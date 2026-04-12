港男分享布里斯本建屋经验 叹澳洲建筑商「甩漏多」 急找港台师傅执手尾 附3大避坑指南

买地起屋是不少人的梦想，但在由零开始的整个建屋工程期间，往往要付出不少心血，才能将预想中的构图化成真实家园。80后港人KK于2018年正式取得澳洲永久居留权后，在布里斯本购入地皮，更按照自己喜好和需求，亲自操刀设计一幢建筑面积达3,000平方呎的双层大宅，建筑费近80万澳元（约436万港元）。他接受《星岛头条》访问时，大谈在澳洲自建安乐窝的辛酸与3大避坑心得。

坚持采光设计惹质疑

买家从土地开发商购入地皮后，就需要寻建筑商进行房屋建造。现时澳洲主要建筑商可分为标准户型建筑商（Project Builder）和客制化建筑商（Custom Builder）。

KK当初使用SketchUp模拟一年四季的阳光照射情况，设计出心仪的中庭，并打算将洗衣房及晾衫位设置在西边。不过，该构思却受到不少建筑商质疑。他指出，最大争拗点在于「西斜」问题，「当地建筑商一般会尽量避免在西边墙壁设窗，或只安排楼梯在西边再加装大窗。」

此外，澳洲大部份建筑商均为「套餐式」，做法就像快餐店的既定菜单。图则一式一样，只能作将客厅稍为延伸，或更改房间用途等微调。对于KK这类要求完全客制化的项目，大部份建筑商都不予受理；而愿意接案的客制化建筑商不但寥寥可数，造价亦高昂得多。

澳洲承建商质素参差 工程大延误

几经波折，KK终遇到一位明白他设计理念的销售员，并协助调整平面图以符合法例，因而选定了该间建筑商。

然而，理想与现实总有落差。受疫情影响，建筑期被大幅拖延。KK在施工期间经常到场视察，却发现工地负责人与办公室职员严重缺乏沟通，整间公司欠缺完善系统，问题往往拖延两个月仍未获处理。他曾尝试暂停支付工程进度款（Progress Payment）以迫使对方跟进，结果竟引来公司大老板亲自回复并要挟立刻付款，KK这才发现对方对工程的实际问题一无所知。

外判电工坐地起价

由于工程全属外判，质素亦参差不齐，甚至出现空心砖、窗户破裂且未铺设防水布等问题。最令KK不满的是电工项目，「合约明文规定由我提供轨道，电工负责安装轨道灯；但外判电工到场后却只肯安装嵌灯，若要安装轨道灯需每米加收100澳元。」由于外判商互相推诿，最终KK只能自掏腰包另找电工安装，并要额外花钱移除原有灯具及修补天花。

经历一年多的建筑期，KK对当地建筑商及工人的处事手法极度失望。交屋后期的工程，他一律亲自寻找信得过的香港或台湾师傅接手，「虽然收费不便宜，但成品令人满意，加上我对工程要求极高，能力范围内的都会尽量亲自完成。」

网购家私越洋挑战 破解木架结构难题

除了建屋外，屋内所有间隔及家具均由KK亲自设计订制及落手安装。本身从事与室内设计毫无关连工作的他笑言，全靠AI协助解决难题。

他深知度尺必须精准至毫米级别，幸好遇到一间经验丰富的内地家私店，不仅提醒他留意「收口位」等细节，更为其设计提供适当修改。为节省运输成本，所有家私以散件形式入盒运抵澳洲。面对没有组装图说明的「盲砌」挑战，KK只能参照最终设计图凭空想像，自行分辨尺寸繁多的螺丝、反弹门扣及L型支架等零件。

另一个难关是两地建筑结构的差异，香港主要是水泥墙，而澳洲房屋则是木架结构，「如果要在墙上悬挂重达50公斤的木柜，不能好像香港随意钻窿。」KK指，他需要先利用仪器，找出墙内阔度仅约3厘米的木支架（Stud），而螺丝必须不偏不倚地打在正中间；加上墙内藏有水管及电线，安装时需极度小心。为此，KK在建屋期间一直有拍摄影片，以清楚纪录墙内的管线分布。

首重基础工程 装饰园艺「慢慢执」

近年澳洲建屋成本不断上涨，幸好近期工程物料短缺及延误的情况已大为改善。在预算控制方面，KK建议必须量力而为。若资金有限，应优先完成「不能随意改动」的基础工程，如室内间隔、窗户、电掣、灯具及水喉位置。他强调这类项目入伙后极难更改，例如加电掣位基本上要将墙壁打散重建。至于装饰性工程及园艺布置，完全可以待入伙后分几年慢慢完善。

对于有意移民澳洲并自建房屋的港人，KK提出三大建议：

1.实地视察交楼质素：决定聘用建筑商前，必须找到曾使用其服务的真实客户，并亲身视察其交楼质素。

2.慎选相熟工程班底： 建议寻找信誉良好的港台工程公司处理后续工程，他们通常较著重声誉，沟通也更顺畅。但务必查证其是否拥有澳洲合法注册牌照，以免引发保险争议。

3.务必分阶段验楼： 建屋分为多个阶段，每个阶段都必须聘请合资格公司独立检验。部分「黑心」建筑商会避免业主在施工期间检查，一旦木骨架完成并封上墙身便能掩饰瑕疵。分阶段验楼能确保上一阶段的问题彻底解决后，才展开下一步工程。

回顾整个建屋过程，KK表示对房屋设计有95分满意，唯一微言是洗衣房空间略嫌不足。若能重新选择，他斩钉截铁地说：「一定会另找一间沟通更好的建筑公司，避免浪费大量精神及时间去处理本可避免的人为疏忽。」

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