Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跟运程书摆风水物 谁知越摆越衰 「迷信摆设 不如保持家居整洁」｜金耀

家居装修
更新时间：06:00 2026-03-28 HKT
发布时间：06:00 2026-03-28 HKT

每年农历新年前书店总是人山人海，大家抢着买运程书。看完之后，很多读者兴奋到即刻根据书里的「今年财位」「桃花位」或「开运摆设」，冲去买水晶、招财猫、风水轮、聚宝盆等风水物，回家乱放一通。结果呢？家里「愈摆愈乱」，运气不见转好，反而觉得心情烦躁、家人易争执、睡眠质素下降。

其实，运程书根本不是风水书！它的内容主要是用来参考及娱乐，是一般玄学师傅的宣传之物，给大家新一年有点心理寄托及话题。真正风水是一门讲求「藏风聚气」、因地制宜的生活学问，不是一本书教你「今年东南放咩」就即刻生效。有的读者更加贪心，买多几本不同师傅的运程书，然后自己拼凑想法，例如「呢本话财位喺正北，𠮶本话东南」，最后乱放一堆风水物，结果更加危险！气流被阻，家里变成「风水博物馆」，不但无助运气，反而添乱。

风水第一步 整洁通风 藏风聚气才聚财

风水物本身没有问题，甚至有些确实可以增加生气及美观。但关键的是这个风水物是否适合你家里﹑你本人及家人，是一门很专业的学问。不同家庭格局、不同家庭成员的五行及生活习惯，都会影响摆设效果。盲目跟书乱放，很可能适得其反。例如，将招财猫放的大门正中，入门就撞到，感觉很压抑；又或者将风水轮放在睡房，流水声扰人清梦，反而失眠多梦。这些不单止阻碍气流，更会影响心理舒适度。

真正风水第一步，永远是整洁及气流通畅。古人言「气喜曲不喜直」，家里气流要迂回流转，才会舒服聚财。运程书教你的「今年财位在东南」，但实际上，客厅明财位是入门后对角线位置，宜放绿色植物或小水晶洞，但前提是不可以堆放杂物。如果令财位变「杂物位」，无法聚气，财运自然难旺。

镜子别乱摆！摆错影响睡眠与情绪

另一个常见陋习，就是盲目跟书摆镜子。运程书指镜子可以「反射煞气」，但如果镜子对住床或大门，就会令家人睡舷不安稳，或者入门感觉很不安宁。从心理学角度讲，镜子乱反射会增加视觉压力，长期住下去容易情绪低落。

正确做法是先检视自己家里的格局。门窗过多容易「泄气」，解决方法是加屏风或窗帘，让气流缓慢；床头不要对窗或门，避免「背无靠山」的感觉。想旺财，不如从日常做起，例如大门保持清洁，玄关放一盆真正的常青植物（不要用假花，假花无生气），客厅沙发背靠实墙，坐得稳阵，自然贵人多、机会多。

记住，风水是助人，而非靠运程书「一招致富」。每年乱买乱放，只会令屋企变成「风水博物馆」，实际生活质素下降。与其迷信摆设，不如保持家里整洁、气流通畅，以及多做善事、多关心家人，自然家运昌隆。读者们，下次买运程书，只作参考及娱乐就可以！真正风水从生活习惯及正确知识开始，不要贪心乱拼凑，大家才会真正住得家居安乐。

金瑶阁堪舆学家 金耀

 

生活百科｜ 家居植物 别乱种！7种常见室内植物 哪些不宜种/最宜种？附建议摆放地点

延伸阅读：港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能

延伸阅读：设计师拆解「地台床垃圾论」 订造前先问3件事 加设1装置将难用变「好用」

 

 

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
01:46
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
突发
11小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
18小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
18小时前
伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
02:11
伊朗局势｜伊朗洪达卜核设施遭轰炸 鲁比奥：战事料持续2至4周」｜持续更新
即时国际
1小时前
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
影视圈
13小时前
路透社
伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复
即时国际
2小时前
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
突发
8小时前
「最美港姐遗珠」徐淑敏跟老公罕公开同框 游Art Basel 撞样当家花旦 网民叹「同脸不同命」
「最美港姐遗珠」徐淑敏跟老公罕公开同框 游Art Basel撞样当家花旦 网民叹「同脸不同命」
影视圈
10小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
14小时前