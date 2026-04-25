现代公寓常见「穿堂煞」 导致家人失眠兼多病 可从两位置入手｜金耀

Elaine一家三口搬进位于何文田的新居半年，奇怪的事接连发生，先生经常头痛失眠，儿子在上学路上总出小意外，她自己则腰酸背痛，家里气氛也变得紧张。看医生检查不出大问题，但总觉得「运气差了」。

我到Elaine的家勘察，发现大门正对后阳台落地窗，形成典型「穿堂煞」。简单来说，穿堂煞就是住宅形成了「风的隧道」，气流从一边的门或窗进入后，会迅速从正对面的门或窗流出，无法在室内回旋和停留，导致吉气难以凝聚。

常见「穿堂煞」有三种

常见的穿堂煞格局主要有三种，在现代公寓中最普遍的是大门对窗户或阳台，其次是窗户对窗户，以及较多见于别墅的大门对后门。需要注意的是，开门见窗未必一定是穿堂煞，只有当门窗之间形成较长的直线通道、气流强烈直穿无阻时，才真正构成「风的隧道」问题。这种格局在风水上被称为「漏财漏气」，长期居住易耗损家人精力，财运难以稳定，容易出现开支大、存不住钱的情况。

穿堂煞的主要影响包括财运流失、身心不宁及家庭失和。快速流动的「穿堂风」如同风刃，长期吹拂易导致头痛、关节疼痛、失眠等问题，尤其影响老人和儿童；心理上则会令人烦躁焦虑，缺乏安全感，进一步放大负面情绪，令家人容易因小事争吵。

除了穿堂煞外，Elaine家客厅中央还有一根结构梁，隐隐压住主要活动区，更增添压迫感。

「阻隔直冲、引导回旋」

许多人第一反应就是挂珠帘或装屏风，以为这样就能化解，但这往往源于对穿堂煞的误解，并非所有开门见窗都是严重的穿堂煞，过度使用密封式材质有时反而难以有效缓冲气流。正确做法应以「阻隔直冲、引导回旋」为原则。

我建议她在门内设置饰物架玄关柜或磨砂或透明玻璃屏风，高度至少到视线以上，既能让自然光线充足透入，又保持适度透气，让正面能量可以缓缓入屋，同时避免气流直穿到后窗；阳台窗前则加设轻纱窗帘，进一步缓和强烈气流。客厅的结构梁下方，可挂柔软布幔或安装间接灯光，减轻压顶的压迫感觉。若空间允许，也可在气流路径上摆放叶片宽厚的绿植，如发财树或幸福树，帮助减缓气流并增添生机。

结合奇门遁甲加快效果

为加快效果，我结合奇门遁甲为她起盘，发现当日局中「休门」落于西北干位，属金水相生，适合用「水」与「金」通关化解煞气。于是建议她在玄关处摆放一个小型流水摆件（水代表财气流通但不直冲），并在西北角放置一件金属饰品（如铜制小钟），但切记保持清洁，避免变成积尘秽气。奇门遁甲在此的作用不是迷信，而是透过时空能量分析，找出最合适的方位与五行调和点，辅助简单风水调整更快见效。

调整后一个月，她回报，先生睡眠明显改善，儿子小意外减少，自己腰痛也缓和许多，家庭气氛变得温馨和谐。她感慨「以前以为风水要大动土木，其实很多问题靠小调整加正确的方法就解决了。」

不妨从玄关与窗帘入手

这个案带出另一陋习，很多人迷信「一招制敌」的符咒或昂贵水晶，却忘记风水根本是顺应环境、平衡气流。穿堂煞等问题，若只靠符纸而不理实际动线与气流走向，效果往往有限。化解穿堂煞的核心是透过物理隔断、绿植缓冲或窗帘等方法，让气流变得和缓曲折，而奇门遁甲可作为进阶工具帮助精准定位。

读者若家中有类似直冲格局，不妨从玄关与窗帘入手，选择合适的磨砂或透明玻璃屏风，既保留光线与透气，又能有效化解穿堂煞，简单而实用。

金瑶阁堪舆学家 金耀

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