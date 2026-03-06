情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费

是次参观的单位位于西半山的乐怡阁，为3房间隔，实用面积736方呎。屋主为一对稳定交往多年的情侣，他们向往简约而有质感的轻奢法式风格，但前提是不希望进行大规模的「全爆」工程。二人委托Page Interior Studio设计总监Kay操刀，在保留大部分原有结构的基础上，透过精妙的空间布局与物料配搭，成功打造出媲美「全爆」效果的优雅居所，更比预期节省近半的装修费用，总耗资约50万元。

装修前：

改动走廊变出方正客饭厅

单位最大的难题在于饭厅一面突兀的斜墙，这导致空间呈不规则的梯形，不仅难以摆放家私，更浪费不少实用位置。为解决此问题，Kay将走廊向前移，与梳化背后的墙身拉平，此举一石二鸟，改造前不规则的饭厅，瞬间被拉直成方正实用的空间，另外，走廊前移后产生的三角形地带，更订造了一个高身储物柜，大大增加了收纳量。视觉上，客厅的墙面亦因此得到延伸，显得更为宽阔大气。

装修后：

双面柜分隔主人房与衣帽间

设计的另一亮点，在于主人房及衣帽间的布局。设计师拆除了主人房与邻房之间的砖墙，改以一座双面衣柜作间隔，成功「偷位」扩充储物空间。

衣柜的主要开口朝向由邻房改造而成的衣帽间，方便屋主存取衣物；而面向睡床的柜身背面，则被打造成一面带有欧式花纹线条的特色墙，呼应全屋的法式主题。物料上，设计师选用了带石纹的生态板，并以玫瑰金钢饰边点缀，低调地营造出高阶质感。

细节营造法式轻奢感

要在简约基调中注入法式风情，细节处理至为关键。设计师在走廊入口添置了典雅的拱门造型，柜门则采用了内凹式的简约线条，配上精致的金属把手，贯彻「轻奢」风格。

由于饭厅没有窗户，厨房门特意换上玫瑰金色钢框玻璃门，此举不但能引入厨房的自然光，亦让视觉得以穿透，营造开扬感。此外，玄关的鞋柜暗藏心思，采用抽屉形式，让屋主可以「懒人式」地用脚尖勾出，增添生活仪式感。主人房则因窗户紧贴床头，改用纤薄的「蜂巢帘」，观感更为整洁俐落。

预留弹性儿童房

考虑到屋主未来有生儿育女的计划，其中一间房被规划为儿童房。房内订造了「上床下柜」的组合家私，设计极具弹性。在孩子年幼时，下方空间可先摆放婴儿床；待孩子长大后，便可移到上层床安睡，实现了空间运用的最大化。

保留基建免全爆 悭钱近半

这次装修能以约50万元的相宜价钱完成，关键在于屋主接纳「不全爆」的方案。设计师Kay指出，若同等面积的单位进行彻底的「全爆」翻新，预算可能高达90万元。她还表示，是次工程保留了厨房、两个厕所以及厅房的原有地砖，单是这一步，已省却了极为高昂的「泥水工程」费用。更重要的是，该单位还避免了重做全屋防水层的浩大工程，亦省下了重新铺设全屋电线的开支。不过，原有客厅地砖并不符合单位整体风格，因此在不拆除的情况下，设计师选择直接将新的SPC石塑地板铺设在原有地砖上。

图片由Page Interior Studio提供

