90后女生钟情租楼流动性高 不同体验助认清自己 硬装限制反变软装试炼场

对于不少香港人而言，租楼只是过渡期，买楼才算是人生终点；不过，对于90后家居布置和旅游内容创作者嘉嘉而言，现阶段租楼反而是一种更贴近当下生活节奏的选择。现时她与另一半租住新界一个实用面积约500方呎两房单位，更不时在社交平台上分享布置日常与心得，展现如何将这个家变成平衡生活质感、自由度与私隐的理想空间。她接受《星岛头条》访问时表示，租楼流动性高，虽然面对业主加租或要求搬迁等挑战，且在硬装改动上有所限制，同时是一个绝佳契机，学习如何透过软装大幅提升居家质感。

业主变租客 摸索生活方式

虽然嘉嘉本身已经置业，但现阶段选择与伴侣租楼同居试婚。在她看来，这不只是住屋安排，更是一种循序渐进摸索生活方式的过程。她回想，刚毕业时想搬出来住，某程度上是想延续大学住宿舍时那种自由自在、可以掌控生活节奏的感觉，加上当时资金未算宽裕，于是先以租屋作为起点。

至于选择现时这个单位时，她有几个非常清晰的条件：通勤时间尽量控制在30分钟内、交通要方便、景观要开扬而且不望楼，同时每人租金预算约1万港元以内。最后能遇上一位友善业主，单位条件又刚好符合预期，「可说是相当幸运」。

租楼优势在灵活 体验不同环境

相比起置业 ，嘉嘉认为租楼最大优势在于灵活。在真正决定长居哪种环境之前，租住可以让人亲身体验不同地区、景观、座向与周边配套，从而更清楚自己真正重视甚么。

她曾经独自住过旺角，原本以为市区生活方便热闹，但很快便发现每天清晨都会被港铁通车声吵醒。这段居住经验令她意识到，比起热闹和便利，更在乎住所周边环境是否清幽，以及窗外能否拥有较开扬的景观。

不过，租楼的挑战同样明显。她坦言，租住流动性高，但同时也可能面对业主加租、收楼或要求搬迁等不确定因素，而且硬装上的改动往往受限，不一定能随心所欲钻墙、改配置甚至重新整理空间。正因如此，嘉嘉转而把限制视为契机，学习如何透过软装提升居家质感。

推崇「Slow Decorating」 慢慢堆叠生活风景

嘉嘉不将自己的家局限于某一种特定的风格流派，主要是将自己喜爱的设计单品、充满回忆的旅行纪念品，以及朋友送赠的礼物，以自己觉得最美观、舒适的方式排列展示。灵感主要来自Instagram、Pinterest与YouTube，也会留意香港、新加坡、台湾等地的家居设计和改造案例。

此外，她每次旅行也会特意安排时间参观家品店和选物店，借此培养美感，观察不同城市如何演绎生活空间。

在布置方式上，她尤其推崇「Slow Decorating」——不追求一次过买齐、一步到位，而是透过日常积累，逐件寻找真正适合自己的物品。她会把在Threads或Instagram看到喜欢的项目先收藏起来，有时再用Canva、Photoshop甚至AI工具预先模拟搭配效果，确认协调才决定购入；若刚好遇上合适的，就慢慢把它带回家。

首重断舍离 参考 「751收纳法则」

对于两人同居后物品容易倍增的情况，嘉嘉认为第一步从来不是急著买收纳用品，而是先断舍离。她提到可参考「751收纳法则」：内部收纳空间如抽屉、衣柜最多只放七成满；外部可见收纳空间如厨房台面只放五成；至于展示型层架和展示柜，则只放一成最值得被看见的东西。

在她看来，真正有效的收纳，前提是减少不必要的物件。一年内没用过的东西、坏掉的物品、功能重复的用品，都可以考虑丢弃、捐赠或转送他人，再配合每月或每季一次固定整理，才较能避免杂物重新堆积。

在嘉嘉的家中，每一件单品都有其独特的意义，而当中最具故事性的，莫过于她人生购入的第一件设计师单品——由日本大师野口勇设计的Akari灯。她坦言，这盏一直心心念念的灯具，是自己工作良久后才终于「舍得」买给自己的奖励。

然而，这份喜悦很快迎来了「考验」。灯具买回家不久，她的爱猫「墨丸」就调皮地在脆弱的和纸灯罩上抓出了二三十个小洞。面对人生第一件昂贵设计家品留下「伤痕」，嘉嘉坦言起初的确相当惋惜，但经过一段时间的消化，她的心态也随之转变：「后来细心一看，光线从那些猫抓的小洞中透出来，其实也蛮可爱的。这些痕迹，正是墨丸与我，以及这个家共同生活的印记。」她笑言，正因为有了这些痕迹，这盏灯才变得更独一无二，也让她更深刻体会到，所谓真正的家，本来就不是一尘不染、毫无瑕疵的样板空间，而是充满生活痕迹与情感记忆的地方。

平日选购软装时，嘉嘉偏好在直接在外地购入设计师单品，或透过官网集运回港，本地则会逛香港官方代理店，以及IKEA、Zara Home、Clip Studio等地方。她也提醒，网购时不能只看标价，还要留意当地额外税项，「我家中第一件设计单品是直接从美国网站购入，最后连税后的价格比预期高出不少，后来才发现原来在日本购买更划算。」

除了新品，她也常会留意Carousell和Threads上的二手放售。她认为，特别是IKEA一类家品，若碰上有心机保养的卖家，有机会用很相宜的价钱买到近乎全新的货品，惟 购买任何二手品 前提是要慎防仿制品，交易前必须反复确认商品详情及卖家评价。

分散式灯源 改变气氛最有效

灯具则是她认为最容易、同时能有效提升空间气氛的元素。经过一整年研究与在家中反复调整，她愈来愈相信「The smaller lights, the bigger vibe」这句话，比起单靠一盏主灯，透过不同小灯具组成分散式光源，更能营造层次、焦点与柔和气氛，也特别适合租屋族，因为它们可随搬屋一同带走，位置与数量亦可因应需要灵活调整。

若要给预算有限、刚准备搬出来租楼或同居的年轻人三个最快入手的建议，嘉嘉会先由断舍离开始，先清走重复和不必要的物品，让空间回复清爽。

第二步是改善灯源，例如替最基本的灯泡加上easy-fit灯罩，或利用adaptor延伸成吊灯，单是IKEA最便宜约20元的纸灯罩，已可以在短时间内改变空间气氛。

第三步是慢慢添置家品与选物，先在社交平台追踪喜欢的家居创作者，把有兴趣的单品收藏，然后利用Canva、Photoshop或AI整合自己的购物清单，慢慢逐一选购，循序渐进建立自己的风格。

受访者Instagram及Threads

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