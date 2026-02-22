千呎豪宅只留1间房 回流夫妇斥37万圆梦 打造日式禅意海景居

本次介绍的单位位于鸭脷洲南湾，拥有一览无遗的壮阔海景，单位实用面积达1056方呎。屋主是一对从外国回流的30多岁年轻夫妇，他们钟情于这片窗外景致，并期望新居能充满自然气息。为此，他们斥资37万元，委托Pano Interior Design的设计师，以「自然」为核心，将户外景致巧妙地融入室内，打造出一个融合日式侘寂与北欧简约风格的禅意居所，为他们的生活掀开全新篇章。

拥抱自然 引日式宁静诗意

设计师分享，屋主钟情于自然、朴素及温润的木材质感，期望新居能与窗外的海景及自然环境和谐共鸣。为此，设计团队融合了日式「侘寂」美学的内敛与北欧设计的简约实用，构成了近年流行的「Japandi」风格。全屋以低饱和度的大地色系为基调，奠定沉稳安定的氛围，再策略性地以苹果绿和墨绿色的家私作为点缀，为宁静的空间注入一抹清新活力。选材上，设计师大量采用木饰面、石材、亚麻布及和纸等天然物料，从视觉到触感，精心营造出一个温润质朴、让人全然放松的家。

破格「一房」布局 坐拥无敌海景

此方案最大胆之处，是在这个逾千呎的单位中，毅然敲定「一房」间隔，仅保留一间宽敞的主人房。这个决定将空间的主导权完全交还给公共区域，让客厅、饭厅与工作区流畅地融为一体，为夫妇二人的世界，创造出开阔的生活领域。

设计师巧妙地利用单位面向海景的优势，精心布局，确保屋主一踏进家门，视线便能毫无阻碍地穿透至窗外的蓝天碧海。工作区被设置在客厅一隅，让屋主在专注工作的片刻，一抬头即可拥抱壮丽海景，洗涤心灵。一组由玄关延伸至客厅的白色高身柜，以俐落线条隐藏了庞大的收纳机能，同时成功引导视觉动线，维持了整体的空间通透感。

细节巧思 构筑温润实用家居

为了呼应整体简约、开放的风格，室内家私多选用低矮线条的设计，避免阻碍视线，并以木材、绒布与亚麻为主要材质，延续温润的触感。

饭厅区域的设计尤其巧妙，采用「凹入式」手法将餐边柜完美融入墙身，使餐桌能更贴近柜体摆放，不但有效节省走道空间，更营造出和谐整洁的视觉观感。此外，客厅配置了多盏智能气氛灯，居住者可随心调节色温与亮度，为日常生活营造不同情调。

图片由Pano Interior Design提供

