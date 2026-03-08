退休夫妇筑愉景湾清新度假居 设计师巧改间隔引景入室 千呎大宅化身「会呼吸的家」

在繁忙的都市节奏中，寻觅一处能让心灵沉淀的居所，是许多人的梦想。是次介绍的单位位于愉景湾，坐拥公园绿景，实用面积约1000方呎。户主为一对退休夫妇，他们向往该区的低密度、宁静与度假感，并委托1sec.Left Design Studio设计师Kason操刀，期望在简约基调上，打造一个舒适耐看、有清新感的家。设计师最终以「引景入室」为核心，透过精妙的空间改造与物料配搭，营造出充满简约复古细节、富有自然诗意的空间。

玄关具仪式感与实用性

从踏入家门的一刻起，设计便开始诉说故事。玄关地面铺设了独特的枣红色复古手工砖，强烈的视觉风格营造出一种「回家」的仪式感。一旁的多功能储物柜，不仅是摆放咖啡机的Pantry，也巧妙地充当了玄关与客饭厅之间的屏风，让空间过渡更富趣味。

「室内阳台」设计 模糊室内外边界

单位最大的优势在于窗外郁郁葱葱的公园景致，为了将这份大自然的馈赠引入室内，设计师以「清新感」为引，透过布局改造与物料搭配，成功营造出室内外无缝连结的和谐氛围。全屋以灰色、白色及木色等自然色系为主调，奠定了沉稳而温暖的气氛。

Kason在客厅落地玻璃窗前划出一个「室内阳台」区域，更特意在此处铺上与户外阳台相同的地砖，并在天花加上框线，营造出半户外的感觉，成功模糊了室内外的分野，让户主安坐家中也能感受自然气息。

为柔化空间的方正感，客厅选用了弧形梳化，并以一道弧形墙身作背景，梳化后方更增设木制半高窗作饰面，修饰了原有的铝窗。至于饭厅，由于户主二人用餐，甚少招待客人，故选用了尺寸较小的餐桌，保留了充裕的活动空间。

灯光设计亦极具巧思，设计师利用不同形态的灯具来划分功能区：窗边的吊灯、梳化区的风扇灯、餐桌上方的三盏特色吊灯，在视觉上完成了空间的无形分割。

改变一面墙 定义光线与动线

整个单位唯一的结构性改动，却是点睛之笔。Kason拆除了书房原有的实体墙，改以一道半腰玻璃屏风取而代之，并将新墙向房内推移约一呎。此举不仅成功将书房的光线引入走廊，彻底解决采光问题，更同时拓宽了走廊的空间感，让全屋动线更显开扬。玻璃屏风下半部为实心墙，巧妙地遮挡了书房内的杂物，从走廊望去亦能保持视觉上的整洁。

在书房门外、即全屋的中心位置，Kason设置了一面高身储物柜，专门用来收纳吸尘器、Wifi路由器等物品，方便户主取用。

主人房空间宽敞，为求视觉上的极致简洁，Kason在衣柜门与套厕门均采用了「暗门」设计，将门框线条减到最少，使墙面更具一体感。单位拥有两个厕所，而Kason只翻新了主人套厕，墙身铺设蓝绿色小块手工砖，物料配搭较其他空间丰富。同时在马桶旁增加一道半高屏风，既能增加如厕时的安全感，也方便挂置毛巾。

图片由1sec.Left Studio提供

