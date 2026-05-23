餐厅老板辛苦8年财来财去 受累「财入污池」格局 三步化煞可改善｜金耀

陈老板，45岁，经营一家中型餐厅已有8年。生意表面上络绎不绝，每月营业额不俗，但奇怪的是，账目结算后总是所剩无几，不是设备坏掉要维修，便是员工突然离职要重新招聘，又或者食材成本莫名飙升。他形容自己的钱「好像有个洞漏走」，怎样努力也填不满。朋友劝他请风水师勘察，他起初半信半疑，拖了两年才终于致电预约。

风水诊断：财位紧邻厕所 漏财格

勘察餐厅后，问题一目了然。餐厅的收银台即商业风水中象征「财位」的核心位置，被安排在厕所门旁边，两者距离不足一米。厕所在风水学中属「秽气聚集」之地，财位紧邻厕所，形成「财气被秽气冲散」的格局，古籍称之为「财入污池」，主钱财难聚。

更甚者，收银台正上方有一条横梁压顶，在形煞学中称为「横梁压财」，对财运形成沉重压制，犹如一只无形的手，将每月辛苦赚来的收入死死按住，无法积累。

加上餐厅大门与厨房之间形成直线通道，气流直冲而过，财气无法在厅内停留聚集，形成典型的「穿堂漏财」格局。三重问题同时出现，难怪陈老板8年来生意不断，财富却始终原地踏步。

常见陋习：招财摆设非越多越旺

许多商户对财位的认识流于表面，以为在收银台旁边放一个招财猫、贴一张财神画像便已足够。殊不知，招财摆设只是锦上添花的辅助，若根本格局出现问题，任何摆设都是徒劳，甚至适得其反。《黄帝宅经》有云：「形势既得，理气方验。」意思是先解决形态问题，催财布局才有效验。

陈老板的餐厅收银台旁边，正正摆放了三个大小不一的招财猫，财神画像亦贴在厕所旁的墙上。这种摆法，不仅无法招财，更将财神直接置于秽气之中，可谓雪上加霜。不少从事饮食业的朋友都有类似的陋习，以为摆设越多越旺，殊不知方位错误，摆得越多，泄气越甚。

解决方法：截水留财 三步化煞

针对陈老板的个案，调整分三步进行。第一步，在收银台与厕所之间加设一道矮屏风，以实木制成。五行之中，土克水，故同时在屏风底部两侧各放置一个厚重的陶瓷花器，以土气从根本上压制厕所秽水之气向财位蔓延，令财气不再受污气侵扰。屏风高度以遮挡厕所门为准，关键在于形成视觉与气场上的有效隔断。

第二步，化解横梁压财。传统方法以竹箫斜插悬挂于梁下，象征将压力泄走；然而针对陈老板收银台上方的横梁，我建议同时采用另一方法在横梁两端各悬挂一串古钱，以金气提振被压制的财气，再于收银台正上方加设一盏暖黄色射灯，以火生土、土生金的相生之力，从下方反制横梁的压迫，令财位重新活跃起来。

第三步，在大门内侧铺设一张紫色或红色地毯，面积覆盖门口至少一米范围。紫色象征紫气东来，贵气迎门；红色属火，火能生土，土能聚财，两者皆有助提振入门财气。厚实的地毯同时可以减慢气流速度，让财气有机会在厅内回旋停聚，从根本上解决「穿堂漏财」的问题。同时将厕所旁的招财猫及财神画像全部移走，改置于餐厅东南方（财位），以正确方位重新发挥催财之效。

意想不到的一步：积福累德 广结善缘

风水调整之外，我向陈老板提出了一个许多人意想不到的建议，每逢农历初一及十五，在餐厅为区内独居长者及有需要人士免费提供饭食，每次最少派发100至200盒。

然而，我特别叮嘱陈老板，免费并不等于随便。每一盒派出去的饭，都必须与餐厅正常供应的水准一样，用心烹调，菜式丰富，饭菜热腾腾地送到受惠者手中。施予，从来不是施舍；每一盒用心煮成的饭，盛载的是对受惠者尊严的尊重，让每一位接受帮助的人，都能感受到被珍视、被善待，而非仅仅填饱肚子。这份心意，才是善行真正的核心。

此举看似与风水无关，实则暗合风水学中「积德开运」的核心理念。风水古语有云：「福人居福地。」一个人的福报与德行，往往是决定风水效应能否充分发挥的关键因素。格局再好，若主人家德行有亏，风水之力亦会大打折扣；反之，广结善缘、乐善好施，自然人缘广聚，财气随之而来。

对餐厅而言，定期派饭不仅是回馈社区的善举，更能带动街坊口耳相传，令餐厅在社区中建立真诚亲切的形象，吸引更多街坊成为忠实熟客。这种由善行带动的人气，是任何广告宣传都难以复制的无形资产。

后记：做生意不只单靠努力

经过半年的坚持，改变悄然而至。风水格局调整后，设备维修费用大幅减少，员工流失问题明显改善；而每月初一、十五风雨不改的派饭行动，每次准时备好100至200盒热饭，令餐厅在社区中声名大噪。街坊们看见陈老板不是做门面功夫，而是真心实意地用心烹调每一盒饭，纷纷以实际行动支持，专程带朋友前来光顾，更有不少企业客户慕名查询团体订餐。

半年后，陈老板的月营业额较调整前上升逾三成，更重要的是，账目结算终于出现他8年来从未见过的可观盈余。他感叹说：「原来做生意，不只是靠努力，更要靠空间的格局，还有做人的格局。煮一盒用心的饭给有需要的人，原来比任何风水摆设都更有力量。」

财运好坏，环境布局往往是被忽视的重要因素。生意再努力，若格局有漏，始终是竹篮打水。与其年复一年在漏财的环境中硬撑，不如及早正视问题，从根源入手，再以善行积累福报，方能真正截水留财，让努力得到应有的回报。

金耀

金瑶阁堪舆学家

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