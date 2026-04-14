大角咀单幢楼厕所爆喉酿8小时「咸水灾」 波及3层楼兼升降机 楼下全屋淹浸 「索偿额可达百万」

家中漏水令人头痛，若是咸水喉爆裂，情况更是崩溃。《星岛头条》接获一名大角咀业主求助，指楼上单位厕所水箱爆咸水喉，积水由浴室蔓延至大厅，不但流出公用走廊逼近升降机口，更严重波及楼下单位。这场「咸水灾」持续长达8小时，事主单位的假天花、地板及电掣严重受损，他在屋内开灯时更惨遭触电，导致左手麻痺达1小时。事主保守估计维修费高达6位数字，要求肇事单位业主负责，惟对方竟反指他「危言耸听、小题大做」。资深验楼师兼香港公正行技术总监赖达明实地视察后警告，咸水入屋长远会破坏楼宇结构，若涉事大厦升降机因而受损，索偿额随时高达百万元。

中午获通知漏水 晚上全屋淹浸

业主Jason（化名）为一名音乐创作人，2021年以约300万元购入大角咀一座单幢大厦、一个实用面积约187方呎单位自住，当年花费约17万元装修。他忆述，事发当日中午约12时，外出工作的他接获大厦管理员WhatsApp通知，指楼上4楼的单位有水流入其单位，惟管理员当时误判为淡水。

至下午约2时半，Jason赶返住所查看，当时自己单位未见明显渗水，但楼上单位门外却不断涌出水流，积水更蔓延至升降机口、楼梯，甚至波及2楼位置。从影片所见，楼上单位木地板全被浸湿，积水流出至走廊。他随即提醒管理员积水已影响公共空间，恐防有住户滑倒及升降机受损，但由于仍要处理工作，只能暂时离开。

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惟至晚上约8时，Jason返家后发现情况一发不可收拾，屋内地面已被全数浸湿，天花灯位持续滴水，墙身电掣亦不断流出水滴。他立刻到楼上了解，发现楼上单位的女租客刚巧返家，面对屋内严重漏水却束手无策，最终由Jason亲自协助关闭水掣，才终止这场长达8小时的「咸水灾」。影片可见，咸水从天花及灯具流入Jason单位，情况触目惊心。「早上有看更都可以流足8小时咸水，如果夜晚流真系不得了。」

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事主开灯触电 左手麻痺1小时

Jason表示，当晚约9至10时，楼上业主委派装修师傅落楼查看，期间有人着Jason开灯测试，岂料他一按掣即发生触电，导致左手麻痺约1小时，「翌日我找来自己相熟师傅拆开电掣检查，发现入面全是水。」他忧虑，咸水具强烈腐蚀性，日后势必陆续浮现更多后遗症，包括影响天花结构或地板变形，以至大厦升降机零件受侵蚀而故障。

不过，他苦笑形容今次算是「不幸中之大幸」，因屋内部分家电如雪柜及洗衣机本身设有底脚或托盘垫高，避过一劫；而其珍藏的一把价值约3,000元的结他，亦因放置在袋内未受波及。

即使如此，单位维修费用依然高昂。Jason透露，单是聘请公正行已需约2万元，而初步工程报价则指搭棚需约2万元、重造天花及处理石屎剥落工程更至少需8万元，若再计及律师费及其他后续开支，整体损失「六位数字绝对是极度保守估计」。

楼上业主企图「千几蚊」打发

不过，最令Jason气愤的是楼上业主与大厦法团的处理态度。他指出，楼上单位业主并非自住，事发时一直拒听管理员电话，直至晚上得知Jason触电，因担心「搞出人命」才于11时许现身，但见他无大碍后便离开，只字未提赔偿。

其后他向对方反映维修费高昂，该业主竟反指「小题大做」及「危言耸听」，声称赔偿「一千几百」便可解决，企图推卸责任。Jason引述其他住户指，该业主过往曾拖欠一整年管理费，亦没有为单位购买家居保险。

另外，Jason批评大厦管理同样千疮百孔。他指，事发当日管理员未有提供沙包等协助，亦没有及时截水；被问及为何不关大厦总水掣时，管理员仅推搪「关不了」，其后更于下午5时准时收工。他透露，法团早前嫌管理公司收费贵而改为自行管理，目前每月收取约850元管理费。虽声称是义务性质，但据悉法团成员每月均收取约500元「津贴」。

令他心寒的是，当他在大厦业主群组反映积水已流入升降机等公共地方、影响全幢大厦安全时，有法团成员竟要求他私下处理，甚至直接将他禁言，「他们（法团）可能有找人来检查，但相信纯粹只是检查运作是否正常，而没有深入检查零件有没有受咸水侵蚀。」当他以面临庞大维修费为由，申请暂缓交管理费3个月时，更遭冷血回复：「这不是迟交管理费的理由」，令他深感孤立无援。

月入2万感吃力 放盘需蚀卖陷两难

身为音乐创作人的Jason现时月入约2万元，面对突如其来的巨额维修费及潜在诉讼开支，坦言大感吃力。被问到会否待事件处理后「换楼」，他无奈表示自己于2021年楼市高位「摸顶」入市，若现时放盘，估计需蚀让约100万元，只能选择继续居住。

屋漏偏逢连夜雨，Jason原定下月赴日本旅行，本打算趁外游期间清空单位进行维修，但现时受阻于追讨程序，估计维修期将大幅延长，回港后甚至需额外自费租住酒店。他坦言，自己仅购买了火险，事发翌日才急急补购家居保险，惟新保单已无法涵盖今次损失。

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他又指，公正行目前积极跟进，工程师亦会上门检验并出具正式损毁报告，经历今场噩梦后，直言上了宝贵一课，「日后若再置业，必定首选楼龄较新、并由具规模管理公司负责的屋苑，以免重蹈覆辙。」

验楼师：严重恐影响供电及火警

资深验楼师兼香港公正行技术总监赖达明到场视察后指出，是次严重漏水事件的源头，是单位浴室的座厕水箱老化失修，导致咸水掣爆裂，咸水如喷泉般不断涌出。由于一般大厦客厅及房间地台并未设有防水层，积水迅速由浴室蔓延至大厅，甚至流出公用大堂，加上漏水情况持续约8小时，严重渗透至下层3楼单位，并沿楼梯波及2楼，逼近升降机口。

受到长时间的咸水浸泡，下层单位的玄关天花、假天花及地板均完全湿透受损。更危险的是，咸水沿天花电线渗至玄关的开关掣及灯位，因此业主尝试开灯时才引发漏电，经电工检查后确认电线已因短路被烧黑 。明哥特别警告，若积水进一步引流至玄关附近的电掣总表箱，将严重威胁整个单位的供电系统，不但会造成跳掣，更有引发火警的极大危机 。

除了表面的装修损毁，咸水对楼宇结构亦构成深远的潜在威胁。明哥指出，咸水内含的盐分会改变混凝土的酸碱度，破坏其保护钢筋的能力 。当钢筋受咸水侵蚀后极易生锈及膨胀，会加速混凝土老化，导致石屎及饰面容易爆裂或剥落 。

单位已出租 业主仍须承担责任

公用设施方面，涉事大厦采「一梯两伙」设计，咸水极易涌入靠近单位大门的电梯喉槽 。升降机一旦受咸水破坏，维修及赔偿费用可高达过百万港元，法团及管理处有权向肇事业主索偿 。

明哥表示，由于渗水源头为私人单位的设施，即使单位已经出租，4A单位业主仍须承担最终的赔偿责任。针对肇事楼上业主曾称损坏只需「一千几百」即可解决，他直指此说法严重低估了电力系统损坏及结构维修的潜在巨额风险，建议管理处在面对此类危机时，应第一时间将升降机升至最高层暂停使用，并尽快通知业主关水掣，必要时应关闭全幢大厦供水。

最后，他建议受影响业主尽快委托机电署注册承办商全面检查电力系统，并透过专家进行渗水勘测与损失评估，以便向肇事单位展开民事追讨 。

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