Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

装修监工自救手册 掌握工序品质标准 主动杜绝瑕疵隐患丨唐耀贤

家居装修
更新时间：06:00 2026-03-13 HKT
发布时间：06:00 2026-03-13 HKT

在单位装修期间，户主除了要时刻留意工程进度，对工程的品质标准也应有基本了解，这才能让你在面对师傅时，除了接收承办方提供的工程资讯外，也可以主动针对施工细节提出疑问及意见。作为业主，若能清楚了解关键的验收点，同时透过简单的检查方法，不仅能提升与施工团队沟通的效率，确保长远的居住品质，由源头主动了解工程标准，杜绝装修隐患及额外重修支出，真正掌握单位工程质量的主导权。

浴室防水：保障自己及邻居

每年住宅漏水投诉个案超过四万宗，源头难以追踪，所以浴室防水绝对是装修工序最为重要的一环。在铺设地砖前，最正确的做法是暂时堵住排水口并在地面储水，进行大概24至48小时的测试。根据「香港装修指引」 （下称「指引」）中标准，浴室淋浴位置建议在离地最少6呎高髹上防水物料，其余位置离地最少2呎高，并画上储水线去留意是否有渗漏情况。这不仅是测试浴室的防水性能，更重要的是确保没有渗漏到楼下的痕迹，然后才开始铺设地砖。

电线配置：确保活线施工 便于日后维修

除了「水」的工程之外，「电」也是十分重要的项目。为了方便日后维修，墙身内部电线铺设切忌直接埋入泥水批荡中。根据「指引」规范，所有新造电位必须重新铺设电线，利用电线胶纸包好，并妥善安装在电槽内。业主在封墙前可检查喉管是否以直角「走线」，同时检查有没有电线外露，以及安装掣面板后查看是否稳固，另外也要确保配电箱是以垂直、水平去安装。

地板铺设：空鼓标准到收口细节

地板铺设品质决定单位的整体观感，同时也是安装入墙柜及其他家私前的重要基础工序。所以如果想提升地板的耐用度，就要从地面批荡做起。根据「指引」标准，工程必须确保表面平整顺滑且无波浪起伏，在每10直呎的长度范围内，高低落差应不超过5 mm，以达到理想的施工质量。户主检查时可尝试游走整个单位，尤其是木地板的话，就要确保脚踏板面时没有发出声响，同时查看地板有没有针钉外露。如果是磁砖的话，空鼓率需控制在5%以内（每100平方呎）才算符合标准。

铝窗工程：防水及收口处理

铝窗渗水入屋也是最常见的渗漏源头之一，所以在验收时也要谨慎处理。根据「指引」说明，户主应先核对新造铝窗的大小、物料及款式（例如：趟窗、折窗、双层玻璃、双色框或活动式窗花等），另外在窗框及墙身接合的外墙泥水收口位置，要确保承办方使用防水物料处理。若工程涉及搭建棚架，在拆除棚架后，承办方也必须确保已填补因安装棚架而产生的墙身螺丝孔，避免雨水从钻洞渗入室内。

油漆工艺：标准工序及保养期执修

合格的油漆工程，须经过「铲底」、上「光油」、三次「批灰」及三次「油漆」程序。根据「指引」说明，验收时应在距离墙身1米处观察颜色是否均称，并检查有没有明显扫痕、沙眼或泪痕等瑕疵。墙角若加了批灰胶角，须呈 90 度直角，且与地脚线、门框及电掣等收口位应保持顺直。另外户主需注意新砌墙或电线坑容易出现「收水裂纹」，而深色漆较易有扫痕，建议户主在保养期届满前才通知承办方一次过执修。

装修过程中，户主与承办方各司其职，维持有效且正面的沟通是工程顺利的基石。户主主动了解监工与验收细节，并非为了质疑施工方，而是为了在关键节点尽早达成共识，确保工程品质与最终成果均符合预期。

唐耀贤
好师傅创办人

延伸阅读：装修纠纷烂尾频生 工程展开前5大保障攻略 助业主更安心

延伸阅读：2026装修攻略 施工季节全解构 选对月份可悭钱兼慢工出细货

延伸阅读：细单位变出独立空间靠间墙 石膏板轻巧价格低 一类砖不防火 四大材质优缺点全面睇

延伸阅读：解构香港装修陷阱 业主3招自保

延伸阅读：装修工序不能乱来 或致5大常见问题 掌握正确流程免后患｜唐耀贤

延伸阅读：装修纠纷每年平均逾170宗 3大应对策略增保障 切忌一次过付款

延伸阅读：单位历火劫 损毁评估不容忽视 家居装修理赔 必需标准报价单

延伸阅读：居家安老首重安全「长者屋」6大装修设计要点 减少意外风险

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
5小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
13小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
22小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
11小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
15小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
22小时前
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
影视圈
9小时前
2026全球最佳城市｜上海第2名仅输南半球「这里」 香港排15
2026全球最佳城市｜上海第2名仅输南半球「这里」 香港排15
即时国际
15小时前