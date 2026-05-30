打工仔遭小人暗算阻升职 揭座位环境惹是非 3步调整可化解｜金耀

李先生，三十八岁，在一家跨国企业任职中层管理，工作能力获上司肯定，眼看即将获得晋升机会，却在最后关头遭人向高层打小报告，以莫须有的理由将他的晋升机会拦截。类似情况已是第二次发生，他愤愤不平地表示「我从不主动招惹任何人，为何小人总是找上我」太太见他郁郁寡欢，力劝他寻求风水师协助，他这才半信半疑地前来求助。

茶水间被视为「口舌是非之源」

到李先生办公室勘察，发现他座位的右前方正是公司茶水间入口。茶水间是办公室中人流最繁杂、言语交流最频繁的地方，风水学中视此方位为「口舌是非之源」。他的座位长期受到茶水间人流气场的直接影响，在形煞学上称为「聒噪煞」，主口舌是非、遭人背后中伤。

此外，他的座位右侧的白虎位摆放了一台持续运作的打印机，白虎位主「小人与竞争」，打印机的噪音与震动不断激活白虎之气，无形中强化了小人的破坏力。

背后一条走廊如「背后无山」

更甚者，他背后是一条走廊通道，人来人往，背后无靠，在风水学中称为「背后无山」，主事业根基不稳，容易遭人在背后下手。三重问题叠加，难怪李先生在职场上屡屡成为小人的目标，努力付出却总是功亏一篑。

很多职场上受小人困扰的人，往往将问题归咎于自身性格或际遇，不断自我反省甚至自我怀疑，却从未想过座位环境可能才是问题根源。事实上，办公室风水对人际磁场有著不可忽视的影响。

不少打工族为了方便或随波逐流，从不主动争取座位调整，任由公司随意安排。殊不知，座位背后无靠、白虎位受动、正对茶水间或厕所，都是容易滋生口舌是非、招惹小人的典型格局。更常见的陋习，是以为在桌上摆放葫芦、貔貅便可化解小人，却忽略了根本形煞问题未解，任何摆设都只是治标不治本。

3招解救：化白虎 挡口舌 立靠山

针对李先生的个案，调整同样分三步进行。第一步，将打印机从白虎位，即右侧移至座位左方的青龙位，以「以龙压虎」化解白虎煞气。青龙位主贵人与升迁，将常用办公设备置于左方，有助强化贵人运，压制右方小人之气。在原本白虎位改放一盆圆叶厚实的绿色植物，如金钱树或绿萝，以厚重圆润的叶形「封住」白虎位的躁动之气，令小人难以轻易发力。

第二步，针对茶水间方向的口舌煞，在桌面该侧摆放一个厚重的天然石制文镇或山形摆设，以土气镇压口舌是非。石材属土，土性稳重，有助吸纳并化解来自茶水间方向的嘈杂气场，令是非之气无法直接冲击座位。

第三步，解决背后无靠的问题。由于走廊无法封闭，建议李先生在椅背后方加设一个厚实的深色靠枕，象征「靠山」；同时在座位后方桌边摆放一个小型山形水晶或石雕，以强化背后靠山之气，令他在职场上根基更为稳固，不易被人从背后算计。

奇门遁甲制煞 化被动为主动

空间调整之外，我特别引入奇门遁甲的「制煞」方法。奇门遁甲除了推算吉凶方位，亦可利用特定时空配合，主动化解不利的人事关系格局，将被动挨打的局面转化为主动出击的优势。

排盘后，我找出李先生当年「天辅星」旺盛的时段，建议他在该时段内主动向直属上司汇报工作进度，并刻意选择坐于上司的「生门」方位进行沟通，借助有利时空强化上司对他的正面印象。同时推算出当年「小人星」最为活跃的月份，提醒李先生在该段时间内保持低调，减少在公司内部发表敏感意见，以静制动，待小人自乱阵脚。

后记：6周后职场气氛有变

调整后约6周，李先生告知职场气氛明显转变。上司开始主动征询他的意见，邀请他参与更多重要项目；而当初打小报告的同事，反因另一事件处理失当，在高层面前自身难保，威信大跌。

4个月后，李先生终于获得他等待已久的晋升机会，成功升任高级管理职位。他来电致谢时说「我以前以为忍让就能解决问题，原来不是自己不够好，而是坐错了位置，给了小人可乘之机。位置对了，格局顺了，很多事情自然迎刃而解。」职场风水，从来不是玄之又玄的迷信，而是对环境、气场与人事关系的深刻洞察。座位对了，贵人自来；格局顺了，小人自退。与其在错误的位置上独力硬撑，不如及早审视自己的办公环境，从根源入手，让努力真正得到应有的肯定与回报。

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金耀

金瑶阁堪舆学家

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