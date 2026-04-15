三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局

楼价高企，不少港人选择购入公屋单位再进行改造。今次参观位于香港仔的公屋，实用面积为375方呎，屋主为一家四口，包括一对夫妻、其儿子及女户主的母亲。要在有限的单位内容纳三代人，间隔和采光成为最大挑战。单位最终斥资约40万元，改造为两房间隔、实用与美感兼备的奶油北欧风格安乐居。

长虹玻璃「偷光」入厅

由于空间有限，户主一家决定由夫妻共用一间房，外婆及孙子共用另一间房。Hoom Design的设计师King接受访问时表示，这个单位的最大难题，是在划分出两间睡房后，客厅会变成没有窗户的「黑厅」，完全没有自然光。为了让一家人有舒适明亮的公共空间，采光是首要解决的问题。

为了解决采光问题，King在房间与客厅的间隔，大胆采用了近年流行的长虹玻璃作为分隔。他解释，「白天时，自然光能透过这两面玻璃墙，直接引进到客厅之中。」该设计既保留了房间的私隐度，亦成功为家居引入温暖日光。

弧形与暗门扩阔空间感

除了采光，King在空间布局上也用尽心思。原来的浴室空间狭窄，设计师将其偷位扩大，并利用一道弧形设计的特色电视墙，巧妙修饰因改动而产生的尴尬墙角，令线条更流畅。为免洗手间门正对梳化，设计师将其设计成与背景墙融为一体的暗门；而户主夫妻的房间，亦隐藏在一幅木色饰墙的暗门后，大大提升了空间的整洁感和连贯性。在房间的间隔墙上，则采用「Z形墙」在两边「偷位」，为两间房争取最大的可用空间。

小细节增单位玩味

整个设计以简洁的北欧风格为主，并根据太太喜好，在墙身髹上温馨的奶茶色。King分享，「因为单位面积并不大，我在这些细节处都做了一些设计元素，增加其玩味。」设计师在不同区域加入了相呼应的设计元素，例如在特色柜的上下方做了弧形倒角，贯彻全屋的弧形线条，除了是近年潮流，亦能避免家中小朋友碰撞受伤。他又表示，这个家居设计了不同的元素摆设，但它们都可以互相呼应，在整个空间干净简洁的基础上，显得更加活泼，不会单调乏味。

隐藏式餐台与多功能储物柜

考虑到四人家庭的储物需求，设计师在入门处设置了两组大型储物柜。其中一组更内藏玄机，包含一张可收纳的隐藏餐台，让空间运用更具弹性。外婆及孙子房间采用上下床设计，下床位置亦设有床边柜，满足其收纳需要。

图片由Hoom Design提供

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