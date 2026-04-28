3招告别「打仗式」厨房 布局采黄金动线 折叠窗平衡开扬与油烟问题
更新时间：06:00 2026-04-28 HKT
发布时间：06:00 2026-04-28 HKT
发布时间：06:00 2026-04-28 HKT
厨房作为家居的核心，其设计直接影响居住者的生活品质。不少住户慨叹，每天在厨房煮食犹如「打仗」，空间混乱且效率低下。本地室内设计公司Hei Design分享3大专业厨房设计秘诀，旨在帮助住户将混乱的战场，转变为享受生活的实用空间。
秘诀一：黄金动线布局 煮食化繁为简
Hei Design指出，一个理想的厨房布局应遵循「黄金动线」，即由雪柜、洗涤区、备餐区到烹饪区，形成单向流动的作业顺序，避免使用者在过程中需要来回走动，影响效率。在设计厨柜时，亦应预先规划好物品的摆放位置，例如将碗碟存放在近门口的厨柜，并将煮食用具置于煮食炉下方，确保工具就手，让桌面时刻保持干净，从而提升煮食的乐趣。
秘诀二：精选耐用物料 抗污力成亮点
在物料选择上，Hei Design推荐使用石英石作为厨房台面。他解释，石英石不仅硬度高、容易打理，其抗污能力更是一大优点。即使是红酒、豉油或辣椒油等深色酱汁不慎倒在台面，也能轻松清理，不会留下污渍。此外，石英石的纹路酷似天然石材，侧面更能做到无缝效果，能灵活配合不同的厨柜造型，为厨房增添高贵格调。
秘诀三：增空间灵活性 变身社交平台
为了应对香港有限的居住空间，Hei Design建议利用设计增加厨房的灵活性。例如，增设中岛不仅可以扩充工作台面，更能兼具吧台功能，让厨房从单纯的煮食区，演变成家人朋友相聚、品酒聊天的社交平台。针对担心油烟问题的家庭，则可以考虑选用折叠窗设计，在需要时将厨房封闭成「梗厨」以阻隔油烟，平日则可敞开，维持空间的通透感与开扬感。
（转载自Hei Design）
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