跟运程书摆风水物 谁知越摆越衰 「迷信摆设 不如保持家居整洁」｜金耀

每年农历新年前书店总是人山人海，大家抢着买运程书。看完之后，很多读者兴奋到即刻根据书里的「今年财位」「桃花位」或「开运摆设」，冲去买水晶、招财猫、风水轮、聚宝盆等风水物，回家乱放一通。结果呢？家里「愈摆愈乱」，运气不见转好，反而觉得心情烦躁、家人易争执、睡眠质素下降。

其实，运程书根本不是风水书！它的内容主要是用来参考及娱乐，是一般玄学师傅的宣传之物，给大家新一年有点心理寄托及话题。真正风水是一门讲求「藏风聚气」、因地制宜的生活学问，不是一本书教你「今年东南放咩」就即刻生效。有的读者更加贪心，买多几本不同师傅的运程书，然后自己拼凑想法，例如「呢本话财位喺正北，𠮶本话东南」，最后乱放一堆风水物，结果更加危险！气流被阻，家里变成「风水博物馆」，不但无助运气，反而添乱。

风水第一步 整洁通风 藏风聚气才聚财

风水物本身没有问题，甚至有些确实可以增加生气及美观。但关键的是这个风水物是否适合你家里﹑你本人及家人，是一门很专业的学问。不同家庭格局、不同家庭成员的五行及生活习惯，都会影响摆设效果。盲目跟书乱放，很可能适得其反。例如，将招财猫放的大门正中，入门就撞到，感觉很压抑；又或者将风水轮放在睡房，流水声扰人清梦，反而失眠多梦。这些不单止阻碍气流，更会影响心理舒适度。

真正风水第一步，永远是整洁及气流通畅。古人言「气喜曲不喜直」，家里气流要迂回流转，才会舒服聚财。运程书教你的「今年财位在东南」，但实际上，客厅明财位是入门后对角线位置，宜放绿色植物或小水晶洞，但前提是不可以堆放杂物。如果令财位变「杂物位」，无法聚气，财运自然难旺。

镜子别乱摆！摆错影响睡眠与情绪

另一个常见陋习，就是盲目跟书摆镜子。运程书指镜子可以「反射煞气」，但如果镜子对住床或大门，就会令家人睡舷不安稳，或者入门感觉很不安宁。从心理学角度讲，镜子乱反射会增加视觉压力，长期住下去容易情绪低落。

正确做法是先检视自己家里的格局。门窗过多容易「泄气」，解决方法是加屏风或窗帘，让气流缓慢；床头不要对窗或门，避免「背无靠山」的感觉。想旺财，不如从日常做起，例如大门保持清洁，玄关放一盆真正的常青植物（不要用假花，假花无生气），客厅沙发背靠实墙，坐得稳阵，自然贵人多、机会多。

记住，风水是助人，而非靠运程书「一招致富」。每年乱买乱放，只会令屋企变成「风水博物馆」，实际生活质素下降。与其迷信摆设，不如保持家里整洁、气流通畅，以及多做善事、多关心家人，自然家运昌隆。读者们，下次买运程书，只作参考及娱乐就可以！真正风水从生活习惯及正确知识开始，不要贪心乱拼凑，大家才会真正住得家居安乐。

金瑶阁堪舆学家 金耀

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