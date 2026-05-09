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新婚夫妇搬新屋「开门见厕」 感情健康急转差 3招可阻秽气直冲｜金耀

家居装修
更新时间：06:00 2026-05-09 HKT
发布时间：06:00 2026-05-09 HKT

在香港公屋一房单位的风水咨询中，「开门见厕」是极为常见且影响直接的格局问题。许多新婚夫妇入住这类细小单位后，往往在短时间内便感受到明显不适。

黄太太是一名29岁的文职人员，与丈夫刚结婚一年多，两人共同居住于观塘一间典型的公屋一房单位。单位只有一个睡房加一个开放式客厅，走廊非常狭窄。起初新婚生活甜蜜，但搬进单位半年后，情况开始急转直下，黄太太经常感到疲倦、头痛，夜间容易惊醒；丈夫则脾气变得急躁，肠胃偶有不适，夫妻间因小事争执的次数明显增加。两人原本计划储钱准备将来置业，却发现每月开支总是超出预算，感觉「运气一直卡住」。

秽气与湿气直冲客厅及睡房

我到黄太太家中勘察后发现，今次最直接影响这对新婚夫妇日常生活与感情的，正是厕所格局。大门一开，视线几乎直对厕所门，由于单位细小，走廊短而直，开门时秽气与湿气极易直冲客厅及睡房区域。

传统阳宅风水理论认为，厕所属「秽气」与「水气」聚集之处，代表排泄与清除。若大门或主要通道正对厕所，便易形成秽气直冲之局。

《阳宅十书》等古典阳宅论著强调，入门之处宜先见明堂开阔，忌直冲污秽之所。《八宅明镜》亦指出宅内各方位需避开污秽冲击，以免耗损元气，否则浊气入宅，易导致居住者健康波动、精神不宁及人际关系受影响。在公屋一房单位这种空间极为有限的环境中，此类格局的影响更为明显，因为气流缺乏回旋空间，容易快速扩散至全屋。

入口加装不透光布帘或珠帘

正确处理公屋一房单位的「开门见厕」，应优先采用简单、不需大改动的风水方法，核心原则是「阻隔秽气、提升明堂、维持清洁」。我建议黄太太在大门入口加装不透光布帘或珠帘，减弱直视及气流冲击。

厕所门宜常关 保持高度清洁

此外，厕所大门要养成经常关闭的习惯，并保持厕所内高度清洁。在厕所门内可加设布帘或珠帘，长度至少由门顶延伸至腰部以下，确保开门时看不到马桶。同样，大门入口的布帘或珠帘亦应保持差不多长度，以有效缓冲秽气直冲。

若空间非常紧迫，亦可考虑在厕所门前加设磨砂玻璃拉门，进一步减弱视线冲击。

为加快调整效果，我运用奇门遁甲为其起盘，发现当日局中「休门」落于西北方干位，利于金水调和与安定能量。因此建议在玄关西北角放置一件小型金属饰品或白色陶瓷器，辅助收纳秽气并稳固气场，但必须配合日常维护，奇门遁甲在此仅作为时空能量分析工具，帮助精准找出有利方位，核心仍是尊重传统形势原理与居住者的持续保养。

各位「星岛头条」读者，如有风水奇难杂症，欢迎电邮至[email protected]

金耀
金瑶阁堪舆学家 

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