计师Kay分享，户主情侣明确表示不需要传统的饭厅，他们习惯在梳化前用餐。为此，设计团队特意选购了一张可升降的茶几，轻松在茶几与餐桌模式之间切换，将空间还给户主的生活日常。客厅的中央位置因此得以留空，配合墙身的一面大镜，便成了一个随时可以做运动的专属区域。

为了满足户主的音乐爱好，设计师在镜子对面的高身储物柜中暗藏玄机，中间部分设计成一个可拉出的琴桌，摆放电子琴后，户主便能随时随地享受弹奏乐器之乐。

改动间隔扩阔睡房与书房

要在有限的空间内满足多元化的功能需求，精准的间隔改动是关键。Kay指出，单位原有的走廊较为狭窄，设计师巧妙地将书房门改到中间位置，并换上不占空间的长虹玻璃趟门，既能透光，亦让房内两侧墙身可以分别摆放双人书桌及储物柜，实用性大增。

同时，设计师将主人房门向外移，取回部分走廊空间，使睡房面积得以扩大，并加建了地台增加储物量，完美解决收纳需要。

圆弧与浅木色调 营造柔和无印风

单位整体采用了户主喜爱的简约、浅色及柔和风格。全屋以生态板打造的木色及白色家私为主调，营造出温暖舒适的「无印风」。设计师特别在多处细节上运用了「圆弧」元素，例如走廊的拱门设计、家私的圆角收边等，不但令空间线条更柔和，亦可避免碰撞，提升家居安全感。

由于户主有大量「夹公仔」的收藏品需要展示，设计师在玄关、书房及钢琴上方都设置了玻璃饰柜，让心头好成为家中独一无二的点缀。

灯光为营造气氛的灵魂

灯光是这次设计的另一重点，Kay认为灯光效果对家居氛围尤其重要，形容其为「就像煮菜中的豉油」，点缀整间屋的氛围，占比虽少，效果却很突出。客厅以一盏简约的风扇灯作为主灯，避免过多花巧灯饰造成压迫感，其余位置则以射灯、以及在柜底和地台梯级底下的LED渗光灯带作为辅助光源，透过多组灯效模式，营造出丰富的层次感和温馨气氛。

图片由Page Interior Design提供

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