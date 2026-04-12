家中堆积杂物影响聚气 屋主压力变大易生闷气 师傅教全屋检查清理 「免财位受累 钱财留不住」

奇门盘一开便知生意出了问题？真实个案教你点解杂物堵住财运。

作为风水顾问，我经常遇到客人上门或致电求助，最常遇到的情况是「点解我明明有收入，但钱总系留唔住？生意经常有得倾，但永远倾唔成？屋企气氛又好闷，家人易发脾气。」但有时我连客人未开口讲问题，已经大致知道他的烦恼所在。这个就要多谢中国古代神秘学「三式」之首，被誉为「帝王之术」的奇门遁甲。

记得有一次，一位陈太太透过朋友介绍打电话来。她还未讲完自我介绍，我已经即时开了一个当时的奇门时空盘。盘中「生门」位置（奇门遁甲中代表财运及生意生机的重要宫位）清晰显示出正西位置有大量杂物，包括旧报纸、杂志、纸盒及胶箱堆积。我即刻跟她讲「陈太，你这次来问事，主要是因为财运不顺，生意有得倾但总系倾唔成，屋企正西位置堆满咗旧纸及杂物，感觉好压抑，对唔对？」

陈太太听完十分惊讶表示：「师傅，你点会知道？我仲未讲出口呀！」她当时已经十分好奇，即刻问我可否尽快安排时间上门睇风水。电话中，我进一步讲出她家中正西位置堆满杂物的情况。陈太太更加震惊指「你讲得啱晒，我屋企正西位置，就系堆满旧报纸及纸箱，我一直以为冇所谓，冇阻路就得。」因为我用奇门盘提前讲中问题核心，她立刻约了一星期后上门。

陈太太位于半山般咸道的家，一入门我就确认盘中所见。家中正西位置果然堆满旧报纸、过期杂志、两个大纸箱及几个没有用的装饰品。陈太太做生意十几年，一直「有钱入冇钱留」，最近更加严重，好几单大生意都「倾唔成」。她自己都感慨「以前以为堆喺度冇问题，点知原来这个位置咁重要。」

气流迂回流动方可生财

风水最基本原则是「藏风聚气」。家中气流要缓慢迂回流动，才容易积聚生机及财运。奇门遁甲入面，生门代表生机及财运，当正西位置被杂物堵塞，就好像水渠被垃圾塞住，财运自然难以流入及留下。杂物一多，不单止阻碍气流，更令视觉及心理都觉得压抑，长期下去影响全屋气场及家人情绪。

可放小鱼缸或流水摆设

真正风水不是乱放摆设，而是先要保持「整洁及气流通畅」。我建议陈太太即刻大扫除，将正西位置所有旧报纸、纸箱及杂物全部清走，抹干净地板及墙身。之后在这个位置放一盆健康的常青植物，例如发财树或黄金葛，象征生生不息。植物要定期打理，枯叶即刻剪走，否则反而带来负能量。如果想加水元素旺财，可以放小鱼缸或小型流水摆设，但水一定要干净流动，不可以是死水或太大声，否则容易引起家人争执。

另一个真实个案是李先生，一家四口住将军澳。他来见我时，我同样用奇门盘先看到生门位置东南有阴浊之物（旧鞋柜及大假花瓶）。未等他开口，我已经讲出他财运不顺及家中东南位置有死物霸占财位，他听完即刻安排上门。结果证实东南位置虽然没有堆放纸箱，但放了一排旧鞋及假花，气场阴沉沉。清理之后，我建议他换上真正绿植及保持明亮，三星期后他反馈话收入稳定了，家中气氛都轻松很多，之前「倾唔成」的生意都开始有进展。

我经常跟客人强调，家中乱堆杂物的后果很直接「气聚唔到」机会及贵人难入；心理压力大，家人易闷气。解决方法其实很简单，定期检查家中或其他重要财位，有没有堆杂物？有没有放无生气的死物？快点动手清理，变得干净明亮及添上绿色生气，自然财运及家运都会好转。

清理后心情畅快好运来

风水是生活学问，奇门遁甲则是帮我们更快、更准确掌握时空气场变化。两者结合，可以事前知问题所在，事后提供实用调整方案。读者们，如果你最近觉得钱财留唔住、生意「倾唔成」、家中气氛沉闷，不妨自己先检查下家中或其他财位，有冇被杂物霸占？动手整洁一番，往往已经是最有效的开运方法。我见过太多真实个案，清理之后客人即刻觉得家中「光猛」了、心情畅快。家和万事兴，好风水从自己双手及正确知识开始！

金瑶阁堪舆学家 金耀

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