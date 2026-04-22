装修中伏惊见灵堂风 西门子产品变「西门庆」 柜门不一辩称出人头地

辽宁沈阳一名业主近日大吐装修苦水，指自己去年6月与当地一间装修公司签订合同，装修报价为34万元（人民币，下同），原本希望打造「极简风」家居，岂料呈现效果与预期严重不符，直言整个装修过程「处处是雷」。

内媒《三农频道》报道，业主李女士原先与装修公司约定，以简约风格作设计主调，惟完工效果与预期落差极大。从影片中可见，业主展示屋内不同位置，逐一指出她认为有问题的设计与施工细节。她提到饭厅部分收费约6,000多元，但整体呈现未见相应质感，座椅上的面板更是安装不稳，使她差点跌倒。

李女士又指，原本效果图希望是营造「极简风」，实际做出来却完全变样，更质疑对方为节省材料，把整体空间弄成以深色为主调的「灵堂风」。至于衣架位置加装的洞洞板，她直言外观犹如夜市摊档用来挂袜子的陈列架，与原本想像中的家居质感相距甚远。

除整体设计与预期严重不符外，屋内多项施工细节亦令李女士相当不满，她指出，厨房调味收纳架尺寸出错，留下明显空位，惟对方辩称是特意预留作摆放豆油、米和面之用，她形容犹如「40码的脚硬套35码的鞋」。另外，屋内台阶高度明显超出一般水平，却被解释为寓意「步步高升」；两边柜门高低不一，又被说成象征「出人头地」。

另外，李女士质疑，装修公司提供的家电品牌疑似货不对办，原本声称采用「西门子（SIEMENS）」产品，实际却变成印有「SIMFIVS」字样，对方辩称为「西门庆」的产品；另有电器则印上「小末」，疑涉仿冒小米品牌。

李女士亦对装修公司处理方式感到反感，双方原先约定在支付订金后便提供设计图，惟对方一直未有兑现。当她要求装修公司先交设计图，才愿意支付5万元「进度款项」时，对方竟以负责效果图的设计师出了车祸为由拖延推脱。

事件曝光后，引来大批网民关注及热议，有人直言「甚么？风格差异这么大」，亦有人形容成品「有点吓人」，更批评事件「明显是欺诈行为，应严惩不良商家」，另有人则慨叹「装修遇到这种事太糟心了」。不少人认为涉事装修公司的说法牵强，质疑整个装修工程是否存在敷衍施工甚至误导消费者的情况。

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