内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板

近年内地年轻人兴起一场「清水房」（又称毛坯房）热潮，旨在节省装修费及减轻财政压力，以最低成本尽快入住单位，不少人亦会在社交平台分享居住体验及悭钱心得。据内媒报道，湖南长沙一名90后外科医生，搬入了面积200平方米的毛坯房，全屋不刷白墙、不铺地板，保留原始水泥质感，营造出一种粗犷而简约的工业风格。

曾低价出售精美装修居所

综合内媒及小红书上分享，现年35岁的男户主居于湖南长沙，任职三甲医院外科医生。他表示，内地医疗行业近年步入寒冬，加上早前错误估计自身经济状况而换入大单位，令自己陷入进退两难的局面。随着楼价回落，他不得不以低价出售原先附有精美装修的居所，变相白白损失一笔装修费。如今他顿悟「经济有周期，人无再少年」，决定跳过常规装修，只作最基本处理便直接入住，为自己腾出一个喘息空间。

他于去年3月收楼后，花费约1万元人民币进行基础改造。整个施工过程相当简单，包括墙面涂上透明的墙面固化剂以防止掉灰，待翌日再加上「罩面漆」，部份日常活动较频繁区域会反复涂刷3遍，最终做到无尘无灰效果，平日可直接拖地清洁，亦能自在赤脚行走。

采光充足 打通全屋间隔

该单位属南北通透户型，即南、北两侧均设有窗户，室内采光充足。推门进入后，映入眼帘的是一大片空旷区域，没有玄关柜或大型收纳柜，大量的留白让空间显得宽敞。

即使墙身保留灰色水泥质感，在自然光映照下亦不会觉得昏暗压抑。男户主更大胆拆除原本客厅与客房之间的间隔墙，将空间改为完全开放式。原有电视墙亦一并舍弃，装上一部可360度旋转调节的悬挂式电视机，不仅起分隔空间作用，无论身处客厅还是睡眠区，都可随时观赏电视或追剧。

虽然是毛坯房，但单位休憩功能依然齐全，摆放了一张加宽的弧形黑色三人沙发，成为了全屋中心，配搭地毯后清晰划分出生活区，亦与灰色水泥墙面互相呼应。对于屋内大面积的水泥墙，他更索性将其视为画板，亲自在墙身作画，直言「毛坯房这么大的天然画板，不乱写乱画真浪费。」

单位内放置了一张长桌，平时当作小餐桌或茶几使用；若将其移至窗边，便能作为一张面朝山峦楼宇的办公书桌。至于睡眠区，户主直接将两米宽的双人床垫铺在地板上，省却了购买床架及订造衣柜的费用，生活杂物则统一收纳在另一间独立房内。

没装修厨房 天天吃外卖

浴室地板铺设了磁砖，再以美缝剂填补缝隙。户主直言，小面积施工尚可自行处理，但若属大范围作业，仍建议交由专业人士负责，否则相当耗费体力。不过完工后效果理想，也令他更体会到细节处理对整体观感的重要。

这种极简生活虽然悭钱，但也带来一些生活上的妥协。男户主透露，由于屋内没有装修厨房，无法煮食，目前「天天顿顿吃外卖」。

反映新一代置业者经济压力

这类极简居住案例在内地持续受到关注，背后正正反映了新一代置业者的经济压力。内媒引述数据显示，内地一线城市「精装修」均价在两年内由每平方米3,000元升至4,200元，升幅逾四成；而北上广深楼价仍企稳在每平方米7万元以上。

此外，2025年家居消费报告指出，逾四成家庭将装修预算压缩至10万元以内。至于选择直接入往未装修单位的业主比例，由2023年的8%急升至2025年的约25%，升幅超过三倍。

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