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公屋座厕喷水如喷泉 住户入伙不足一年叫苦「又不是要洗屁股」专家拆解成因 涉一设计问题

家居装修
更新时间：06:00 2026-04-26 HKT
发布时间：06:00 2026-04-26 HKT

厕所塞渠涌出污物固然是一场噩梦，但面对座厕如喷泉般喷水，同样叫住户烦恼。有大埔公屋住户向《星岛头条》大吐苦水，指其刚装修入伙不足一年的低层单位，座厕持续出现异常喷水情况，污水甚至飞溅至淋浴龙头导致生锈。资深验楼师赖达明拆解成因，指出问题根源在于公用渠管气压不稳定，并点出旧式公屋设计的不足。

喷水难预测 深夜惊醒全家

事主一家租住广福邨一个低层单位，去年6月刚完成装修入伙。她忆述，早于去年3、4月装修期间，装修师傅已发现座厕犹如「喷泉」般突然向上涌水，水花甚至溅及房署原装配置的淋浴水龙头，令其生锈。事主当时已即时向房署求助，署方随后加装止回阀试图解决，虽然问题一度短暂受控，但不久后故态复萌，尤其在假期期间情况更为严重。她补充，为怕装修后出现渗水等问题，洗手间保留原本设计，没有作出任何改动。

她曾向房屋署查询，署方表示此类情况一般较常见于低层单位，但同时指出楼下单位并没有住户作出同类投诉，只有其单位出现这个问题。现时署方的跟进方向，是逐层检查上层单位是否有人曾改动喉管，但据了解，暂时已检查过数个单位，仍未发现异常。此外，署方亦表示上一手住户未曾反映有关问题，只有在他们入住后才持续出现。

喷水问题迟迟未获根治，对事主一家的日常生活造成严重影响。她无奈表示，座厕喷水时会伴随巨大声响，有时在凌晨时分突然发作，惊醒全家人；最尴尬的是如厕期间也会突然涌水，直言「非常困扰呀，又唔系洗屁股！」加上污水四溅波及厕板及四周，担心衍生严重卫生问题。由于单位属全新装修，家中亦有初生婴儿及幼童，事主坦言每日提心吊胆，忧虑情况一旦恶化，或演变成污水倒灌甚至爆喉，后果将不堪设想。

验楼师拆解：公用渠管气压不稳定

就此情况，对此，资深认证验楼师赖达明（明哥）接受《星岛头条》查询时分析，问题根源在于公用渠管气压不稳定，导致气流回涌，轻则令水出现气泡；若气流大，水甚至会弹出座厕，溅湿周边设施。由于喷出的是咸水，除卫生污染问题外，咸水接触金属容易生锈，木器亦容易损坏。

他解释，一般座厕或排水管均会接驳气喉，用以平衡渠管内气压，维持稳定；惟一旦气喉被移除、封闭、错误接驳或已失效，便会导致气压不稳定，造成回涌现象。任何楼层在排水时若渠管气压不稳，都会出现此现象，但低层单位往往「首当其冲」，因为低层喉管需承受楼上多层单位累积下来的气压与最大排水量。

资深认证验楼师赖达明。
资深认证验楼师赖达明。

安装止回阀「治标不治本」 

对于房署为单位加装止回阀，明哥认为做法合理，但强调此举只属「治标不治本」。他解释，止回阀的作用是令排水变成单向，防止气体或污水倒流，却无法解决气压变化的根本问题。由于事主指近期情况复发，推断该止回阀可能已经损坏或松脱，导致无法发挥阻挡作用，建议事主尽快要求房屋署检查其运作状况，如有损坏应即时更换，同时署方亦应进一步检查公用渠管及气喉是否存在淤塞。

他警告，目前属轻微回涌，若渠管或沙井淤塞情况持续恶化，气压大增之下，随时演变成严重污水倒灌。

公用气喉设于单位内 易遭私改

明哥续指，即使事主单位本身并无改动，其他单位若违规改喉，同样会牵连整条喉管的气压平衡。他解释，不排除有住户在装修时为求美观，或因座厕款式不符，擅自将气喉拆除、封闭或错误接驳；只要大厦内尤其上层单位有人作出此类改动，低层单位便会承受气压失衡带来的影响。

他续指，广福邨属早前建成的公屋，公用气喉等设施设于单位室内，住户极易在装修时私自改动，构成一大设计致命伤。相比之下，近十年落成的新式公屋已将喉管全数移至外墙，大幅降低被违规改动的风险，亦令日后维修更为方便。

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