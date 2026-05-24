屋企墙身永远都只是白色? 重塑家居墙面5大美学方案｜唐耀贤

在香港的家居设计中，「全屋白色墙」往往被视为应对采光不足及空间压迫的「安全线」。然而，墙面作为家中视觉面积最大的元素，不应任由它成为「只需留白」的一员，反而应透过装修工艺及建材的配搭，来打破墙身单调的氛围。今次带大家重新思考墙面的设计及配搭可能性，让四面墙壁成为生活品味的伸延。

1. 重塑采光及空间氛围

色彩是改变空间氛围最直接的工具。尤其针对香港普遍存在的采光难题，除了传统的亮白色，近年流行色调柔和的「奶油色」或带有灰调的「莫兰迪色」，能更有效地捕捉并柔化自然光，消除纯白墙壁带来的冷漠感。

若追求更高层次的质感，艺术漆也是住宅单位设计的新宠儿。它打破了乳胶漆平滑的单调感，能透过师傅手工批荡的工艺，营造出如微水泥的大理石光泽，甚至是带有织物触感的丝绒漆。艺术漆不但赋予墙面立体触感，更利用纹理在光影照射下产生的深浅多层次变化，让墙身展现出流动的视觉层次，突显极强的奢华感。

近年流行色调柔和的「奶油色」或带有灰调的「莫兰迪色」，能更有效地捕捉并柔化自然光。

2.隐形门板的统一整合术

对于部分本地屋苑或小型单位来说，「五门归心」——即客厅被房间门、厨房门及厕所门环绕，一直是装修时最棘手的难题。这不仅令墙面观感不理想，更大幅限制了家具的摆放位置。

解决方案在于「墙、门一体化」的隐形门设计。利用木饰面板或色彩一致的装饰板将门片与墙身整合，并取消传统门框及把手。当门扇关闭时，门片完美隐入墙面线条中，这种视觉上的连贯性不仅能让客厅观感倍增，更令空间有工整美感，将原本的结构缺陷转化为简约大气的设计亮点。

3.墙纸的独特魅力

虽然本地市场已经以油漆为主流，但墙纸在营造空间独特性上拥有无可媲美的优势。墙纸的美感在于其丰富的图腾及立体材质纹理，从细腻的亚麻编织感、华丽的几何图案，到极具意境的手绘风景壁画，都能瞬间为空间提升格调。

在饭厅或睡房床头一面贴上「主题墙纸」，能提升家居的精致度及独特性，脱离样板房的平庸感。而现今的新式墙壁贴更是追求质感的首选，不仅防水耐用、防潮及高透气性，能适应多种空间环境，其施工时间快，对喜欢 DIY 的户主极为友善。最重要的是，这类材质拆除方便且不伤墙体，让屋主在享受的同时，也能随心所欲更换风格。

虽然本地市场已经以油漆为主流，但墙纸在营造空间独特性上拥有无可媲美的优势。

4.多元化墙面装饰

若不想大动干戈改变墙身结构，灵活的装饰也能为空间增添气派及展示个人品味。多变化的洞洞板结合了收纳及展示功能，可随时更换挂钩及层板，让墙面成为生活纪录展示区域。对于科技爱好者，拼接智能灯板可以提供自定义氛围，透过不同色彩排列，让墙面在入夜后化身为流动的光影艺术。

此外，局部嵌入镜面能反射光线并延伸视觉深度，是细单位理想的配置。另外，珐 瑯板也是市场上颇受欢迎的产品，利用磁吸在墙壁上，好处是极易清洁，可用作厨房及儿童涂鸦区。如果想更有艺术氛围，加入仿岩石板引入大自然的粗野质感，让墙面更有层次。

5. 实用结构及收纳

墙身除了装饰之外，也可以用作储物区域。现时本地相当流行的壁龛设计利用外加厚度的墙身，挖出一个内嵌收纳位，在浴室或长廊位置能省去凸出的层架，保持动线流畅且极具设计感；而在客厅或玄关，薄身悬空柜也是轻量化收纳的选择。

柜体底部设计与地面分离，再配合隐藏式灯带，能消除大型储物柜的笨重压迫感，同时营造出视觉上的轻盈感及延展性。这种利用墙面争取空间的设计美学，在香港住宅环境中显得尤为珍贵及实用。

定义属于自己的墙面叙事

虽然大多业主都会希望把墙面留白，令空间上看起来更简洁、更有条理。但其实适度加入装饰、色调，已经可以为家居带来不一样的氛围。从艺术方面的质感追求，到实实在在的结构优化，每一种选择都可以重塑生活的温度。多元的材质及设计，才能让空间真正进化为一个有灵魂、有深度的「家」。下次装修时，不妨将墙面视作一场美学实验，可能会发现，当墙面「活」起来时，整个居所的生命力也随之被唤醒。

唐耀贤

好师傅创办人