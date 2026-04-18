四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦

钻石厅开则常常令户主在家私摆位上大感头痛，今次参观位于西半山宝翠园的3房单位，正正就面对这个经典难题。Hei Design的设计师Ken表示，该单位实用面积1126方呎，为四口之家居住，他们对新居有明确的期望，男户主钟情胡桃木色调，渴望拥有一个专业的私人影音区；女户主则希望为孩子们预留充足的学习和阅读空间。本次装修最终花费约200万元，设计上不仅完美化解钻石厅的空间限制，更为户主一家打造了一个集影音、阅读、亲子互动于一身的理想家居。

在限制中寻求平衡

单位最大的挑战，是客饭厅的钻石型布局，令电视机和梳化的摆位变得极为困难。Ken最初尝试将影音区设于近窗位置，但此举牺牲了孩子的活动空间，未能完全满足户主的需求。经过反复沟通，设计团队决定将整个客饭厅的布局「打直」，重新确立一条清晰的动线主轴。他们将影音区移至靠近门口的位置，而把更需要自然光的阅读区和饭厅区，安排在靠近窗边的开扬空间。

吧台收纳立体声音响

原本最难处理的斜角墙身，巧妙地变成了摆放钢琴的亲子角落；而梳化后方则特别订造了一个吧台，它不仅是客饭厅的视觉分隔，更成为了高级音响系统的神奇「收藏库」。Ken解释，为了满足男户主对音质的极致追求，吧台的设计经过计算，其高度和结构能完美安放后置喇叭，并将全屋八只环回立体声喇叭的线路巧妙隐藏，打造出一个既专业又整洁的家庭影院。

睡房根据成员不同需求设计

设计语言由客饭厅延伸至睡房，并根据家庭成员的特性作出调整。儿子房同样有斜角墙身，设计师将其变成一道特色墙，用作挂放儿子心爱的结他。整个房间设计著重活动空间与成长的弹性，为未来变化预留可能性。女儿房则相对工整，设计上更著重收纳、视觉整洁度与宁静感。设计师在床尾增设书柜，为女儿打造了一个专属的私人阅读区。

至于主人房，单位空间宽敞的优势在此尽显。设计师以「令人慢下来」为核心，利用房门口的凹位打造了大型衣柜，提供全屋主要的收纳空间。即使放置了五呎双人大床，仍能做到三边落床，床尾更设有兼具书桌功能的半腰柜，创造了一个专为休息而设的舒适静谧空间。

图片由Hei Design提供

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