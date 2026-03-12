新婚夫妇重塑何文田旧居 95万筑日系森林木屋 改间隔为工人姐姐打造专属空间

新婚生活，由一个理想的家开始。本次个案的屋主为一对90后新婚夫妇，他们购入了何文田一个面积741平方呎的二手单位。为了打造完全贴合两人生活蓝图的爱巢，他们豪掷约95万元进行装修大改造，并委托Design L Studio的设计师Jacky，将原本间隔局促的四房半旧屋，彻底重塑为一个被阳光与温润木色包围的「轻日式」森林木屋。

全屋拆墙重塑 间隔尽显心思

设计师Jacky分享，单位的最大挑战与特色在于重新规划空间。原单位虽有四房半，但空间零碎，不符合屋主的生活需求。Jacky按夫妇二人的愿望，重新划分出主人房、书房、衣帽间及一间工人房，共三房连工人房的全新间隔。

Jacky解释，「屋主希望预留足够的弹性，书房的设计考虑到将来家庭成员的增加，可以灵活变更为小朋友的房间。」而在浴室规划上，则大胆缩小客厕，将空间拨给主人套厕，打造出极致宽敞的私人卫浴体验。

另外，单位原本设计为梗厨，工人房位于厨房内，空间狭窄，光线不足，若工人姐姐长期居住容易感觉局促。为此，Jacky将厨房位置及工人房位置调转，而原本的梗厨则变为开放式厨房，并将工人房移至走廊内，让工人姐姐也有属于自己的私密空间。

木系风格贯穿 横梁化身设计亮点

踏入单位，开扬的客饭厅与开放式厨房尽收眼底，阳光从宽阔的窗户洒落，满室通透。全屋以浅色木饰面为主调，从天花、墙身延伸至订造柜体，营造出设计师口中的「轻日式」或「木系家居」风格。客厅中，一张舒适的浅灰色布艺梳化后方，是一幅带有细腻纹理的灰色「艺术漆」墙身，为温暖的木色调增添一抹沉稳的现代感。

入口旁的多功能高柜便集结了鞋柜、条状柜门挂衣区、吸尘机收纳及咖啡吧于一身，将实用与美观发挥到极致。视线转向开放式厨房，设计师以通透的「玻璃砖」取代实墙，让光线自由穿梭，极大提升了空间感。

原先客厅中央有一条巨大的横梁，容易造成压迫感。Jacky巧妙地利用木饰面将其包裹，不但化解了「横梁压顶」的风水问题，更使其成为划分客饭厅区域的天然分界线，视觉上与整体设计融为一体。

主人房藏惊喜设计 尽享视听娱乐

而全屋最令人惊喜的设计，莫过于将主人房与衣帽间隔开的「四面门」，这道木门的中央部分竟是一幅可放下的投影幕，两边则为推拉门，屋主在睡房也能享受视听娱乐。步入主人套厕，一个参照「日式风吕」概念、以灰色石材砌成的浸浴缸随即映入眼帘，其深度十足，可供两人一同浸浴，营造出温泉酒店般的顶级享受。

至于与全屋风格截然不同的客厕，则铺设了色彩斑斓的水磨石风格地砖，配搭墙身的白色长条形小磁砖与半嵌入式洗手盘，营造出充满玩味的独特氛围。

装修斥资近百万 泥水工程占四分一

整个装修工程历时约半年，总花费约95万元。Jacky坦言，费用较高的主因是「全爆」工程浩大，当中单是「泥水」工程，包括重新砌墙、铺砖等，已占去约25万元，是最大开销的项目之一。费用还包括重铺全屋水电、更换所有窗户及订造大部分家私。这次改造，不仅是一个旧单位的翻新，更是为一对新婚夫妇对未来美好生活的精心构筑，成功将一个过时的空间，转化为一个既实用又充满个性的温馨家园。

图片由Design L Studio提供

