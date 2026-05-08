将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位

单位日久失修，加上严重渗水，随时变成令人却步的「废屋」。今次介绍的单位位于将军澳新都城，实用面积约470方呎，两房间隔，业主是一名40多岁的孝顺儿子，与八旬母亲同住。单位已丢空一年，由于楼上爆水喉及本身潮湿问题，墙身大面积发霉，惨不忍睹。业主决心彻底翻新，为母亲和自己打造一个舒适安全的安乐窝。最终他找到RayHome Interior的设计师Raymond，斥资约55万元，不仅根治了潮湿问题，更巧妙地在有限空间内，为未来的外籍佣工预留了位置，打造了一个充满温情与实用机能的家。

装修前：

根治顽固潮湿与渗水

Raymond忆述，「我们一上到单位，看到潮湿的情况有多厉害」。单位丢空多时，加上曾有墙纸，湿气无法散去，导致全屋布满霉菌。要彻底解决问题，设计团队采取了比常规更深层的处理方法。Raymond解释，「一般铲底只会到批灰层，但我们除了铲底，更用刨机将旧底层刨走，直到见到石屎层，才重新做防潮批荡和批灰。」这种做法虽然工序更繁复，却能确保从根本上杜绝湿气，一劳永逸。

为母亲与未来佣工绸缪

考虑到母亲年事已高，以及未来可能需聘请佣工照顾，空间规划成为另一大挑战。首先，Raymond在浴室加设了一张石屎凳和扶手，让老人家洗澡时若感疲累可以坐下休息，尽显心思。

最大的改动在于房间布局，为了增加一个佣工床位，设计师拆除了母亲房与走廊之间的墙壁，利用偷来的空间建造了一个衣柜，并将墙身向走廊推出少许。如此一来，房间便能容纳一张「子母床」，下方床位刚好让佣工姐姐未来可以拉出使用，既方便照顾老人家，又保留了各自的空间。

迎合两代人审美

在设计风格上，单位巧妙地融合了两代人的喜好。全屋以简洁明亮的浅色系为基调，但在私人空间则各有不同。母亲房采用了她心仪的柔和色调，营造宁静舒适的氛围；儿子的房间则应其要求，选用了胡桃木色的饰面，感觉更为沉稳。

此外，设计师亦细心处理了单位的神位。为迎合老人家传统习俗，神柜保留了必要的红色，但特意选用了较为低调耐看的暗红色，并透过简洁的线条设计，使其融入现代家居风格之中，毫不突兀。

满足全屋收纳需求

收纳是这个家的另一设计重点。客厅的电视柜、两个房间的窗台，以至母亲房的床尾，所有可用的空间都被打造成了隐藏式储物柜。其中，儿子的睡床设计最为特别，为了满足他「床下要能垂直放入三至四个行李箱」的要求，设计师特制高架床搭配电动油压臂，轻松升起后便是一个极深的储物空间，完美实现了业主的需求。两间房的衣柜皆设拉出式全身镜，细心照顾日常需要。