为爱猫搬迁终圆置业梦 女老师白表中签 400万买启悦苑上车 打造人猫共融安乐窝

启德作为市区黄金地段，新盘林立，楼价动辄上千万，向来予人非富则贵之感。在这片豪宅区旁，坐落著价格亲民的公屋、居屋屋苑，能以平民价进驻，无疑是众多抽签者眼中的幸运儿。今次故事的主角，正是成功上车启德「居屋楼王」启悦苑的幸运儿。她接受《星岛头条》访问时表示，置业初衷并非单纯为投资或追求地段优势，而是为给家中三只爱猫一个稳定永久的安乐窝。她幸运地抽中居屋，以约400万元入市，并斥资40万元，将其打造成一个人猫共融的温馨家园。

为猫搬家萌生置业念头

Judy（化名）本职工作则是一名老师，亦是一位宠物KOL，她经常在Instagram或Threads平台上载三只宠物猫的日常，目前Instagram坐拥约1.9万位粉丝。

Judy（化名）本职工作则是一名老师，亦是一位宠物KOL。

回想起买楼前的居住情况，Judy分享道，她自工作第一年起便搬出来独自租屋生活，曾住过㓥房和唐楼。住㓥房的时候收养了第一只猫，后来想多养一只陪伴牠，因此决定搬往唐楼，让牠们有更多的活动空间。在唐楼居住时，她在已有两只猫的情况下，又多养了一只，随著第三只猫的加入，她意识到，频繁搬家对猫咪们来说并非长久之计。她认为，一个真正属于自己的家，才能带来安稳感，这个念头则成为她下定决心置业的动力。

她认为，一个真正属于自己的家，才能带来安稳感，这个念头则成为她下定决心置业的动力。

直言启德区优缺点并存

幸运地，Judy抽中白表居屋，并在众多选择中，挑选了心仪的启德启悦苑。她坦言，选择该屋苑的最大优点是其无可比拟的地理位置，「超近港铁站，行落楼就到，而且邻近大型商场，美食选择众多，整个社区都十分新净」。然而，入住后也体验到新发展区的「缺点」。例如屋苑距离超级市场及街市等民生配套设施仍有一段距离，区内物价亦相对较高。此外，由于邻近运动场馆和体育园，每逢周末或举行演唱会时，人流增多，环境会变得比较嘈杂。

资料显示，启悦苑位于启德新区沐和街2号，共设有2座，提供2046伙，实用面积为278至475平方呎。

启悦苑位于启德新区沐和街2号，共设有2座，提供2046伙，实用面积为278至475平方呎。

装修总花费40万元

Judy选购的单位实用面积约320平方呎，楼价约400万元。她透露，单位的一成首期主要由家人帮忙，现在月供约1.5万元则由自己负责，确实有一定的经济压力。此外，她的积蓄则全部投入到装修之中，整个装修工程耗时约三个月，花费约40万元。

在装修设计上，Judy有非常明确的想法。她以「人猫共融」为核心考量，偏好简洁的家私配色，并用温馨的奶油白搭配沉稳的胡桃木为主调，营造简约而温暖的氛围。她将单位装修的前后对比拍摄成短片上载社交平台，更形容单位为「全是妈妈的心血和对主子们的爱」，获得留言区一致好评，认为装修风格很精美。

即睇装修前后对比：

单位打造成猫咪乐园

从影片中可见，她在大门后安装了胡桃木色的木质挂钩，方便挂放衣物以及日常用品。客厅靠窗处则改造成一张地台床，除了可作窗台欣赏风景外，平时亦可在床上与猫咪玩耍，床边更打造多个供小猫穿梭的柜体，能满足储物需求之外，小猫亦有活动场所。

最吸引目光的位置便是电视墙，正面墙身由入墙式柜体打造，其中部分柜体被掏空，并设置梯级，让猫咪能够在电视墙中自由上落。其余柜体则设置为玻璃展示柜，可放置Judy喜爱的潮玩。至于梳化一边，上方墙身设置了几个波浪式层架，方便猫咪在高处跳跃玩耍。

Judy还提到，单位分隔了一个房间，作为自己的寝区，除了有舒适大床之外，还配有入墙式大衣柜、梳妆台等，满足大量的收纳需求。

从下定决心置业到成功上车，Judy坦言终于有一个属于自己的屋企，所有事情都可以按照自己的心意设计，更不用担心日后需要搬屋，自己和宠物猫们都有一个安心的居所。

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