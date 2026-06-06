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马来西亚情降之祸 商家生意感情齐转坏 风水布局助化解｜金耀 

家居装修
更新时间：06:00 2026-06-06 HKT
发布时间：06:00 2026-06-06 HKT

陈先生，42岁，祖籍潮州，在马来西亚槟城经营多家连锁餐饮店，事业有成，家庭美满，妻子贤淑，育有一子一女。然而，他的生活两年前开始出现异变，先是与妻子争吵频繁，继而生意出现问题，伙伴突然撤资、员工无故闹事，银行户口更莫名其妙遭人投诉冻结。最令他百思不解的是，他开始梦见一名陌生女子，梦境清晰而缠绵，醒来后精神恍惚，对妻子日渐冷淡，脾气暴躁，判断力大失。家人见状忧心忡忡，多方打听之下，辗转透过我的客人牵线，专程从槟城驱车南下怡保求助。

住所及办公室现不寻常迹象

抵达陈先生位于槟城的住所及办公室勘察时，我留意到几个不寻常的迹象。住所睡房床底发现一个以黑布包裹的小纸包，内藏一束头发、几块碎骨及写满符文的黄纸；办公室抽屉深处亦发现一枚以黑线缠绕的铜钱，背面刻有难以辨认的符号。这些，正是东南亚降头术中常见的「情降」器物。

细问之下，陈先生忆起约两年半前，曾与一名女商人有过短暂业务往来。对方对他颇有好感，曾多次明示暗示，但陈先生为人忠诚，一概婉拒。业务合作结束后，对方态度突然转变，由热情变得冷淡怨恨，不久之后陈先生的生活便开始出现种种异变。

风水上遇「长廊煞」及「刀煞」

除降头问题外，住所风水亦同时出现严重问题。陈先生的睡房位于全屋的泄气位，房门正对走廊末端，形成「长廊煞」，主精神耗散、意志薄弱；床位背后无靠，窗户正对邻近大厦的尖角，形成「刀煞」直射睡床，令人夜眠不安，防御力大为削弱。

风水学认为，一个人居住环境的气场强弱，直接影响其抵御外来负能量的能力。宅气本旺者，外来邪祟难以轻易入侵；一旦宅气受损、四方漏气，人的精神防线随之崩溃，降头等外来侵扰便会乘虚而入，事半功倍。陈先生的住所风水问题，正好为情降提供了最有利的入侵条件。

调整床位强化气场防护

针对陈先生的个案，破解分两个层面同步进行。风水布局方面，首先将床底及办公室发现的降头器物以青绿色布小心包裹，切勿以手直接触碰，带回怡保神坛处理。睡房床位调整方向，使头部朝向本命吉方，背后紧靠实墙，以强化睡眠中的气场防护。

充足阳光增强全宅阳气

窗户外侧加设一只石雕或铜制麒麟，麒麟头朝向对面大厦尖角方向，以其镇煞之力化解刀煞直射；同时将窗帘尽量打开，让充足阳光自由射入屋内，增强全宅阳气，以阳光天然之力驱散阴邪之气，这一点尤为重要，很多人误以为化煞需要遮挡窗户，殊不知阳光才是最强大的天然净化力量。客厅财位及大门入口重新布置，以化煞摆设重建全宅气场防线。

携护身符保护个人气场

符咒方面，我亲自为陈先生开具数「解降符」及「破邪符」各数道，请陈先生带回槟城，分别张贴于住所及公司的指定位置，其中解降符专门针对情降符咒的能量连结；破邪符则在家宅及办公室四方形成保护屏障，防止外来邪祟再度入侵。我另为陈先生开具「护身符」及「辟邪平安符」各一道，请他随身携带，形成个人气场保护层。

此外，我特别联同马来西亚一位低调行事的龙王乩身，专程安排陈先生夫妇来到怡保神坛，进行一场庄严的「解降开运」仪式。完成后，建议陈先生每日以新鲜榕树叶煮水沐浴，连续四十九天，净化身体残余的降头影响，同时强化个人气场防护。

后记：事主捐赠100包白米

仪式完成后约三周，陈先生反映梦境明显减少，精神逐渐恢复清醒。两个月后，他与妻子的关系大为改善，生意上的纠纷亦陆续化解，被冻结的银行户口在律师介入后顺利解封。

值得一提的是，陈先生事后主动捐赠100包白米予我在怡保的众生饭堂 ，用作每月为有需要人士煮饭派饭之用。他表示「能够化解这场祸事，除了感谢师傅及龙王的帮助，也想尽自己一份力，帮助更多有需要的人。」这份心意，令在场所有人深受感动。善行与福报，从来都是相互呼应的。

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金耀
金瑶阁堪舆学家

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