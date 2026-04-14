外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因

洗手盆去水位表面干净，却传出阵阵异味？近日一名租客经历了一场「浴室异味惊魂」，事主在家中突然闻到强烈的「垃圾味」，起初误以为是毛巾发臭，细查之下才惊觉恶臭源头竟是洗手盆及去水渠。有资深验楼师接受《星岛头条》查询时表示，相信是隔气内的储水自然蒸发，导致臭气长驱直入。

倒清洁剂及热水 异味仅暂时消失

事主租住康怡花园一个低层单位，入伙半年以来一切正常。惟早前从日本外游数日返港，在浴室洗涤衣物时突然闻到浓烈的「垃圾味」。事主最初怀疑是毛巾发臭，逐一检查后才确认异味正是来自洗手盆去水位，而奇怪的是只要一打开水龙头，水流便会暂时将臭味掩盖。

为解决困扰，事主查看喉管结构，发现底部装有U型隔气，但因无法拆开清理，遂参考网民方法，倒入清洁剂及通渠粉，静置数分钟后再用热水冲洗。虽然异味暂时消失，但事主仍担心臭味反复出现。

事主在家中突然闻到强烈的「垃圾味」，起初误以为是毛巾发臭，细查之下才惊觉恶臭源头竟是洗手盆及去水渠。

对此，资深认证验楼师赖达明（明哥）表示，住户以清洁剂或热水消除渠管臭味的做法，仅能短暂掩盖气味、溶解少量油脂，根本无法根治问题。化学清洁剂的浓烈香味只会暂时压过臭气，未能阻挡渠管臭气倒流，浓度过高更会侵蚀喉管，甚至引起人体不适。

专家拆解3大发臭成因

针对这类突发的喉管异味问题，明哥分析主要有三大成因：

1. 未安装隔气：单位装修（尤其浴缸改企缸）时，施工人员不慎遗漏安装隔气，成为臭气入侵的主要隐患；

2. 隔气损坏失效：原有隔气配件老化、破损，丧失阻隔臭气的功能；

3. 水封干涸：这是最普遍的成因，住户因外游长时间无用水，隔气内的储水逐渐蒸发，失去「水封」屏障，渠管内臭气直涌室内。

资深认证验楼师赖达明。

家用排水渠应具隔气装置

明哥表示，所有家用排水渠都应具备隔气装置，其主要功能是透过积存少量水形成「水封」，封阻排水管的异味和蟑螂进入室内。

隔气一般可按外型分为4大种类，包括U型、S型、樽型（Bottle Trap）及P型，其中樽型气隔是香港住宅洗手盆和锌盘最常见的排水配件，通常安装在洗手盆下方的去水管位置，紧接去水器下方。至于该住户洗手盆所使用的是传统U型隔气，由于较浅且水量少而容易干涸，日子久了容易引发异味甚至漏水问题。

樽型气隔（Bottle Trap）是香港住宅洗手盆和锌盘最常见的排水配件，呈樽状，能利用存水封锁污水管臭气。

情况允许可更换樽型隔气

要彻底解决异味，明哥表示最简单的方法是定期倒入500毫升清水，以重新注满水封，这亦符合屋宇署建议的日常保养做法。住户毋须倒入漂白水，以免污染环境。

另外，若情况允许，建议住户可考虑更换为樽型隔气，方便日后直接扭开洗手盆底的隔气进行物理清理，清除积聚的头发与油脂。若确认单位内完全没有隔气装置，则强烈建议聘请专业师傅重新安装，以绝后患。

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