马年风水攻略——家居篇 温馨合照可催旺运势 3类电器带旺财源

家居装修
更新时间：06:00 2026-02-17 HKT
发布时间：06:00 2026-02-17 HKT

踏入2026年丙午马年，不少市民都希望透过家居风水布局招财纳福。堪舆学家唐碧霞指，今年的财位与喜庆位分别位于正东及东南，若想催旺升职、加薪或姻缘，需把握这些吉位。同时，她严正提醒，今年的「五黄大灾星」与「太岁位」重叠于正南方，家宅布局若不慎触动，恐招致灾祸。

催财催喜事 东南位是重中之重

2026年家宅风水的最重要是「催财、催喜事」。今年东南位置为「九紫喜庆位」，九紫星不仅代表结婚、添丁等喜庆事，更是下元九运的当运财星，威力强大。

唐碧霞指，想催旺运势，可在东南位摆放紫罗开运树、九粒紫水晶或一家人的温馨合照，有助升职加薪。此外，可放置9个红包，内各存100元港币，或摆放9枝已去刺的玫瑰，瓶底垫绿色卡纸，利用木生火之局加强喜庆气氛。

至于正东方位则是「八白财星」所在地。虽然八白星在九运中属退气，但仍具备催财之力。唐碧霞建议在正东位摆放水种大叶植物，例如发财树、黄金葛，并放置钱箱或聚宝盆。若想财气带动，可在此位摆放风扇、抽湿机或香薰机，利用电器的流动性带旺财源。

渴望偏财运 正北摆圆石及元宝

对于渴望有偏财运的朋友，应锁定正北方位的六白武曲星。在此位摆放八粒圆形白石及六粒金元宝，有助步步高升。

单身求偶 摆流水装置或音乐盒

至于希望改善人缘或单身求偶者，则要留意中宫位置的一白桃花星。唐碧霞教路，可在屋中央摆放流动水装置或金属制音乐盒，每天定时上链播放音乐，以声音与水的动能催旺姻缘与贵人运。

今年最危险方位：正南方

在避凶方面，2026年最危险的方位莫过于正南方。今年「五黄灾星」与「太岁」同坐正南，主疾病与意外。唐碧霞强调，太岁头上不可动土，正南方位绝对忌讳装修、钻墙或长期坐卧。

正南位切忌放置红、紫、黄、啡色的物品。她建议放置「安忍水」或药师佛吊坠，以金泄去土气。同样道理，西北方为「二黑病符位」，亦需以安忍水化解，并避免放置鲜艳色系的装修摆设，以免招致家中成员生病。

「三碧是非位」在正西方

对于职场上担心是非小人的市民，唐碧霞指正西方为「三碧是非位」，五行属木。化解方法是避免在此处种植植物，并摆放粉红色地毡或海报，以火泄木，减弱争斗之力。

而西南方则受「七赤破军星」影响，失运时主盗贼与失窃。建议在此位放置一杯水，并切记不要放置大量黄、啡色的土系物品，以免生旺破军星。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

