鬼砸床原来医学有得解 与家居整洁及能量亦有关 师傅教路一招简单洁净方法｜金耀

最近有不少人跟我分享家里怪事，每当屋企清洁不够，或者很久没有大扫除，就会出现「鬼砸床」的情况，半夜突然觉得胸口很重、透不过气，明明醒了但手脚动弹不得，好似有东西压住自己。更有人说「屋企撞鬼」！这种现象其实很普遍，不止你一个人遇到。

医学拆解：「鬼砸床」实为睡眠瘫痪

首先要讲清楚，有这种「鬼砸床」感觉，未必一定是撞鬼。医学上称之为「睡眠瘫痪」（sleep paralysis），是大脑及身体「醒唔同步」的现象。当人进入快速动眼睡眠期（REM），身体肌肉会自然麻痺以防做梦时乱动，但如果意识突然清醒，而肌肉还未恢复控制，就会出现这种「脑醒身未醒」的恐怖感觉。

科学研究显示，工作压力大、过度疲劳、作息不规律、焦虑或睡眠质素差，都是常见诱因。压力愈大愈容易发生。简单来讲，很多时是自己身体及精神发出的警报，而非真正有鬼魂作祟。

玄学角度：家居气场受阻，切忌病急乱投医

当然，从玄学角度看，有时亦可能涉及其他因素。例如家里长期不清洁，积聚灰尘、污浊气场，确实容易令人感觉不适；又或者去过某些地方，带了杂气回家；甚至有机会是祖先或路过亡魂的能量影响。但无论如何，千万不要自己吓自己，或者即刻上网乱找「师傅」帮忙。很多心术不正的人，专门在网上骗钱，声称可以「捉鬼驱邪」，结果越帮越忙。

同样切勿随便去衣纸店舖问解决方法。衣纸店舖只是卖衣纸及纸扎的地方，他们未必有这么多专业宗教背景或正统师傅资格在场，只是根据一般民间习俗或自己所谓的经验给予意见。乱听乱做，很容易出事，甚至令问题更复杂。真正有需要，应该找自己相熟、可信任、有正统背景的师傅求助才算安全可靠。

师傅教路：黄菊花水简单洁净法

如果你家里只是偶尔出现这类感觉，又想用最简单、便宜的方法试下清理杂气，我可以分享一个道教基本的洁净方法用黄色菊花水。黄菊花代表正气及大自然能量，有清热解毒、祓除不祥的传统作用，比碌柚叶更温和、更有正能量。

方法好简单：

选购花材： 买新鲜黄色菊花（大黄菊或者小黄菊一样效果，个人喜爱不同）。

浸泡释放： 用清水浸泡黄色花瓣约15至20分钟，让花香同能量充分释放。

准备喷洒： 将浸好的水倒入新的喷壶。

净化通风： 在屋内每个角落（包括床底、柜角、门窗边）轻轻喷洒一次。喷完后，开窗通风，让空气流通。

这个方法利用新鲜花的正气及大自然能量，帮助清洗家中杂气，希望灵体或污浊能量可以离开，令家居回复平静正常。适合日常小问题，或者作为预防保养。

治本之道：保持整洁与放松心情

但要提醒大家，如果情况严重，例如频繁出现、伴随其他异象，或者自己曾经对灵体有不敬行为（例如去过敏感地方乱讲话），这个简单方法未必足够清除「宿世冤亲债主」。此时最好尽快找专业人士帮手，同时保持家里长期整洁、多通风、多晒太阳。日常多做善事、保持心平气和，亦是最基本的「风水」及「护身符」。

总结来讲，「鬼砸床」一半是生活压力及环境因素造成，而非真正撞鬼。保持家里干净整洁、调整作息、减轻压力，才是根本解决之道。读者们，如果最近有类似感觉，先检查下自己家里是否很久没有清洁？试下用黄菊花水喷一喷，同时放松心情。如果问题持续，记住找可靠师傅，千祈不要乱来，家和万事兴，好风水从整洁及正确知识开始！

金瑶阁堪舆学家 金耀

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