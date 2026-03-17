启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌

近年落成的居屋主打细单位，业主都会在间隔上费尽心思。近日有装修公司在社交平台分享启德一个280平方呎单位的装修个案，原意展示设计成果，惟单位不但拆去洗手间间隔墙，更加建开放式厨房，有违反消防条例之嫌。有资深验楼师接受《星岛头条》查询时表示，单位改动涉及三大风险，不但随时被「钉契」及需自费还原，更有机会负上刑责。

启朗苑位于启德沐安街18号，于2019年入伙，由3座楼宇组成，共有683个单位，实用面积由286呎至471呎，从屋苑步行至港铁启德站约8分钟。

有装修公司在社交平台分享启德启朗苑一个280平方呎单位的装修个案，展示设计成果。

根据启朗苑平面图，原先间隔为开放式单位，无房户型，厨房亦非开放式厨房而是梗厨。

涉事装修公司早前发文，写道「第六单Threads接的工程」，并附上多张完工相片，表示「满意就好」。根据帖文讯息，单位位于启朗苑，实用面积约280平方呎。从照片可见，从大门进入后，可见独立洗手盆连收纳柜，上方配有镜子，左侧走廊通往厕所及淋浴间；厨房则采用了开放式设计，设置吧台分隔客厅。

记者对比屋苑的原装平面图，发现装修公司将全屋布局「大执位」，当中包括疑似拆除洗手间的间隔墙、将原有厨房改装为浴室，并在厅区位置加建开放式厨房。

即睇单位内部：

验楼师：改建开放式厨房有3风险

资深认证验楼师赖达明（明哥）表示，单位属于居屋，相关装修工程会交由房屋局的独立审查组处理，并按照《建筑物条例》监管。 他解释，新居屋交楼时原本设置的「梗厨」，围封墙身属耐火结构（防火墙），若厨房发生火警，这些墙身可发挥隔火及隔烟作用，让住户有足够时间逃生。 此外，梗厨本身亦须配备耐火门，进一步提供防火保障。他表示，若加建的厨房采用开放式设计，没有耐火结构及耐火门，一旦发生火警，单位便失去原有的防火保护，构成明显的消防安全风险。

资深认证验楼师赖达明。

明哥特别提到，不少业主误以为只要把明火煮食炉改为电磁炉等非明火煮食设备，便可合法改动厨房设计，但法例并无这种说法。 即使改用电磁炉，相关空间仍然需要具备耐火结构保护，不能因而豁免。

就法规层面而言，明哥认为这类改动涉及三方面风险：

第一：违反《建筑物条例》对耐火结构及防火要求的规定，原因是改动后已没有原有的耐火墙及耐火门保护。

第二：有机会违反大厦公契，因为公契一般都会约束业主不得私自改动有关结构。

第三：保险风险，若单位日后因这类违规改建而引发火警或其他事故，业主原先购买的火险或家居保险有机会因此失效，最终失去保障。

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明哥补充，任何涉及耐火结构的改动必须经屋宇署入则审批，否则即属违法。这类违规设计不仅构成单位瑕疵，更有机会被「钉契」影响未来转售。一旦遭检控，最高刑罚为监禁两年及罚款40万元，因此不建议业主私下改动单位。

至于有关改动是否可透过入则申请获批，明哥直言基本上很难获批。 他解释，若要符合开放式厨房的要求，通常需具备严格的消防配套，包括消防花洒系统、消防喉设施，以及具警报功能的烟雾感应器。 然而，居屋原本并没有为这类开放式厨房预留相关消防设计，若要加装消防花洒，更涉及由大厦公用部分的消防系统，实际上难以做到。 在缺乏上述安全设施的情况下，屋宇署基本上不会考虑批准这类设计方案。

厨房变浴室 渗水风险大增

除消防隐患外，将厨房改作浴室亦牵涉渗水风险。明哥解释，厨房的防水处理通常只集中于地台，但法例要求浴室，尤其是淋浴间的防水层须向上延伸至周边墙身达2.2米高。若单纯将两者对调而未有按浴室标准提升防水层，日后将大幅增加渗水风险。

此外，将厨房改为洗手间亦必然涉及排污系统及喉管改动。 明哥表示，这类喉管工程一般属于小型工程范畴，即使未必需要事先向屋宇署入则申请，亦必须按小型工程规例向屋宇署作出申报。 若未有依照相关程序申报，处理方式本身已属不妥当。

唐碧霞：开门见洗手盆影响健康

帖文曝光后引发热议，有人直指「你改做Open kitchen（开放式厨房）系可以放上公海的吗？」、「房署会比你由梗厨变做Open kitchen？」

另外，设计师将洗手盆移出洗手间，并正对著大门，设计令不少人大惑不解。有人表示「Sink（洗手盆）对住大门系想点」、「疴完屎要行出去洗手」、「去完厕所无得洗手就开门？」有人则嘲笑「开门见洗手盆真系令人印象深刻」、「好方便，入屋要洗手」；亦有人指「点解厕所水龙头要对门口？感觉唔聚财。」

堪舆学家唐碧霞表示，一进门口若对著洗手盆或去水设备，会对住户健康构成影响。

从风水角度分析，堪舆学家唐碧霞接受访问时表示，一进门口若对著洗手盆或去水设备，会对住户健康构成影响，容易患上肾脏、膀胱、泌尿系统及妇科疾病。另外，大门直冲镜子会将财气反射出屋外，属于极不聚财的风水大忌，绝不建议采用此类装修布局。

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