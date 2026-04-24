少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」

现代人尤其是年轻一代，愈来愈重视家居空间所带来的情绪价值。比起奢华繁复的装饰，更倾向以简约线条、自然材质与恰到好处的留白，为心灵创造一片宁静港湾。00后女生Taylor（化名）正是这种生活美学的忠实践行者，3年前成功购入一个实用面积约450平方呎的两房单位后，投入了大量心血将这个「蜗居」打造成理想中的避风港。她更开设了社交平台帐号，分享自己的家居日常点滴，以及装修布置心得。

减少大型家私 坚决不造入墙柜

Taylor偏好日式侘寂风，早在动工前已定下明确的设计方向，就是尽量减少大型家私、多用可移动式设计，并且坚决不造入墙柜。她解释「屋企地方已经唔大，如果再做咁多柜，只会令空间压迫感更大。」至于设计灵感来自日常浏览的家居网页与书籍，经年累月慢慢拼凑成心目中的理想家园。

床头桌采隐藏式设计最满意

家具设计上，Taylor花了不少心思研究如何在不增加压迫感的前提下，兼顾收纳与实用，而睡房床头桌是其中一个令她特别满意的设计。她坦言，传统上许多人都习惯在床边摆放梳妆台或书桌，惟使用率未必高，且容易占用宝贵空间，几经考量后，最终采用隐藏式升降枱设计，平日嵌入地台，需要时升起用作阅读或使用电脑，用毕收回，空间依然整洁如初。

另一个令她花费心机的设计是扫地机械人柜。她笑言，一直知道自己会入手扫地机械人，但机身体积庞大、外形未算美观，长期摆在外面始终碍眼。最终她特别设计了一个「机械人柜」，以展示杂志的方式作为门面，内里则暗藏扫地机械人的停泊空间，实用与美观两者兼顾。

全屋装修连家具及软装仅花费约15万元，当中最大开支是全屋铲底油漆，也是Taylor认为绝对不能节省的一项，「我之前住的单位冇做油漆，唔使半年已经出现发霉同收水裂纹。今次全屋铲底后，见到邻居某些位置出现咗裂纹，自己单位却冇，就知道真系有分别。」

全屋装修连家具及软装仅花费约15万元，当中最大开支是全屋铲底油漆，也是Taylor认为绝对不能节省的一项。

此外，Taylor亦推荐选购可移动式家具。她指，入住后发现木地板出现问题，幸好无需清拆入墙柜便能轻松修补，同时大大增加了日后转换家居风格的弹性。

窗帘无法贴墙 遮光大打折扣

虽然对整体风格相当满意，但Taylor坦言仍有不少细节因欠缺经验或沟通不足而留下遗憾，其中主人房的窗帘是她最后悔的地方。由于装修时与师傅沟通出现偏差，窗帘位置没有预留妥当，导致窗帘无法贴墙安装，遮光效果大打折扣。

Taylor本身对光线非常敏感，睡觉时需要全黑环境。她事前虽曾考虑加建窗台柜或窗帘盒，但最终因费用与工序问题而放弃。最后，她只能以魔术贴路轨加装多一层布帘应急，导致主人房出现了三条路轨（遮光帘、布帘加窗纱）。即使如此，至今仍未彻底解决左右两侧漏光的问题，让她颇为困扰。

宜留意开揭式柜门占用空间

另一个后悔细节来自柜门的开合设计。工作房窗边的大柜采用了开揭式柜门，入住后她才发现柜门打开时占用空间甚大，导致前方根本无法摆放书桌或其他物品。

然而，主人房的床边柜却是另一番景象。Taylor当初为了方便收纳而选择趟门，怎料柜身太靠近床位，加上趟门轨道过于顺滑，睡觉时偶尔轻轻碰到就会自行滑开，撞击声更曾把她吓醒。后来虽加装磁吸片稍作改善，但每次关门都要刻意对准位置，且磁力会随时间减退，未能根治问题，她苦笑指「拣错一个开门方式，可能就会令自己日日都多一个小麻烦。」

结合自身经验，Taylor总结了以下几个实用原则，希望提醒准备装修的新业主：

1. 柜门开启方向直接影响日常收纳与动线，必须预先模拟清楚。

2. 柜身内部尺寸与实际使用需求要事前与师傅厘清，以免入伙后不合用。

3. 仔细核对图纸上的窗帘位置与尺寸，避免重新订造，花费额外时间和金钱。

4. 工程延误是常态，需要有心理准备并紧密跟进进度。

除了装修，Taylor建议在收楼初期的执修阶段，尽量将问题一次过向承办商提出并亲身到场视察。所有对话纪录、报价单与进度都应妥善保存，一旦出现争议便能保障自身权益。

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