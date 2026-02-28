Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」

家居装修
更新时间：06:00 2026-02-28 HKT
发布时间：06:00 2026-02-28 HKT

当大多数人还在为全屋装修选择轻奢风格伤透脑筋时，内地选择直接入住零装修的清水房（又称毛坯房）业主比例，由2023年的8%急升至去年约25%，升幅超过三倍。不少人更在社交平台上来分享自己的生活体验及悭钱心得，直言「用心生活，就算没有精装修也会熠熠生辉。」

夫妇预算不足「先入住后装修」

一对内蒙古夫妇于2024年买入了一间100平方米的毛坯房，属三房间隔。由於单位面积太大，两人装修预算不足，决定「先入住，后装修」。他们花费15天进行基础改造，包括清理墙灰及地面凸起的水泥硬块，以及在墙面涂上透明的墙面固化剂等。

从其分享的照片及影片可见，客厅布置极为简约，仅放置了梳化及茶几，并铺上一张大地毯及安装了风扇灯。餐桌则横向靠墙摆放。除了一间客房有刷上油漆外，其余房间全数保留收楼时的原始墙身。业主形容自己没有大追求，安稳就很知足，又直言「用心生活，就算没有精装修也会熠熠生辉。」

云南家庭1万元轻装修住4年

一名云南业主亦在小红书上分享，一家三口在零装修单位中一住便是4年，仅花费1万元（人民币，下同）在浴室与厨房进行轻装修，其余房间仅刷上加固剂防灰，完全保留原始状态。

女户主分享，其理念很简单，就是「延迟可有可无的装修，只做必须工程」。厨房仅装设不锈钢台面与炉具，睡房则以布帘取代房门。她指，孩子可在家中赤脚奔跑，墙面也不怕被画花，「因为本来就是原始风」。

有90后女生以每月400租元住四川一个「清水楼」单位。
她透露花费约1万元人民币作基础改造。
自己动手铺砌浴室瓷砖。

高昂装修费用压垮年轻业主

内媒引述数据显示，内地一线城市精装修均价在两年内由每平方米3,000元升至4,200元，升幅逾四成；而北上广深楼价仍企稳在每平方米7万元以上。高昂的装修费用，已成为继首期和按揭之后，压垮年轻业主的第三座大山。2025年家居消费报告指出，逾四成家庭将装修预算压缩至10万元以内。

至于选择直接入往未装修单位的业主比例，由2023年的8%急升至2025年的约25%，升幅超过三倍。在这些业主中，约42%属于「过渡派」，即先解决基本居住需求，再按实际生活习惯逐步添置家具或进行局部改装。

随著极简风及工业风的流行，不少人认为毛坯房天然去雕饰的质感，反而成为一种独特的审美。不过，入住毛坯房并非甚么都不做就直接拎包入住。有住户分享，有两项基础工程必须做好：

首先是防尘，若水泥墙面和地面不作处理，会持续脱落粉尘，不仅难以清洁，长期吸入更会影响呼吸系统健康，所以应涂刷透明的墙面固化剂和混凝土固化剂，锁住粉尘同时保留水泥的原始质感。

其次是防水与水电工程，厨房和卫浴是生活功能的核心，绝不能马虎，特别是浴室，必须做好防水工程并进行闭水测试，否则一旦漏水波及下层，后期处理成本将远超装修费用。

