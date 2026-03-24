港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋

在澳洲买地起屋是常见的做法，业主对物业的内外设计以至未来规划，均享有极大自主权。80后港人KK于2018年正式取得澳洲永久居留权后，在布里斯本购入一幅地皮后，再亲自设计一幢建筑面积达3,000平方呎的双层大宅，建筑费近80万澳元（约436万港元）。他接受《星岛头条》访问时表示，留意到当地住宅设计与亚洲人生活习惯大不同，便把历年遇到的居住痛点逐一解决，并以「以人为本」为核心，设计出既融合日系美学又极度贴合生活需求的理想居所。

澳洲人较随意 习惯穿鞋入屋

KK在澳洲生活逾十年、搬家不下十次，发现澳洲当地房屋设计与亚洲人生活习惯有明显分别，「澳洲人生活较随意，在外回家不脱鞋直接在全屋走动，对于亚洲大部份地区的人来说是非常不卫生。如果去参观澳洲的示范单位，会发现到他们的鞋会放在房间的衣帽间内。」只外，澳洲房屋的车房门一般接近大厅而不是大门口，导致鞋履容易乱放及不集中。KK亦发现不少当地房屋存在动线紊乱、功能区域重叠等弊病、或未完全符合个别用家喜好例如开放式厨房与客厅视线阻隔，导致煮食时无法察看家中儿童活动状况或观看电视，甚至主人房浴室门直对床头，在中国传统风水上被视为「秽气冲头」。

钟情日本设计风格的KK，除了欣赏其简约美学，更看重其日常功能性及私隐度。为解决「穿鞋入屋」的文化差异，他在大门及连接车房的玄关位置花尽心思，「我特意将玄关扩大并作两层挑高设计，配合大窗引入自然光。」最特别是玄关选用了与全屋木地板不同的深灰色石纹地砖，打造出如同日式设计的「落尘区」。他笑言，这设计效果显著，就连平时习惯穿鞋入屋的澳洲技工，看到这区域也会不自觉地脱鞋。

中庭成焦点 解决采光与通风

此外，大宅更参照了日本房屋常见的中庭（Courtyard）设计，成为视觉焦点，而该设计更完美解决了因土地座向引起的采光与通风问题。KK解释，由于澳洲在南半球，向北的窗户能在冬天吸收温暖阳光，增设中庭可使原本位于屋内南侧的客饭厅改善自然光照不足问题，亦可将自然风引入客厅，形成南北对流；同时中庭的三面围封设计，亦为客厅带来极高的私隐度，避开了邻居的视线。针对中庭可能带来的「西斜」问题，他亦巧妙利用上层露台遮荫、窗户贴上隔热镀膜及加装遮阳卷帘来化解。

在空间规划上，KK表示由于澳洲室外昆虫多，不宜在室外晾衫，于是反其道而行，将洗衣房及晾衫位设置在西边，并配以大窗户，实测证明这个想法非常成功。「衣物在下午的西斜阳光照射下，不到3小时便全干，更带有阵阵太阳晒过后的清香。」另一个令人惊喜的细节，是他花尽心思微调上下层空间，由上层浴室设立了一条直通下层洗衣房的「污衣槽（Laundry chute）」，大大提升了日常生活的便利度。

至于浴室方面，KK指一直好希望有一个日式干湿分离的浴室，淋浴与浴缸设置在同一个空间，可以令浴室空间倍增，但缺点是要多花时间清洁避免霉菌滋生。他曾在网上见到有香港人直接在日本订购整套卫浴到香港装嵌。然而，考虑到澳洲房屋有严格规管，所有安装的设备需要符合澳洲要求及运输成本等因素，所以退而求其次，利用设计加上普通瓷砖，成功营造出日式「干湿分离」的卫浴空间。

重视光影与比例 拒绝大而无当

在建材与灯光上，全屋以白色及浅木色为主调，选用浅色偏冷的橡木（Oak）地板，配搭3000K色温的暖光灯具，营造温馨和谐的居家氛围。

KK对光影极有要求，他指出，澳洲一般房屋习惯将普通的嵌灯平均分布于每个空间，不但无法划分区域功能，观感亦颇为沉闷。因此，他在厨房、用餐区及客厅改用磁吸轨道灯，透过灵活配置灯具来突显各个空间的视觉焦点；至于楼梯及玄关等需要明亮照明的位置，则选用标准轨道灯，既能提供充足光线，又可营造专属的空间氛围。

纵然大宅面积达312平方米（约3,358平方呎），对两口子与三只爱猫而言非常宽敞，但KK却坚持空间比例的平衡。「澳洲很多房屋的主人房或厕所极度空旷，大到足以放下两张麻雀枱，我非常不喜欢这种设计。」他认为，每个区域都应有特定功能与合适的大小，「虽然没有像香港般用尽每一寸空间做收纳，但适当的空间配置能为视觉提供平衡。我希望营造出一个温馨的家，而不是住在一个冷冰冰、宽敞却空洞的皇宫内。」

室外园林方面，大宅贯彻了现代日式庭园的极简风格。外墙大量留白，并将种植南天竹（Nandina domestica）或日本枫（Acer palmatum）作为焦点；地面则选用木色的WPC复合户外环保木，既免却了打理天然草地的烦恼，又保留了温润的质感，将日系美学完美融入澳洲的生活节奏之中。

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