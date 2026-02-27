九龙城20年旧楼变「小京都」 新婚夫妇65万筑和风爱巢 一招解决厕所收纳难题

是次参观的单位位于九龙城，已有逾20年楼龄，为两房间隔，实用面积424方呎。户主为一对年轻新婚夫妇，他们钟情于日式美学，决定将婚后的新居，委托Design L Studio的设计师Jacky打造一个风格浓郁的「日式部屋」。整个项目花费约65万元，透过精巧的物料运用与空间布局，成功为这对年轻夫妇构建出梦想中的和风安乐窝。

胡桃木天花显层次

一踏入室内，最瞩目的莫过于横跨整个客饭厅的木条天花。Jacky指出，为营造极致的日本氛围，天花板采用了木条骨架结构，并嵌入射灯，在视觉上大大增加了空间的层次感，亦奠定了全屋的设计基调。在厨房门的设计上，Jacky采用了一扇米白色胶板趟门，门旁的墙面亦铺上木饰面作点缀，与全屋主题呼应。为在预算内达到理想效果，全屋的木质饰面均为仿胡桃木的胶板，而非实木。Jacky坦言，胶板相对于实木板更加防潮耐用，适合香港的天气。虽然材料成本较低，但由于天花板、冷气机风口等位置需要大量木工师傅现场施工，因此人工成本成为整个项目中最昂贵的部分。

餐厅设卡座增收纳位

饭厅则摒弃了传统的四张单椅布局，改为设计一个与电视柜连成一体的卡座（Booth Seat）。这个设计不仅让空间动线更为流畅，卡座下方更暗藏储物空间，兼顾了实用性与设计感。考虑到香港天气潮湿，全屋墙身选用了米白色油漆，取代了难以打理的墙纸，营造出温暖明亮的感觉。

在软装配搭上，一张墨绿色的梳化成为了深沉木色调中的点睛之笔。他解释，这种颜色在日本家居设计中亦相当普遍，能为安稳的空间注入一丝活力。

特色物料打造会呼吸的寝室

主人房的设计同样一丝不苟，床头墙身采用了名为「珪藻土」的日本特殊物料，其独特的波浪纹理，由专人施工勾勒，更具备吸湿功能，能够保持寝室空间的干燥。睡床为油压床，下方设有储物空间。

至于另一间房，目前则作为备用房。Jacky仅为其完成基础墙面处理，未有添置固定家私，为户主未来的生活变化，例如家庭新成员的到来，保留了最大的弹性。

洗手间高身储物柜藏杂物

香港家居寸金尺土，洗手间空间普遍狭小，如何整齐收纳清洁用品成为一大难题。为此，Jacky在洗手盘旁，特别订造了一个高身的趟门储物柜。他分享，该储物柜专门用以收纳水桶、洗衣篮等体积较大、难以安放的杂物。趟门的设计节省了开门所需的空间，而高身的柜体则善用了垂直空间，将生活中的琐碎与凌乱巧妙地隐藏起来，大大提升了洗手间的整洁度与实用性，充分体现了在有限空间内创造最大储物效能的设计智慧。

同时，洗手间采用了隐藏式水箱马桶，他解释道，虽然不少人担心维修问题，但其内部组件多为塑胶和压力件，不易损坏，能有效节省空间。

图片由Design L Studio提供

相关文章：千呎豪宅只留1间房 回流夫妇斥37万圆梦 打造日式禅意海景居

相关文章：30年珍藏酸枝家私成主角 沙田退休夫妇「以回忆筑巢」 打造温润禅意安乐窝

相关文章：3人2猫奶油风之家开箱 80万大翻新 空中天桥实现人宠共融 打造酒店级「三分离」卫浴

相关文章：温润木色筑杏花邨两房爱巢 60万打造手作人梦想家 浴室「偷位」变出收纳空间

相关文章：情侣300呎蜗居变身日式温泉旅馆 弃梳化转用榻榻米地台 2招化解「五门归心」

相关文章：荃湾近半世纪旧楼变身日系小宅 圆拱玄关位成最强打卡位 L形大柜解决储物难题

相关文章：西贡半世纪村屋大翻新 中古绿调贯穿全屋 圆拱设计延续复古美学

相关文章：日本和式碰上工业风 50万翻新天水围旧楼 设计师巧用空间增多一房

相关文章：情侣掷百万装修千呎「西斜户」 融合日式与实用元素 管理阳光是一大挑战

相关文章：葵涌旧楼变孟菲斯国度 78万玩转几何美学 大胆撞色营造视觉张力

相关文章：39万改造九龙湾428呎新盘 工业风融合精品酒店氛围 善用走廊空间 巧藏储物智慧

相关文章：80后夫妇79万改造色彩家居 单车展示区吸睛 客厅暗藏飞镖靶

相关文章：150万翻新何文田60年旧楼单位 复古格调藏巧思 一个改动解决五口之家争厕所难题

相关文章：潮玩夫妇60万打造小天地 大量LED灯带凸显收藏品 配合日式木器更通透

相关文章：70万翻新九龙塘近半世纪旧楼 648呎三房改两房 扩大客饭厅 满足音响发烧友情侣

相关文章：渗水旧楼变日式田园风新居 重点解决采光问题 设计师：业主美学要求高

相关文章：退休夫妇88万翻新美孚新邨 称「人生最后一次装修」筑安心养老宅 一个设计方便轮椅畅行

相关文章：68万改造400呎蜗居变宠物乐园 巧分4区毛孩畅玩不打扰 起居室特设猫咪通道

相关文章：居屋变身动漫迷Dream House 潮玩如艺术品展示 增隐形空间收纳近千款模型

相关文章：新婚夫妻68万 改造600呎安乐窝 工业风遇上胡桃木 巧妙灯装横梁增空间感

相关文章：回流夫妇75万改造美孚新邨 假天花错觉改善楼底矮 碍眼结构墙变艺术区