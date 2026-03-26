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楼上单位变私人乒乓球室 日日弹跳击球 轮班夫妻投诉无觉好瞓「就像有东西在头顶上砸」

家居装修
更新时间：11:22 2026-03-26 HKT
发布时间：11:22 2026-03-26 HKT

生活在人烟稠密的石屎森林，邻里之间往往只有一墙之隔，日常起居难免产生声响。不过，内地武汉一个屋苑近日发生一宗罕见的噪音纠纷。有业主将名下空置单位改装成「私人乒乓球室」，不时相约球友切磋，结果产生的噪音及震动令楼下邻居叫苦连天，原本和睦的邻里关系因此跌至冰点。

据内媒《极目新闻》报道，居住在居于武汉南湖新城‧小河苑的刘先生表示，楼上单位原本一直空置，但自3月11日起，业主经过简单装修后，竟在客厅放置了一张乒乓球枱。此后几乎每日都有三、四人上门轮流打球，时间集中在早上约9时，以及傍晚6时半至晚上9时。

单位客厅中央摆放著球枱，地面及墙角均铺有毛毡垫。（图片来源：极目新闻）
单位客厅中央摆放著球枱，地面及墙角均铺有毛毡垫。（图片来源：极目新闻）

最令刘先生崩溃的是，他与妻子均是轮班工作，白天急需补眠。虽然楼上业主事后铺设了减震垫，但毫无作用，「人接球时弹跳的震动传下来，比击球声更折磨人，就像有东西在头顶上砸，心里慌得不行！」

他透露，妻子本来身体较差，长期缺乏睡眠下精神状态大受影响，「每天不是打球声，就是整栋楼都在震！」两人为此多次向管理处投诉甚至报警求助，但情况并无改善。

刘先生表示，虽然楼上业主事后铺设了减震垫，但毫无作用。（图片来源：极目新闻）
刘先生表示，虽然楼上业主事后铺设了减震垫，但毫无作用。（图片来源：极目新闻）

业主：已铺设隔音垫

《极目新闻》记者于傍晚实地走访，遇上准备打球的涉事单位业主陈先生。他指，自己在该屋苑持有多个物业，由于平日热爱打乒乓球，但又苦于户外乒乓球枱易受天气影响，于是「一时兴起」将这个长期空置的单位改装成室内球室。单位客厅中央摆放著球枱，地面及墙角均铺有毛毡垫。

陈先生坦言，当初的确没有考虑到室内打球会造成噪音扰民。接获投诉后，他已铺设隔音垫，并强调自己有严格控制打球时间，晚上9时必定结束。他又指，近日一直尝试联络刘先生夫妇，希望协商避开他们的补眠时间，甚至提议在他们休息时转到另一栋楼打球，惟电话始终无人接听。「大家都是邻居，没必要闹成这样，如果早知道楼下是要轮班作息，我可以调整时间。」

屋苑设有户外乒乓球枱。（图片来源：极目新闻）
屋苑设有户外乒乓球枱。（图片来源：极目新闻）

然而，刘先生对此方案坚决不买账，「难道我回自己家，还要每天跟他汇报吗？明明是他影响我们，却要我们反过来迁就他。」他重申，持续的震动与噪音实在难以忍受，若最终协商无果，最坏打算是透过法律途径入禀法院起诉。

屋苑管理处回复查询时证实，确实多次接获投诉，并已多次派员上门调解，惟双方始终无法达成共识。管理处强调，目前只能继续积极协调，希望能为双方寻求妥善的解决方案。

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