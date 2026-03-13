装修监工自救手册 掌握工序品质标准 主动杜绝瑕疵隐患丨唐耀贤

在单位装修期间，户主除了要时刻留意工程进度，对工程的品质标准也应有基本了解，这才能让你在面对师傅时，除了接收承办方提供的工程资讯外，也可以主动针对施工细节提出疑问及意见。作为业主，若能清楚了解关键的验收点，同时透过简单的检查方法，不仅能提升与施工团队沟通的效率，确保长远的居住品质，由源头主动了解工程标准，杜绝装修隐患及额外重修支出，真正掌握单位工程质量的主导权。

浴室防水：保障自己及邻居

每年住宅漏水投诉个案超过四万宗，源头难以追踪，所以浴室防水绝对是装修工序最为重要的一环。在铺设地砖前，最正确的做法是暂时堵住排水口并在地面储水，进行大概24至48小时的测试。根据「香港装修指引」 （下称「指引」）中标准，浴室淋浴位置建议在离地最少6呎高髹上防水物料，其余位置离地最少2呎高，并画上储水线去留意是否有渗漏情况。这不仅是测试浴室的防水性能，更重要的是确保没有渗漏到楼下的痕迹，然后才开始铺设地砖。

电线配置：确保活线施工 便于日后维修

除了「水」的工程之外，「电」也是十分重要的项目。为了方便日后维修，墙身内部电线铺设切忌直接埋入泥水批荡中。根据「指引」规范，所有新造电位必须重新铺设电线，利用电线胶纸包好，并妥善安装在电槽内。业主在封墙前可检查喉管是否以直角「走线」，同时检查有没有电线外露，以及安装掣面板后查看是否稳固，另外也要确保配电箱是以垂直、水平去安装。

地板铺设：空鼓标准到收口细节

地板铺设品质决定单位的整体观感，同时也是安装入墙柜及其他家私前的重要基础工序。所以如果想提升地板的耐用度，就要从地面批荡做起。根据「指引」标准，工程必须确保表面平整顺滑且无波浪起伏，在每10直呎的长度范围内，高低落差应不超过5 mm，以达到理想的施工质量。户主检查时可尝试游走整个单位，尤其是木地板的话，就要确保脚踏板面时没有发出声响，同时查看地板有没有针钉外露。如果是磁砖的话，空鼓率需控制在5%以内（每100平方呎）才算符合标准。

铝窗工程：防水及收口处理

铝窗渗水入屋也是最常见的渗漏源头之一，所以在验收时也要谨慎处理。根据「指引」说明，户主应先核对新造铝窗的大小、物料及款式（例如：趟窗、折窗、双层玻璃、双色框或活动式窗花等），另外在窗框及墙身接合的外墙泥水收口位置，要确保承办方使用防水物料处理。若工程涉及搭建棚架，在拆除棚架后，承办方也必须确保已填补因安装棚架而产生的墙身螺丝孔，避免雨水从钻洞渗入室内。

油漆工艺：标准工序及保养期执修

合格的油漆工程，须经过「铲底」、上「光油」、三次「批灰」及三次「油漆」程序。根据「指引」说明，验收时应在距离墙身1米处观察颜色是否均称，并检查有没有明显扫痕、沙眼或泪痕等瑕疵。墙角若加了批灰胶角，须呈 90 度直角，且与地脚线、门框及电掣等收口位应保持顺直。另外户主需注意新砌墙或电线坑容易出现「收水裂纹」，而深色漆较易有扫痕，建议户主在保养期届满前才通知承办方一次过执修。

装修过程中，户主与承办方各司其职，维持有效且正面的沟通是工程顺利的基石。户主主动了解监工与验收细节，并非为了质疑施工方，而是为了在关键节点尽早达成共识，确保工程品质与最终成果均符合预期。

唐耀贤

好师傅创办人