办公室「无靠山」再遇光煞 易生是非惹小人 做好三件事即化解｜金耀

阿明是一家广告公司的中层主管，最近几个月总觉得工作压力山大。团队本来和谐，却突然冒出几个「刺头」员工，背后说三道四，甚至在会议上公开挑战他的决定。阿明自问做事公正，为何会招惹小人？更糟糕的是，他最近申请升职也被卡住，感觉事业停滞不前。

忌盲目堆砌各式摆件

他找我看风水，我一进办公室就注意到他的座位问题，桌子正后方是一大片玻璃窗，窗外是对面大厦的玻璃幕墙，反光刺眼；左边是走道，右边则堆满文件柜。座位前方虽然有门，但门口直冲走廊，人来人往，气流直冲桌面。这种格局在风水上称为「背后无靠」，缺乏稳固的后盾，象征事业容易受外界冲击，贵人难以靠近，易生口舌是非。加上窗户反射形成的光煞，更令他心神不宁，判断力下降。

很多读者可能以为解决小人是非，就要挂八卦镜或摆麒麟镇煞，但这往往是常见的风水陋习，即盲目堆砌各式摆件，却忽略最基本的环境整理。真正有效的化解，通常是最简单且实用的调整。

调整座位 放绿色植物

我建议阿明先做三件事，第一，将座位稍稍调整，让背后尽量靠实墙，若空间有限无法移动，可在椅背后方或靠墙位置放置一尊小型石敢当，象征坚实的靠山，能镇守后方、稳固气场；第二，在左边青龙位（以坐姿左边为主）摆放一株叶片圆润的绿色植物，如发财树或富贵竹，助旺人缘、提升正面能量；第三，桌面保持整洁，把不常用的文件收纳好，避免杂乱生出是非之气。

阿明照做后不到两星期，反馈说小人风波明显减少，一位原本爱挑剔的同事竟主动合作，升职申请也顺利通过。他笑说，原来风水不是靠堆满神器，而是让自己坐得稳、看得远。

这个个案提醒大家，常见陋习是「以为风水物越多越灵」。其实，办公室风水最重要的是后有依靠、前方开阔明亮、左右平衡协调。很多人习惯乱摆公仔、干燥花或尖锐物品（如仙人掌），结果反而刺走贵人、招惹口舌。现代风水讲求实用与和谐，简单调整座位、增加绿植、保持整洁，往往比昂贵摆件带来更持久的正面效果。读者不妨检查自己的工位：背后是否有稳固依靠？前方视野是否开扬？桌面是否整齐？小小改变，就能让事业气场更稳固，人际关系更顺畅。

金瑶阁堪舆学家 金耀

相关文章：家藏杂物阻聚气 屋主压力变大 全屋检查清理 「免财位受累 钱财留不住」｜金耀

相关文章：鬼砸床原来医学有得解 与家居整洁及能量亦有关 师傅教路一招简单洁净方法｜金耀

相关文章：跟运程书摆风水物 谁知越摆越衰 「迷信摆设 不如保持家居整洁」｜金耀