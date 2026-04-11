白石角夫妇豪掷140万 打造1200呎无敌海景屋 豪宅三房变一房 独享奢华总统套房

今次参观的单位位于白石角浪涛的一个高层户，实用面积达1208平方呎。户主为一对夫妇，他们向往开阔无垠的生活空间，因此委托Hei Design的设计师，打造一个宽敞且实用的家。经过商讨，设计师将原有的三房间隔，改造成一个极致奢华的一房单位，并最大限度地满足户主的需求。整体装修工程共斥资140万元，设计师成功将寻常的结构缺憾，转化为全屋设计亮点，最终为户主夫妇打造出一个坐拥无敌海景、媲美顶级酒店套房的二人世界。

极致简约 与海景融为一体

甫入室内，开扬的客饭厅与窗外蔚蓝的海景立即映入眼帘。全屋用色极为克制与和谐，设计师采用了白色、米白色及浅灰色的「Tone on Tone」同色系搭配，从墙身、天花到大部分订造柜体，都沉浸在一片柔和、宁静的氛围之中，营造出简约的北欧风格。地板铺设选用深色木纹，与其他色调形成对比，增加沉稳的感觉。

客饭厅与开放式厨房吧台区采用一体化布局，空间感瞬间倍增。落地玻璃窗，将窗外海景化作一幅天然画作，同时引入充沛的自然光，使整个空间散发著温暖与活力。户主在家中的任何角落，都能感受到被宁静与美景环抱的疗愈感。

打造二人世界总统套房

本次改造最大胆之处，在于将三房变为一房。设计师拆除两间客房的隔墙，将一部分空间并入客饭厅，缔造出极度开扬的区域；另一部分则与主人房整合，打造一间功能齐全、空间感十足的特大主人套房。

主人套房延续全屋的简约风格，宽阔的窗户确保了最佳的观景视野，同样朝向无敌海景。透过空间的重新规划，设计师成功地为屋主夫妇，打造了一个真正符合他们生活习惯、犹如顶级酒店套房般舒适、自在的二人世界。

套房配有办公区域，特设深色木纹U型书桌，书桌正前方亦面向海景，屋主可以一边处理工作，一边欣赏景致，保持良好心情。

巧造天花层次与弧线

然而，据设计师透露，该单位在设计初期亦面临挑战，天花板中央有一条相当突兀的结构横梁。设计师并未选择传统的包裹方式，而是透过特色天花以及灯槽设计来应对。他在横梁周边构建了多个层次，并内嵌了柔和的灯槽。

最关键的细节在于，天花转角处摒弃了生硬的直角，改为流畅的圆弧形收边。弧形设计虽然低调，却是整个设计的精髓所在。它不仅在视觉上弱化了横梁的压迫感，更引导著光线的流动，让整个天花板看起来更轻盈、更具整体感，将结构缺点转化为提升空间感的设计细节。

图片由Hei Design提供

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