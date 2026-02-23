平价改造安心养老家居 首要「防止跌倒」 出院后活动针对两大区域

随着香港逐渐步入老龄化社会，安老住房已越来越备受重视，但这并非单单香港人所面对问题。据《华尔街日报》报道指出，大多数美国人也希望在自己家中安度晚年，甚至有些人会花费好几万美元改造居住空间以适应晚年生活；不过，只要把握好优先次序，亦能有效控制成本，例如重点放在两大挑战如「防止跌倒」及「出院后如何在家中活动」，即使只投入约1,500美元（约11,700港元），已足够为家居进行适老化改造。

移除小地毯 标记家具等边缘

报道指出，在家中跌倒并因此而导致住院，是老年人丧失行动能力的首要原因。住宅改造咨询公司Evolving Homes负责人兼职能治疗师Carol Chiang认为，只要做一些小小改变，就能显著降低跌倒风险，例如移除小地毯，并用高对比颜色胶带标记家具和楼梯边缘。她又建议，安装可让门完全开启的铰链，有助拓宽通行空间。

此外，还有其他一些防止跌倒的方法，包括清理杂物、将不用的物品移到阁楼或捐赠出去、加装顶灯让老年人更容易看清、使用感应式照明，以及在楼梯上安装额外扶手，均可改善视野及释放更多空间。她估计，上述改造方法只需花费约1,000美元（约7,800港元），且不到1个月即可完成，尤其是自己动手的话。

浴室和卧室两大区域成目标

另一方面，针对老年人出院后如何在家中活动，Chiang建议将浴室和卧室等使用频率高的区域作为目标，让日常生活更加舒适，并减少基本活动所需的体力消耗。

她认为，只需花一个周末及约500美元（约3,900港元）进行简单改造，，就能为出院后的老年人作好准备，例如安装淋浴软管、淋浴座椅、半床护栏、低摩擦床单，以及带扶手和清洗功能的加高马桶座。

